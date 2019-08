Taylor Swift – Daylight: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Daylight è la diciottesima ed ultima traccia di Lover, settimo album in studio della pop star Taylor Swift, disponibile ovunque dal 23 agosto 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone, scritta dall’interprete e prodotta con la collaborazione di Jack Antonoff.

E’ l’ultimo brano del disco ma non per questo non degno di nota, anzi è a parer mio uno dei pezzi dei più gradevoli e interessanti della settima era discografica della Swift, che in quest’occasione canta le sue passate e sfortunate relazioni, che iniziarono a farle mettere in dubbio la sua capacità di trovare il vero amore, finché non ha incontrato qualcuno che ha illuminato la sua vita.

in passato, la cantante è stata infatti molto sfortunata nella sfera sentimentale, ma quando ha incontrato il nuovo partner tutto è cambiato e ora pensa solo a concentrarsi su questo rapporto di coppia e alla loro felicità, presente e futura.

Taylor Swift – Daylight Testo e Traduzione

[Verse 1]

My love was as cruel as the cities I lived in

Everyone looked worse in the light

There are so many lines that I’ve crossed unforgiven

I’ll tell you the truth, but never goodbye

Il mio amore era crudele come le città in cui ho vissuto

Tutti sembravano peggiori alla luce

Ci sono così tanti limiti che ho superato imperdonabilmente

Ti dirò la verità, ma mai addio

[Chorus]

I don’t wanna look at anything else now that I saw you

I don’t wanna think of anything else now that I thought of you

I’ve been sleeping so long in a 20-year dark night

And now I see daylight, I only see daylight

Non voglio guardare nient’altro ora che ho visto te

Non voglio pensare ad altro ora che penso a te

Ho dormito così a lungo in una notte buia di 20 anni fa

E ora vedo la luce del giorno, vedo solo la luce del sole

[Verse 2]

Luck of the draw only draws the unlucky

And so I became the butt of the joke

I wounded the good and I trusted the wicked

Clearing the air, I breathed in the smoke

Maybe you ran with the wolves and refused to settle down

Maybe I stormed out of every single room in this town

Threw out our cloaks and our daggers because it’s morning now

It’s brighter now, now

La fortuna attira solo lo sfortunato

E così sono diventata il bersaglio dello scherzo

Ho ferito il buono e mi sono fidata del malvagio

Purificando l’aria, ho respirato il fumo

Forse andavi in giro con i lupi e hai rifiutato di sistemarti

Forse sono scappata da ogni singola stanza di questa città

Abbiamo buttato via mantelli pugnali perché è mattina adesso

C’è più luce adesso, adesso





[Chorus]

I don’t wanna look at anything else now that I saw you

(I can never look away)

I don’t wanna think of anything else now that I thought of you

(Things will never be the same)

I’ve been sleeping so long in a 20-year dark night

(Now I’m wide awake)

And now I see daylight (Daylight), I only see daylight (Daylight)

I only see daylight, daylight, daylight, daylight

I only see daylight, daylight, daylight, daylight

Non voglio guardare nient’altro ora che ho visto te

(Non potrò mai distogliere lo sguardo)

Non voglio pensare ad altro ora che penso a te

(Le cose non saranno più come prima)

Ho dormito così a lungo in una notte buia durata 20 anni

(Ora sono del tutto sveglia)

E vedo la luce del giorno (la luce del giorno), vedo solo la luce del sole (la luce del sole)

Vedo solo la luce del sole, la luce del sole, la luce del sole, la luce del sole

Vedo solo la luce del giorno, la luce del giorno, la luce del giorno, la luce del giorno

[Bridge]

And I can still see it all (In my mind)

All of you, all of me (Intertwined)

I once believed love would be (Black and white)

But it’s golden (Golden)

And I can still see it all (In my head)

Back and forth from New York (Singing in your bed)

I once believed love would be (Burning red)

But it’s golden

Like daylight, like daylight

Like daylight, daylight

E posso ancora vedere tutto (nella mia mente)

Tutto di te, tutto di me (intrecciarsi)

Una volta credevo che l’amore sarebbe stato (in bianco e nero)

Ma è d’oro (d’oro)

E posso ancora vedere tutto (nella mia testa)

Avanti e indietro da New York (sgattaiolare nel tuo letto)

Una volta credevo che l’amore sarebbe stato (rosso ardente)

Ma è d’oro

Come la luce del giorno, come la luce del giorno

Come la luce del giorno, la luce del giorno

[Chorus]

I don’t wanna look at anything else now that I saw you

(I can never look away)

And I don’t wanna think of anything else now that I thought of you

(Things will never be the same)

I’ve been sleeping so long in a 20-year dark night

(Now I’m wide awake)

And now I see daylight (I see daylight), I only see daylight (Ah)

I only see daylight, daylight, daylight, daylight

I only see daylight, daylight, daylight, daylight (Ah)

(And I can still see it all)

I only see daylight, daylight, daylight, daylight

(And I can still see it all, back and forth from New York)

I only see daylight, daylight, daylight, daylight

(I once believed love would be burning red)

Non voglio guardare nient’altro ora che ho visto te

(Non potro mai distogliere lo sguardo)

E non voglio pensare ad altro ora che penso a te

(Le cose non saranno più come prima)

Ho dormito così a lungo in una notte buia durata 20 anni

(Ora sono del tutto sveglia)

E ora vedo la luce del giorno (vedo la luce del giorno), vedo solo la luce del giorno (Ah)

Vedo solo la luce del giorno, la luce del giorno, la luce del giorno, la luce del giorno

Vedo solo la luce del giorno, la luce del giorno, la luce del giorno, la luce del giorno (Ah)

(E posso ancora vedere tutto)

Vedo solo la luce del giorno, la luce del giorno, la luce del giorno, la luce del giorno

(E posso ancora vedere tutto, avanti e indietro da New York)

Vedo solo la luce del giorno, la luce del giorno, la luce del giorno, la luce del giorno

(Una volta credevo che l’amore sarebbe stato rosso)

[Outro]

Like daylight

It’s golden like daylight

You gotta step into the daylight and let it go

Just let it go, let it go





Come la luce del sole

È dorato come la luce del giorno

Devi entrare nella luce del giorno e lasciar perdere

Mettici una pietra sopra, lascia perdere

[Spoken Outro]

I wanna be defined by the things that I love

Not the things I hate

Not the things that I’m afraid of, I’m afraid of

Not the things that haunt me in the middle of the night

I, I just think that

You are what you love

Voglio essere considerata dalle cose che amo

Non dalle cose che odio

Non dalle cose di cui ho paura, di cui ho paura

Non dalle cose che mi perseguitano nel cuore della notte

Penso solo che

Tu sei ciò che ami





