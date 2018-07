The 1975 – Love It If We Made It: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Love It If We Made It è il nuovo singolo dei The 1975, pubblicato il 19 luglio come secondo estratto dal terzo album in studio A Brief Inquiry into Online Relationships, che vedrà la luce ad ottobre.

Dopo Give Yourself A Try, la band alternative rock britannica capitanata da Matthew “Matty” Healy torna con questo pezzo, attraverso il quale si scaglia contro la modernità.

Per approfondire vi rimando al testo e alla traduzione in italiano che trovate di seguito, mentre cliccando sulla cover in basso accedete all’audio su Youtube.

Love It If We Made It testo e traduzione – The 1975 (Download)

[Verse 1]

We’re fucking in a car, shooting heroin

Saying controversial things just for the hell of it

Selling melanin and then suffocate the black men

Start with misdemeanours and we’ll make a business out of them

And we can find out the information

Access all the applications that are hardening positions based on miscommunication

Oh! Fuck your feelings!

Truth is only hearsay!

We’re just left to decay!

Modernity has failed us

[Strofa 1]

Siamo fatti in macchina, di eroina

Dicendo cose discutibili solo per il piacere di farlo

Vendendo melanina e poi soffocare gli uomini di colore

Iniziano con reati minori e trarremo profitto da loro

E possiamo ottenere informazioni

Accedere a tutte le applicazioni che rendono difficile la diffusione di notizie tradizionali

Oh! Al diavolo i tuoi sentimenti!

La verità è solo diceria

Stiamo andando in rovina!

La modernità ci ha delusi (o “fregati”)

[Chorus]

And I’d love it if we made it

Yes, I’d love it if we made it

Yes, I’d love it if we made it

Yes, I’d love it if we made it

[Ritornello]

E mi piacerebbe se l’avessimo fatto

Sì, mi piacerebbe se lo facessimo

Sì, mi piacerebbe se l’avessimo fatto

Sì, mi piacerebbe se lo facessimo

[Verse 2]

And poison me daddy

I got the Jones right through my bones

Write it on a piece of stone

A beach of drowning 3 year olds

Rest in peace Lil Peep

The poetry is in the streets

Jesus save us!

Modernity has failed us





[Strofa 2]

E avvelenami papà

Ho Jones nelle ossa

Scrivilo su una pietra

Un bambino di 3 anni annegato e trovato in spiaggia morto

Riposa in pace Lil Peep

La poesia è nelle strade

Gesù salvaci!

La modernità ci ha delusi

[Chorus]

And I’d love it if we made it

Yes, I’d love it if we made it

Yes, I’d love it if we made it

Yes, I’d love it if we made it

And I’d love it if we made it

And I’d love it if we made it

And I’d love it if we made it

I’d love it if we made it

Tell me something I didn’t know

[Ritornello]

E mi piacerebbe se l’avessimo fatto

Sì, mi piacerebbe se lo facessimo

Sì, mi piacerebbe se l’avessimo fatto

Sì, mi piacerebbe se lo facessimo

E mi piacerebbe se l’avessimo fatto

E mi piacerebbe se l’avessimo fatto

E mi piacerebbe se l’avessimo fatto

Mi piacerebbe se lo facessimo

Dimmi qualcosa che non so

[Bridge]

Consultation

Degradation

Fossil fuel and masturbation

Immigration

Liberal kitsch

Kneeling on a pitch





[Ponte]

Riunione

Degrado

Carburanti fossili e masturbazione

Immigrazione

Cattivo gusto liberale

Inginocchiarsi su un campo da gioco*

[Verse 3]

“I moved on her like a bitch!”

Excited to be indicted

Unrequited house with seven pools

“Thank you Kanye, very cool!”

The war has been incited and guess what, you’re all invited

And you’re famous

Modernity has failed us

[Verse 3]

“L’ho scopata come una put*ana!”

Felice di essere incriminato

Casa non corrisposta con sette piscine

“Grazie Kanye, fighissimo!”

La guerra è stata incitata e indovinate un po’, siete tutti invitati

E siete famosi

La modernità ci ha deluso

[Outro]

And I’d love it if we made it

And I’d love it if we made it

And I’d love it if we made it

Tell me something I didn’t know

And I’d love it if we made it

And I’d love it if we made it

And I’d love it if we made it

And I’d love it if we made it

[Conclusione]

E mi piacerebbe se l’avessimo fatto

E mi piacerebbe se l’avessimo fatto

E mi piacerebbe se l’avessimo fatto

Dimmi qualcosa che non so

E mi piacerebbe se l’avessimo fatto

E mi piacerebbe se l’avessimo fatto

E mi piacerebbe se l’avessimo fatto

E mi piacerebbe se l’avessimo fatto





* si fa riferimento ai giocatori di football americano che si sono inginocchiati durante l’inno degli Stati Uniti per protestare sulla disuguaglianza razziale.