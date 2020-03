Doja Cat – Boss Bitch: testo, traduzione e video della canzone

Scritta con la collaborazione di Ashnikko, Sky Adams & Imad Royal, Boss Bitch è una canzone della rapper Doja Cat incisa per la colonna sonora del film Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, pellicola diretta da Cathy Yan, al cinema dal 6 febbraio 2020. Il testo e la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale diretto da Jack Begert.

Nella soundtrack del film, che negli Stati Uniti è stato distribuito il giorno successivo con un divieto ai minori di 18 anni, sono presenti quindici interessanti tracce di artisti vari come Lauren Jauregui, Halsey, Megan Thee Stallion & Normani, tra le quali anche questo coinvolgente brano della cantautrice e rapper californiana Amala Zandile Dlamini, aka Doja Cat, prodotto da Sky Adams & Imad Royal, nel quale l’artista dice di essere una bad girl nonché il capo.

Boss Bitch – Doja Cat – Testo

[Intro]

Mmm

I ain’t tryna (Ah)

I ain’t tryna

I ain’t tryna

[Verse 1]

Yeah, ain’t tryna be cool like you

Wobblin’ around in your high-heeled shoes

I’m clumsy, made friends with the floor

Two for one, you know a bitch buy four

And two left feet, you know I always drop

First thing a girl did was a bop

I’m the whole damn cake and the cherry on top

Shook up the bottom, made a good girl pop

[Pre-Chorus]

You ain’t even here to party

Ken in the club, tryna pipe a Barbie

I don’t wanna go, go, go with the flow

Backbend ’til I touch my toes

I don’t wanna row, row, row the boat

Wrist full of rocks and I hope I float

Big up yourself ’cause you know they don’t

I chew, chew, chew, ’cause they hope I choke

[Chorus]

I’m a bitch, I’m a boss

I’m a bitch and a boss and I’ma shine like gloss

I’m a bitch, I’m a boss

I’m a bitch and a boss and I’ma shine like gloss

I’m a bitch, I’m a boss

I’m a bitch and a boss and I’ma shine like gloss

I’m a bitch, I’m a boss

I’m a bitch and a boss and I’ma shine like gloss

[Verse 2]

Said bitch, I’m the after, you’ve been the before

I’ve been the stallion, you’ve been a sea horse

Don’t need a report, don’t need a press run

All of my bad pics been all my best ones

I wear the hat and I wear the pants

I am advanced, so I get advance

And I do my dance and cancel the plans

Said boo, don’t be mad ’cause you had a chance

[Pre-Chorus 2]

Drop, said, I took it and I ran for it

I won it, then I stand on it

Money on the floor when we dance on it

Shine bright, finna put a tan on it

Said, I took it and I ran for it

I won it, then I stand on it

Money on the floor when we dance on it

Shine bright, finna put a tan on it

[Chorus]

I’m a bitch, I’m a boss

I’m a bitch and a boss and I’ma shine like gloss

I’m a bitch, I’m a boss

I’m a bitch and a boss and I’ma shine like gloss

I’m a bitch, I’m a boss

I’m a bitch and a boss and I’ma shine like gloss

I’m a bitch, I’m a boss

I’m a bitch and a boss and I’ma shine like gloss

[Bridge]

Rrrr, ah, ah, ah

I’m a bitch (I’m a bitch), I’m a boss

I’m a bitch (I’m a bitch), I’m a boss

I’m a bitch (I’m a bitch), I’m a boss

I’m a bitch and a boss and I’ma shine like gloss





[Chorus]

I’m a bitch, I’m a boss

I’m a bitch and a boss and I’ma shine like gloss

I’m a bitch, I’m a boss

I’m a bitch and a boss and I’ma shine like gloss

I’m a bitch, I’m a boss

I’m a bitch and a boss and I’ma shine like gloss

I’m a bitch, I’m a boss

I’m a bitch and a boss and I’ma shine like gloss





La traduzione di Boss Bitch

[Intro]

mmm

Non sto cercando di (Ah)

Non sto cercando di

Non sto cercando di

[Str. 1]

Sì, non si cercando di essere figa come te

Barcollo con le scarpe a tacco alto

Sono goffa, ho fatto amicizia con il suolo

Due al prezzo di uno, sai che una stron*a ne acquista quattro

E un pezzo di legno, sai che cado sempre

La prima cosa che fece una ragazza fu un bop

Io sono tutta la dannata torta, ciliegina inclusa

Ho provocato il terremoto, ho fatto saltare in aria una brava ragazza

[Pre-Rit. 1]

Non sei nemmeno qui per divertirti

Ken nel locale, sta provando a farsi una Barbie

Non voglio andare, andare, andare con il flow

Mi inarco fino a toccare le dita dei piedi

Non voglio andare, andare, andare in barca

Polso pieno di pietre preziose e spero di galleggiare

Applauditi da solo perché sai che loro non lo faranno

Mastico, mastico, mastico, perché sperano che io soffochi

[Rit.]

Sono una brutta bestia, sono il capo

Sono una brutta bestia e il capo e brillerò come il gloss

Sono una brutta bestia, sono il capo

Sono una brutta bestia e il capo e brillerò come il gloss

Sono una brutta bestia, sono il capo

Sono una brutta bestia e il capo e brillerò come il gloss

Sono una brutta bestia, sono il capo

Sono una brutta bestia e il capo e brillerò come il gloss





[Str. 2]

La tro*a dice, io sono il dopo, tu sei stata il prima [Nota: avete presenti le pubblicità dove ti fanno vedere il prima e il dopo? Il dopo mostra la versione migliorata del prima]

Sono stata lo stallone, tu un cavalluccio marino

Non ho bisogno di un report, non ho bisogno di una tiratura

Tutte le mie brutte foto sono state le migliori

Indosso pantaloni e cappello

Sono avanzata, così ottengo l’anticipo

E faccio il mio balletto e annullo i programmi

Ho detto, tesoro non arrabbiarti perché hai avuto una possibilità

[Pre-Rit. 2]

Drop, l’ho preso e mi ci sono buttata

L’ho vinto, poi ci sono salita

Soldi per terra quando ci balliamo sopra

Risplendo, cercherò di abbronzarmi

L’ho preso e mi ci sono buttata

L’ho vinto, poi ci sono salita

Soldi per terra quando ci balliamo sopra

Risplendo, cercherò di abbronzarmi

[Rit.]

Sono una brutta bestia, sono il capo

Sono una brutta bestia e il capo e brillerò come il gloss

Sono una brutta bestia, sono il capo

Sono una brutta bestia e il capo e brillerò come il gloss

Sono una brutta bestia, sono il capo

Sono una brutta bestia e il capo e brillerò come il gloss

Sono una brutta bestia, sono il capo

Sono una brutta bestia e il capo e brillerò come il gloss

[Ponte]

Rrrr, ah, ah, ah

Sono una brutta bestia (sono una brutta bestia), sono il capo

Sono una brutta bestia (sono una brutta bestia), sono il capo

Sono una brutta bestia (sono una brutta bestia), sono il capo

Sono una brutta bestia e il capo e brillerò come il gloss

[Rit.]

Sono una brutta bestia, sono il capo

Sono una brutta bestia e il capo e brillerò come il gloss

Sono una brutta bestia, sono il capo

Sono una brutta bestia e il capo e brillerò come il gloss

Sono una brutta bestia, sono il capo

Sono una brutta bestia e il capo e brillerò come il gloss

Sono una brutta bestia, sono il capo

Sono una brutta bestia e il capo e brillerò come il gloss

