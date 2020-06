Vale Pain – Louboutin feat. Rondodasosa: audio, video e testo del singolo

Il rapper italo-peruviano Valerio Paini, alias Vale pain, e il milanese Rondodasosa, al secolo Mattia Barbieri, vi presentano Louboutin, singolo disponibile ovunque dal 25 giugno 2020 per Cantera Srl.

Ascolta e guarda il video che accompagna la nuova canzone, il cui testo è stato scritto a quattro mani dagli interpreti, mentre la produzione è opera del batterista e producer lucchese Nicolas Di Benedetto, meglio conosciuto come Nko e NkoDrumz.

Diretto da Davide Vicari & Nicola Bussei, il filmato è stato in parte girato a San Siro e vede la partecipazione di decine di fan.

Testo Louboutin – Vale Pain ft. Rondodasosa

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Ok, ok, ok

20 20 (20 20)

Gang, gang (Gang, gang)

Vale pain

Rondo, eh (Rondo, eh)

Grr paw Rondo

NKO

[Pre-Rit: Rondo]

Sono nel club con la mia gang, la tua hoe sta guardando

Non fotti crip, se vesto blu lo sai che sto drippando

Sto con i miei slime, mangiamo ancora dallo stesso piatto

Legato alla strada anche se in tasca ho un contratto

[Rit: Vale P.]

Uno con me, Louboutin amiri ai fianchi

20 shotta con me

L’oro al posto dei cariati

Non far così nel club, che nel club c’ho la gang

20 shotta con me mi risolvono ogni vicenda

Uno con me, Louboutin amiri ai fianchi

20 shotta con me

L’oro al posto dei cariati

Non far così nel club, che nel club c’ho la gang

Non muove cash per terra, se entriamo dentro al club, frà





[1a Strofa: Rondo]

Sto con i miei lil’, la tua bitch fa spin, noi parliamo le lingue

I fra’ in bilocali con due hoes che sono bilingue

Sono italiano, spaghetti, mafia, mandolino

Arrivo in Inghilterra, Elisabetta non mi inchino (gang gang)

Vesto nero come un ladro, faccio home invasion (home invasion)

I suoi occhi son marroni come questo draco (draco)

La mia gente in piazza non ha un conto, mula nelle calze (calze)

Più gli fai i favori più non senti dire grazie

Bad bitch sta twerkando

Lei ha un cu*o grosso

Con un figlio, lei ne ha 30, io ne ho 18

Non foxxo con lo Xan e nemmeno col Percos (gang gang)

Fuochi d’artificio quando in piazza arriva il pieno

Amiri, Dior, leggenda anche se non muoio

Amiri, Dior, leggenda anche se non muoio

Sto con Vale dentro al bando

Usciamo fuori gridando (oh)

I miei G son chiusi dentro (yayayah)

Sperando in un piano alto

[Pre-Rit: Rondo]

Sono nel club con la mia gang, la tua hoe sta guardando

Non fotti crip, se vesto blu lo sai che sto drippando (gang gang)

Sto con i miei slime, mangiamo ancora dallo stesso piatto (gang gang gang)

Legato alla strada anche se in tasca ho un contratto (gang gang)

[Rit: Vale P.]

Uno con me, Louboutin amiri ai fianchi

20 shotta con me

L’oro al posto dei cariati

Non far così nel club, che nel club c’ho la gang

20 shotta con me mi risolvono ogni vicenda

Uno con me, Louboutin amiri ai fianchi

20 shotta con me

L’oro al posto dei cariati

Non far così nel club, che nel club c’ho la gang

Non muove cash per terra, se entriamo dentro al club, frà

[2a Strofa: Vale P.]

Un quarto di millie per ogni mio brother

Jeans così stretto, ero sopra ogni cosa

Siamo leggende, sto a carte scoperte

Due tro*e mi bagnano nelle coperte

Oro giallo, vogliamo l’oro giallo

Ora è la mia ora e ti giuro che sto per farlo

Milan 2007, mirino sulla testa

Le tasche con i soldi

Vale un milione a testa

Se arrivo con la gang

Si svuota tutto il club, frà

Bottiglie Belvedere

La tro*a muove il booty

[Pre-Rit: Rondo]

Sono nel club con la mia gang, la tua hoe sta guardando

Non fotti crip se vesto blu lo sai che sto drippando (gang gang gang)

Sto con i miei slime, mangiamo ancora dallo stesso piatto (gang gang gang)

Legato alla strada anche se in tasca ho un contratto

[Rit: Vale P.]

Uno con me, Louboutin amiri ai fianchi

20 shotta con me

L’oro al posto dei cariati

Non far così nel club che nel club c’ho la gang

20 shotta con me mi risolvono ogni vicenda

Uno con me, Louboutin amiri ai fianchi

20 shotta con me

L’oro al posto dei cariati

Non far così nel club, che nel club c’ho la gang ah

Non muove cash per terra se entriamo dentro al club, frà





