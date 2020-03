Tay Money – Bussin: audio, testo e traduzione del brano

Il testo e la traduzione in italiano di Bussin, canzone della rapper statunitense Taylor Watson, in arte Tay Money, tratta dall’album d’esordio Hurricane Tay, pubblicato il 6 dicembre 2020. Ascolta questo brano, traccia che apre il primo disco in carriera di questa rapper texana classe 1993, conosciuta soprattutto per il singolo Trappers Delight.

Nell’album, successore dell’EP di debutto DUH! (novembre 2018), sono presenti sedici tracce, tra le quali la contagiosa canzone in oggetto, scritta di suo pugno e prodotta da Dustin Cavazos.

Tay Money – Bussin testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

[Intro]

Bustin’ (Bustin’)

Bitch, I’m bustin’ (Money)

Ice cold in this bitch

Ice cold in this bitch

Tay motherfuckin’ Money (Bust)

[Verse 1]

Don’t ask me for nothing if we don’t be texting (Uh-uh)

Dumb little bitch, she want in my section (Bitch)

I need a crown, and Coke is my preference (For real)

Ass up, face hitting my necklace (Oh)

He not a cop, but I got arrested (Woah)

He sayin’ I’m being too reckless (Tay)

I put twenty-sixes on the Lexus (Ayy)

Everything bigger in Texas

My pills ain’t pressed, your bitch is

Get money and fuck some feelings (What?)

Not personal, it’s business

I thought you knew that I did this (Girl)

You can have him, but he licked it (Ah)

Banana, then I split it (See ya)

Talented and gifted (Uh)

I guess the tables shifted

[Chorus]

I feel like a whole brand new bitch

Bustin’ (What?), bitch, I’m bustin’ (Bitch, I’m what?)

I feel like a whole brand new bitch (Bitch, I’m)

Bustin’ (Bitch, I’m what?), bitch, I’m bustin’ (Bitch, I’m what?)

[Verse 2]

He made my legs shake, okay (Okay)

Let me in, there’s no gate (Ayy)

Your bitch irrelevant, no name (Who?)

He want me to slide, no way (No way)

Your bitch is trash, throwaway (Girl)

Take my flow and go away (Bye)

All I hear is, “Go, Tay” (Ayy)

Side ho, main bitch, same thing (Go, Tay)

Get the bread, wake and bake up

Is your girl fine without makeup? (Probably not)

Making lay-ups, I ain’t laid up (Boy)

I can’t fuck with you, that’s straight up (Money)

Everything you say is made up

Yeah, you love me, but I hate us (A lot)

All my, all my bitches bad

Everybody tryna date us

[Chorus]

I feel like a whole brand new bitch

Bustin’ (What?), bitch, I’m bustin’ (Bitch, I’m what?)

I feel like a whole brand new bitch (Bitch, I’m)

Bustin’ (Bitch, I’m what?), bitch, I’m bustin’ (Bitch, I’m what?)





[Outro]

Ayy, Money

Like duh





Traduzione

Vai al testo

[Intro]

Facendo (Facendo)

Stron*a, mi sto facendo (soldi)

Gelida in questa mer*a

Gelida in questa mer*a

Tay figlia di pu**ana Money (busto)

[Str. 1]

Non chiedermi niente se non ci inviamo messaggi (Uh-uh)

Stron*etta, lei vuole nella mia sezione (Pu**ana)

Ho bisogno di un Crown e la Coca-Cola è la mia preferenza (Davvero) [Nota: Tay dice di volere una “Crown and Coke”, il che significa che vuole mescolare il whisky Crown Royal con la Coca-Cola. Questa è la sua bevanda preferita in questa e altre canzoni]

Alza il cu*o, faccia che colpisce la mia collana (Oh)

Non è un poliziotto, ma sono stata arrestata (Woah)

Sta dicendo che sono troppo spericolata (Tay)

Ho messo 26 grandi cerchioni sulla Lexus (Ayy)

Tutto più grande in Texas

Le mie pillole sono di qualità, la tua pu**ana no

Fai i soldi e fan*ulo i sentimenti (Cosa?)

Niente di personale, sono affari

Pensavo avessi saputo che ho fatto questo (ragazza)

Puoi averlo, ma lui l’ha leccata (Ah)

Banana, poi l’ho divisa in due (a dopo)

Talentuoso e dotato (Uh)

Credo che i tavoli si siano spostati





[Rit.]

Mi sento come una stron*a nuova di zecca

Facendo (Cosa?), stron*a, mi sto facendo (Stron*a, sono cosa?)

Mi sento come una stron*a nuova di zecca (Stron*a, mi sto)

Facendo (Stron*a, sono cosa?), Stron*a, mi sto facendo (Stron*a, sono cosa?)

[Str. 2]

Mi ha fatto tremare le gambe, okay

Fammi entrare, non c’è cancello (Ayy)

La tua tro*a è irrilevante, senza nome (chi è?)

Lui vuole che io scivoli, niente da fare (Assolutamente no)

La tua tro*a è spazzatura, usa e getta (Ragazza)

Prendi il mio flow e sparisci (ciao)

Sento solo “Vai, Tay” (Ayy)

Pu**ana, pu**ana principale, stessa cosa (Vai, Tay)

Prendi il pane, svegliati e cuoci

La tua ragazza sta bene senza trucco? (Probabilmente no)

La fai facile, non sono allettata (ragazzo)

Non posso avere a che fare con te, sono sincera (Money)

Tutto ciò che dici è inventato

Sì, mi ami, ma io odio me e te (molto)

Tutte le mie, tutte le mie brutte pu**ane

Tutti cercano di uscire con noi

[Rit.]

Mi sento come una stron*a nuova di zecca

Facendo (Cosa?), stron*a, mi sto facendo (Stron*a, sono cosa?)

Mi sento come una stron*a nuova di zecca (Stron*a, mi sto)

Facendo (Stron*a, sono cosa?), Stron*a, mi sto facendo (Stron*a, sono cosa?)

[Outro]

Ayy, Money

Li adoro

Ascolta su: