Sigala & The Vamps – We Don’t Care: video, testo e traduzione

Dal 27 luglio 2018 è disponibile il nuovo singolo di Sigala battezzato We Don’t Care, un bel pezzo che anticipa il rilascio del disco d’esordio Brighter Days, la cui uscita è prevista per il prossimo 21 settembre.

Nel debut album del deejay e producer inglese classe ’92, vi saranno singoli rilasciati nel corso degli anni, nello specifico “Easy Love” (2015), “Sweet Lovin’“, “Say You Do” (2016), “Give Me Your Love” (2016), “Ain’t Giving Up” (2016) e i più recenti “Came Here for Love“, “Lullaby“, “Feels Like Home” e per l’appunto questa We Don’t Care, una produzione il cui testo è stato scritto dallo stesso Sigala con la collaborazione di Ella Eyre, Aryan Nasr, Pablo Bowman e Richard Boardman.

Per quel che concerne il significato, nella nuova canzone si parla di due persone che, ubriache, si divertono a letto tutta la notte, ma anche da sobri, tra i due c’è una connessione, una certa chimica. Insomma, sobri o ubriachi che siano, tra i due le cose non cambiano.

E’ questo il concept del brano, accompagnato dal lyric video che è possibile vedere direttamente su Youtube cliccando sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

We Don’t Care testo e traduzione – Sigala ft. The Vamps (Download)

[Verse 1]

Too late give her the sign

I caught your eye, we can’t rewind

It’s too late, you hit the switch

She can’t resist, we play a game all night

Troppo tardi, dalle un segnale

Ho attirato la tua attenzione, non possiamo tornare indietro

È troppo tardi, premi l’interruttore

Lei non può resistere, facciamo un gioco tutta la notte

[Pre-Chorus]

Try to keep my composure

Would be easy if I was sober

But you keep getting closer

And I’m feeling alright

Cerco di mantenere la calma

Sarebbe più facile se fossi sobrio

Ma ti avvicini sempre di più

E mi sento bene

[Chorus]

Ohh well, I’m kinda drunk

But it’s kinda fun, even if we know it’s wrong

But we don’t, we don’t care

We don’t care, we don’t, we don’t care

Oh only for the night

Only for the ride, even if it don’t feel right

But we don’t, we don’t care

We don’t care, we don’t, we don’t care

Oh beh, sono piuttosto ubriaco

Ma è abbastanza divertente, anche se sappiamo che è sbagliato

Ma non ci, non ci importa

Non ci interessa, non ci, non ci importa

Oh solo per stanotte

Solo per divertirci, anche se non sembra giusto

Ma non ci, non ci importa

Non ci interessa, non ci, non ci importa

[Post-Chorus: Instrumental break]

(Even if it) We don’t, we don’t

(Even if it, we don’t) We don’t care

(Even if it) We don’t, we don’t

(Even if it, we don’t) we don’t





(Anche se) Non ci, non ci

(Anche se non lo facciamo) non ci interessa

(Anche se) non ci, non ci

(Anche se, non ci) non ci

[Verse 2]

Ok, another weekend

We’re back to friends, It only ends in one way

You make a move, I don’t refuse

We play a game all night

Ok, un altro weekend

Siamo tornati dagli amici, può finire soltanto in un modo

Se fai una mossa, non mi dispiace

Facciamo un gioco tutta la notte

[Pre-Chorus]

Try to keep my composure

Should be easier and now I’m sober

And you keep getting closer

But I’m feeling alright

Cerco di mantenere la calma

Dovrebbe essere più facile ora sono sobrio

E ti avvicini sempre di più

Ma sto bene

[Chorus]

Ohh well, I’m kinda drunk

But it’s kinda fun, even if we know it’s wrong

But we don’t, we don’t care

We don’t care, we don’t, we don’t care

Oh only for the night

Only for the ride, even if it don’t feel right

But we don’t, we don’t care

We don’t care, we don’t, we don’t care





Oh beh, sono piuttosto ubriaco

Ma è abbastanza divertente, anche se sappiamo che è sbagliato

Ma non ci, non ci importa

Non ci interessa, non ci, non ci importa

Oh solo per stanotte

Solo per divertirci, anche se non sembra giusto

Ma non ci, non ci importa

Non ci interessa, non ci, non ci importa

[Post-Chorus: Instrumental break]

(Even if it) We don’t, we don’t

(Even if it, we don’t) We don’t care

(Even if it) We don’t, we don’t

(Even if it, we don’t) We don’t care

(Anche se) Non ci, non ci

(Anche se non lo facciamo) non ci interessa

(Anche se) non ci, non ci

(Anche se, non ci) non ci importa

[Bridge]

Maybe you think I’m selfish, coz I can’t let you go

But baby I just can’t help it, No, no, and no

Baby we’ve both been selfish, coz we can’t be alone

Baby we just can’t help it, help it

Forse pensi che io sia egoista, perché non posso lasciarti andare

Ma piccola, non posso farci niente, No, no e no

Baby, siamo entrambi stati egoisti, perché non possiamo restare soli

Baby, non possiamo farci niente, niente

[Chorus]

Ohh well, I’m kinda drunk

But it’s kinda fun, even if we know it’s wrong

But we don’t, we don’t care

We don’t care, we don’t, we don’t care

Oh only for the night

Only for the ride, even if it don’t feel right

But we don’t, we don’t care

We don’t care, we don’t, we don’t care

Yeah

Oh beh, sono piuttosto ubriaco

Ma è abbastanza divertente, anche se sappiamo che è sbagliato

Ma non ci, non ci importa

Non ci interessa, non ci, non ci importa

Oh solo per stanotte

Solo per divertirci, anche se non sembra giusto

Ma non ci, non ci importa

Non ci interessa, non ci, non ci importa

Si

[Post-Chorus: Instrumental break]

(Even if it) We don’t, we don’t

(Even if it, we don’t) We don’t care

(Even if it) We don’t, we don’t

(Even if it, we don’t) We don’t care

(Anche se) Non ci, non ci

(Anche se non lo facciamo) non ci interessa

(Anche se) non ci, non ci

(Anche se, non ci) non ci importa