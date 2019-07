The Chainsmokers, Illenium – Takeaway feat. Lennon Stella: video ufficiale, testo e traduzione

The Chainsmokers e il dj e produttore statunitense Nicholas D. Miller, aka Illenium, vi presentano la nuova bellissima produzione Takeaway, con voce della cantautrice statunitense Lennon Stella, alle prese in un meraviglioso duetto con Andrew “Drew” Taggart. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Jeremiah Davis.

Disponibile dal 24 luglio 2019, la nuova canzone è stata scritta da Andrew Taggart, Alex Pall, Illenium, Blair Gormal, Jonas Becker, Sorana Pacurar, Freedo, Sam Gray, Timofei Crudu & Shuko e inizialmente è stata suonata dal vivo all’Ultra Miami 2019 con voce di Sorana, mentre la versione definitiva è stata successivamente svelata all’Ultra Europe 2019, con voce di Lennon Stella, che tra l’altro, supporterà i Chainsmokers nel loro World War Joy tour 2019.

In questa potenziale hit si parla di un amore quasi pronto a nascere, ma alla fine ce la farà a sbocciare?

The Chainsmokers Takeaway testo e traduzione

[Intro: Lennon Stella]

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah

Your heart for takeaway, yeah, yeah

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah

Il tuo cuore da asporto, sì, sì, sì, sì

[Verse 1: Lennon Stella & Andrew Taggart]

Hey, hey, hey

Where do you think you’re going?

It’s so late, late, late

What’s wrong?

I said, “I can’t stay, do I have to give a reason?”

It’s just me, me, me, it’s what I want

Ehi, ehi, ehi

Dove credi di andare?

È molto tardi, tardi, tardi

Qualcosa non va?

Ho detto: “Non posso restare, devo dare una spiegazione?

Sono io, io, io, quello che voglio

[Pre-Chorus: Lennon Stella & Andrew Taggart]

So how did we get here?

Three weeks now, we’ve been so caught up

Better if we do this on our own

Come siamo arrivati a questo punto?

Tre settimane, eravamo così presi

Meglio se facciamo tutto per conto nostro

[Chorus: Lennon Stella & Andrew Taggart]

Before I love you (na, na, na)

I’m gonna leave you (na, na, na)

Before I’m someone you leave behind

I’ll break your heart so you don’t break mine

Before I love you (na, na, na)

I’m gonna leave you (na, na, na)

Even if I’m not here to stay

I still want your heart





Prima di amarti (na, na, na)

Ti lascio (na, na, na)

Prima che sia tu a lasciarmi

Ti spezzerò il cuore così tu non potrai spezzare il mio

Prima di amarti (na, na, na)

Ti lascio (na, na, na)

Anche se non sono qui per rimanere

Voglio ancora il tuo cuore

[Drop: Lennon Stella]

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah

Your heart for takeaway

(Your heart for takeaway, yeah, yeah)

Your heart for takeaway, yeah, yeah

Il tuo cuore da asporto, sì, sì, sì, sì

[Verse 2: Lennon Stella & Andrew Taggart]

Fate, fate, fate

Is that what came between us?

Or did we do this on our own?

Destino, destino, destino

È quello che si è messo tra noi?

O ci abbiamo messo del nostro?

[Pre-Chorus: Lennon Stella & Andrew Taggart]

So how did we get here?

I’m asking myself why I’m so caught up

Better if we do this on our own





Come siamo arrivati a questo punto?

Mi chiedo perché sono così preso

Meglio se facciamo tutto per conto nostro

[Chorus: Lennon Stella & Andrew Taggart]

Before I love you (na, na, na)

I’m gonna leave you (na, na, na)

Before I’m someone you leave behind

I’ll break your heart so you don’t break mine

Before I love you (na, na, na)

I’m gonna leave you (na, na, na)

Even if I’m not here to stay

I still want your heart

[Drop: Lennon Stella]

Your heart for takeaway, yeah, yeah

Your heart for takeaway, yeah, yeah

Your heart for takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah

Your heart for takeaway, yeah, yeah

Your heart for takeaway

(Your heart for takeaway, yeah, yeah)

Your heart for takeaway, yeah, yeah

[Outro: Andrew Taggart & Lennon Stella]

Before I love you (na, na, na)

I’m gonna leave you (na, na, na)

Before I’m someone you leave behind

I’ll break your heart so you don’t break mine

Before I love you (na, na, na)

I’m gonna leave you (na, na, na)

Even if I’m not here to stay

I still want your heart





