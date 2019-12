The Chainsmokers & Kygo – Family: audio, testo e traduzione del nuovo brano

Family è la traccia numero due inserita nel terzo album in studio dei Chainsmokers, World War Joy, uscito il 6 dicembre 2019. Il brano è stato prodotto insieme al norvegese Kygo.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone, scritta da Andrew Taggart e Kyrre Gørvell-Dahll, aka Kygo, nella quale il cantante specifica che la sua “famiglia”, sono delle persone amiche da una vita.

The Chainsmokers – Family testo e traduzione

I know water, that’s

Thicker than blood, that’s

Deeper than love with my friends

People come, and

Some people go, and

Some people ride to the end

When I am blind

In my mind

I swear they be my rescue

My lifeline

I don’t know what I’d do if I

If I’d survive

My brothers and my sisters

In my life

Yeah

I know some people, they would die for me

We ride together, they’re my family

When I get up they gon’ be high with me

I’ll say forever my family

Family

I’ll say forever my family

Family

I’ll say forever my family

Stolen dreams took our

Our childish days, still

Ain’t nothing changed now we’re grown

We’re still young, still got

Our mindless ways, and our

Timeless phase, kicking songs

When I am blind

In my mind

I swear they be my rescue

My lifeline

I don’t know what I’d do if I

If I’d survive

My brothers and my sisters

In my life

Yeah

I know some people that would die for me

We ride together, they’re my family

When I get up they gon’ be high with me

I’ll say forever my family

Family

I’ll say forever my family

Family

I’ll say forever my family





I know some people that would die for me

We ride together, they’re my family

When I get up they gon’ be high with me

I’ll say forever my family





So che l’acqua, è

Più densa del sangue, è

Più profonda dell’amore con i miei amici

La gente viene e

Altra gente se ne va e

Altre persone ancora restano fino alla fine

Quando ho la mente offuscata

Giuro che sono la mia salvezza

La mia ancora di salvezza

Non so cosa avrei fatto se

Se fossi sopravvissuto

Ai miei fratelli e alle mie sorelle

Nella mia vita

Si

Conosco delle persone che morirebbero per me

Giriamo insieme, sono la mia famiglia

Quando mi sveglio, saranno con me

Dirò per sempre la mia famiglia

Famiglia

Dirò per sempre la mia famiglia

Famiglia

Dirò per sempre la mia famiglia





I sogni rubati hanno preso i nostri

I giorni in cui eravamo bambini, ancora

Non è cambiato nulla ora che siamo cresciuti

Siamo ancora giovani, abbiamo ancora

I nostri modi di fare irrazionali, e la nostra

Fase senza tempo che da calci alle canzoni

Quando ho la mente offuscata

Giuro che sono la mia salvezza

La mia ancora di salvezza

Non so cosa avrei fatto se

Se fossi sopravvissuto

Ai miei fratelli e le mie sorelle

Nella mia vita

Si

Conosco delle persone che morirebbero per me

Giriamo insieme, sono la mia famiglia

Quando mi sveglio, saranno con me

Dirò per sempre la mia famiglia

Famiglia

Dirò per sempre la mia famiglia

Famiglia

Dirò per sempre la mia famiglia

Conosco delle persone che morirebbero per me

Giriamo insieme, sono la mia famiglia

Quando mi sveglio, saranno con me

Dirò per sempre la mia famiglia

