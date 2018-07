The Chainsmokers – Side Effects feat. Emily Warren: video, testo e traduzione

Side Effects è il titolo del nuovo singolo dei Chainsmokers, disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming dal 27 luglio 2018.

Prodotta dal duo di DJ e produttori statunitensi composto da Andrew Taggart e Alex Pall, con la collaborazione di Sylvester Sivertsen, la nuova orecchiabile canzone segna la terza collaborazione con la cantautrice statunitense Emily Warren, già all’opera con la coppia sulle note di “Until You Were Gone” (2015) e “My Type” (2017), ma la cantante classe 1992, ha anche messo lo zampino nei testi dei recenti “Somebody” featuring Drew Love, “Everybody Hates Me”, “You Owe Me”, “Sick Boy” ed altri brani del duo pubblicati in precedenza.

E’ ancora sua la voce protagonista in questo pezzo, nel quale canta la cotta presa nei confronti di una persona: nonostante sappia che tra i due non vi sia nulla di serio ma soltanto sesso, allo stesso tempo sta bene con questa persona, che le ha dato una sorta di dipendenza e alla quale non riesce proprio a resistere.

E’ questo il concept del singolo, accompagnato dal lyric video diretto da Blake Thomas. Per accedere al filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale trovate i testi.

The Chainsmokers – Side Effects testo e traduzione (Download)

[Autori: Corey Sanders, Emily Warren, Andrew Taggart, Sylvester Sivertsen & Tony Dong]

[Verse 1]

It’s 4AM, I don’t know where to go

Everywhere is closed, I should just go home, yeah

My feet are taking me to your front door

I know I shouldn’t though, heaven only knows

Sono le 4 del mattino, non so dove andare

E’ chiuso ovunque, sarebbe meglio tornare a casa, si

I miei piedi mi stanno portando a casa tua

So che non dovrei, comunque Dio solo sa

[Pre-Chorus 1]

That ooh, the side effect

To my loneliness is you

Che ooh, l’effetto collaterale

Alla mia solitudine sei tu

[Chorus 1]

Ooh, you’re all that I want

No good at giving you up

Cmon and gimme some love tonight

Ooh, you’re all that I want

No good at giving you up

Cmon and gimme some love tonight

Ooh, sei tutto ciò che voglio

Non c’è alcun beneficio nel rinunciare a te

Vieni a darmi un po’ d’amore stasera

Ooh, sei tutto ciò che voglio

Non c’è alcun beneficio nel rinunciare a te

Vieni a darmi un po’ d’amore stasera

[Verse 2]

This happens every time I try to mix

Decision making with one too many drinks

Questo succede ogni volta che provo a mescolare

Decisioni con un drink di troppo





[Pre-Chorus 2]

But ooh, if late night friends

Have consequences, is cool yeah

Ma ooh, se a tarda notte l’amicizia

Ha delle conseguenze, va bene, si

[Chorus 2]

Ooh, you’re all that I want

No good at giving you up

Cmon and gimme some love tonight

Ooh, you’re all that I want

No good at giving you up

Cmon and gimme some love tonight

Ooh, I think about it all the time

Make it happen in my mind, I’m telling you, yeah

Ooh, you’re all that I want

No good at giving you up

Cmon and gimme some love tonight

Ooh, sei tutto ciò che voglio

Non c’è alcun beneficio nel rinunciare a te

Vieni a darmi un po’ d’amore stasera

Ooh, sei tutto ciò che voglio

Non c’è alcun beneficio nel rinunciare a te

Vieni a darmi un po’ d’amore stasera





Ooh, ci penso continuamente

Col pensiero faccio in modo che accada, ti dico che, sì

Ooh, sei tutto ciò che voglio

Non c’è alcun beneficio nel rinunciare a te

Vieni a darmi un po’ d’amore stasera

[Bridge]

Time should’ve taught me the lesson

Went looking for a sign, but instead I got a message

I take off my pride every time we undressing

I draw the line, I’m out of line, yeah

Time should’ve taught me the lesson

Went looking for a sign, but instead I got a message

I take off my pride every time we undressing

I draw the line, I’m out of line

Il tempo avrebbe dovuto insegnarmi la lezione

Ho cercato un segnale, ma invece ho ricevuto un messaggio

Perdo il mio orgoglio ogni volta che ci spogliamo

Dico basta (o “è il mio limite”), ma non sto mentendo, si

Il tempo avrebbe dovuto insegnarmi la lezione

Ho cercato un segnale, ma invece ho ricevuto un messaggio

Perdo il mio orgoglio ogni volta che ci spogliamo

E’ il mio limite, ma non sto mentendo, si

[Chorus 2]

Ooh, you’re all that I want

No good at giving you up

Cmon and gimme some love tonight, yeah

Ooh, you’re all that I want

No good at giving you up

Cmon and gimme some love tonight, yeah

I, I think about it all the time

Make it happen in my mind, I’m telling you, yeah

Ooh, you’re all that I want

No good at giving you up

Cmon and gimme some love tonight

Ooh, sei tutto ciò che voglio

Non c’è alcun beneficio nel rinunciare a te

Vieni a darmi un po’ d’amore stasera, si

Ooh, sei tutto ciò che voglio

Non c’è alcun beneficio nel rinunciare a te

Vieni a darmi un po’ d’amore stasera

Ci, ci penso continuamente

Col pensiero faccio in modo che accada, ti dico che, sì

Ooh, sei tutto ciò che voglio

Non c’è alcun beneficio nel rinunciare a te

Vieni a darmi un po’ d’amore stasera, si

[Outro]

