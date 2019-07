GorDon – Caso Umano feat. Folza: audio e testo della canzone

Dal 2 luglio 2019 è disponibile il nuovo singolo dello youtuber Yuri Sterrore, meglio conosciuto come GorDon. Leggi il testo e ascolta la canzone, scritta e composta con la collaborazione di Paolo Paone e Anna Folzi, che presta anche la sua voce nel ritornello.

Ex studente di Economia bancaria, il milanese Yuri ha negli ultimi anni spopolato sul web divenendo una web star, grazie ai suoi video nei quali ama travestirsi da donna, intrattenendo le utenti ironizzando sulle donne e con le donne, non più adolescenti.

Nell’interessante brano, GorDon e Folza cantano un amore che non sta godendo proprio di ottima salute e che ha quindi vissuto giorni sicuramente migliori.

GorDon – Caso Umano testo

Download su: Amazon – iTunes

Arriva giugno e guarda caso tu mi lasci

E cerca di capire anch’io ho bisogno dei miei spazi

Ti giuro che ti amo e vorrei ancora amarti

Ma al mare con la tipa non ha proprio senso andarci

Con queste scuse quindi adesso te ne vai

E visto che sei single chissà quante te ne fai

Ed io che neanche canto guarda cosa mi fai fare

Al Rigatoni in piedi per mandarti a cacare

Io non dico che poi debbano sparire

Ma qualcuno mi spieghi come funziona il cervello maschile

Tra quello che mi scrive e non risponde più (uh)

Sparisce sempre con le spunte blu

Quello che mi dice di essere diverso

E io nella mia mente penso “scusa, in che senso?”

Non dico che voi siete tutti uguali, o almeno quasi

Tutti diversamente casi umani.





[Folza]

No

Quest’estate voglio andare

Non soffrire e non pensare

Ho capito si può stare, forse meglio senza te

Ora ho voglia di ballare

Solo sabbia, luna e mare

Con me avevi il mondo in mano

Ma sei un caso umano.

Mille domande ma risposte non ne ho

Ti chiedo “cosa siamo?” mi rispondi “non lo so”

Ma sono stufa di sentire questo jingle

È solo un’altra estate in cui vuoi rimanere single

Sei come quelli che non sanno quale scegliere

Ma un piede in due scarpe non va bene, è semplice

E come gli altri anche tu da me sparisci

Ritorni poi a settembre ancora sola e non capisci che

Io non ti voglio aspettare

E non provare a chiamare

Tanto ora sono a Formentera

Non mi potrai trovare.

Io non ti voglio aspettare

E non provare a chiamare

Vado al Pinetal, telefoni a casa

Non mi potrai trovare.

[Folza]

No

Quest’estate voglio andare

Non soffrire e non pensare

Ho capito si può stare, forse meglio senza te

Ora ho voglia di ballare

Solo sabbia, luna e mare

Con me avevi il mondo in mano

Ma sei un caso umano.





No

Quest’estate voglio andare

Non soffrire e non pensare

Ho capito si può stare, forse meglio senza te

Ora ho voglia di ballare

Solo sabbia, luna e mare

Con me avevi il mondo in mano

Ma sei un caso umano

Con me avevi il mondo in mano

Ma sei un caso umano

Con me avevi il mondo in mano

Ma sei un caso umano.





