R3HAB & A Touch Of Class – All Around The World (La La La): video, testo e traduzione

Molti di voi ricorderanno Around the World (La La La La La), hit del gruppo tedesco A Touch of Class (ATC) pubblicato il 9 maggio 2000. Adoravo quella canzone dance, che riscosse grande successo in varie parti del mondo.

Dal 5 aprile 2019 è disponibile la versione Il disc jockey e produttore discografico olandese R3hab, che si è limitato ad aggiungere una coinvolgente linea di basso funky e delle melodie strumentali che rendono il singolo veramente ideale per tutti i club, che lo stanno già suonando in questa calda estate. L’artista ha inoltre eliminato parte del testo. Ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna questo pezzo.

Una curiosità: la canzone degli ATC era a sua volta una cover della versione in russo “Песенка (Pesenka) Руки Вверх (Ruki Vverh)”, rilasciata il 17 febbraio 1998, il cui testo era differente.

R3HAB – All Around The World (La La La) testo e traduzione

[Verse 1]

The kisses of the sun were sweet, I didn’t blink

I let it in my eyes like an exotic dream

The radio playing songs that I have never heard

I don’t know what to say, oh, not another word

I baci del sole erano dolci, non ci ho pensato due volte

Mi è rimasto negli occhi come un sogno esotico

La radio riproduce brani che non ho mai sentito

Non so che dire, oh, non aggiungo altro

[Chorus]

Just la la la la la, it goes around the world

Just la la la la la, it’s all around the world

Just la la la la la, it goes around the world

Just la la la la la, it’s all around the world

Solo la la la la, fa il giro del mondo

Solo la la la la, in tutto il mondo

Solo la la la la, fa il giro del mondo

Solo la la la la, in tutto il mondo





[Post-Chorus]

Just la la la la la, la la la la la la la

La la la la la, la la la la la la la

La la la la la, la la la la la la la

La la la la la, la la la la la la la

It’s all around the world just

La la la la la

La la la la la

La la la la la

La la la la la

Solo la la la la, la la la la la la

La la la la, la la la la la la

La la la la, la la la la la la

La la la la, la la la la la la

In tutto il mondo solo

La la la la

La la la la

La la la la

La la la la

[Verse 2]

And now the night is gone, still it goes on and on

So deep inside of me, I long to set it free

I don’t know what to do, just can’t explain to you

I don’t know what to say, oh, not another word

E ora la notte è finita, continua ancora e ancora

Così profondamente dentro di me, desidero ardentemente liberarlo

Non so che fare, non so come spiegarlo

Non so che dire, oh, non aggiungo altro

[Chorus]

Just la la la la la

La la la la la, la la la la la la la

La la la la la, la la la la la la la

La la la la la, la la la la la la la

It’s all around the world

Just la la la la la, it goes around the world

Just la la la la la, it’s all around the world

Just la la la la la, it goes around the world

Just la la la la la, it’s all around the world





Solo la la la la

La la la la, la la la la la la

La la la la, la la la la la la

La la la la, la la la la la la

In tutto il mondo

Solo la la la la, fa il giro del mondo

Solo la la la la, in tutto il mondo

Solo la la la la, fa il giro del mondo

Solo la la la la, è in tutto il mondo

[Post-Chorus]

Just la la la la la, la la la la la la la

La la la la la, la la la la la la la

La la la la la, la la la la la la la

La la la la la, la la la la la la la

It’s all around the world just

La la la la la

La la la la la

La la la la la

La la la la la

Solo la la la la, la la la la la la

La la la la, la la la la la la

La la la la, la la la la la la

La la la la, la la la la la la

In tutto il mondo

La la la la

La la la la

La la la la

La la la la





