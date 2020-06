Samurai Jay & Shiva – Tasche Piene: audio e testo del nuovo singolo

Il 22enne rapper napoletano Gennaro Amatore, alias Samurai Jay, e il 21enne milanese Shiva, hanno unito le forze in Tasche Piene, nuovo singolo disponibile da martedì 30 giugno 2020 per Island Records.

I due giovani artisti hanno dato vita a questa interessante canzone (testo e audio), scritta a quattro mani e prodotta da Davide Maddalena, in arte Adam11 (fedele collaboratore di Shiva) e dal napoletano Dat Boi Dee, al secolo Davide Totaro.

Tasche Piene testo — Samurai Jay • Shiva

[Rit.: S. J.]

Grazie a Dio, frà, ho le tasche piene (lalalala)

Faccio ciò che voglio, non ciò che conviene (lalalala)

Vado in giro con la gang, mangiamo bene, bene (mmh)

Versami da bere

Grazie a Dio frà

[1a Strofa: S. J.]

Con quelli come te non ci parlo

Non parlo con gli infami e le guardie

La mia squadra mi guarda le spalle

Sulla tua testa appoggio le palle

Giovane talento come Maradona-ah

Mi chiamano boss in zona-ah

Tu non sai come funziona qua

Tutta quella mer*a non è buona-ah

Yeah, yeah

Metto le McQueen con i Balmain

Porto la tua tipa sopra un Big Benz

Le faccio fare un giro sul mio Big Ben

Quest’anno faccio il botto come il Big Bang (Big Bang)

Ne cambio 10 a weekend

E non sto più in stress perché

[Rit.: S. J.]

Grazie a Dio, frà, ho le tasche piene (lalalala)

Faccio ciò che voglio, non ciò che conviene (lalalala)

Vado in giro con la gang, mangiamo bene, bene (mmh)

Versami da bere





Grazie a Dio, frà, ho le tasche piene (lalalala)

Faccio ciò che voglio, non ciò che conviene (lalalala)

Vado in giro con la gang, mangiamo bene, bene (mmh)

Versami da bere

Grazie a Dio, frà

[1a Strofa: Shiva]

Cambia abitazione

Sceglievo tra il male e il bene

Ne voglio fare un milione

Che l’elastico non tiene

Pensavo era Rudy Zerbi

Invece è uno sbirro in borghese

Che sta cercando i proventi delle attività in quartiere

Non vorrei che la tua fama duri meno del tuo denaro

Ma è così che andrà da quanto stai parlando, bla bla

8 barre mi bastano, nuova wave

Io la surfo, diamanti per l’ego nuotando all’inverso

Qui mentre mantengo la cima del giro

Più la tasca è piena più sto in equilibrio

Bang bang, Santana

[Rit.: S. J.]

Grazie a Dio, frà, ho le tasche piene (lalalala)

Faccio ciò che voglio, non ciò che conviene (lalalala)

Vado in giro con la gang, mangiamo bene, bene (mmh)

Versami da bere

Grazie a Dio, frà, ho le tasche piene (lalalala)

Faccio ciò che voglio, non ciò che conviene (lalalala)

Vado in giro con la gang, mangiamo bene, bene (oh)

Versami da bere

Grazie a Dio, frà





