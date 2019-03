M¥SS KETA – in arrivo l’album PAPRIKA: info e tracklist

Ad un anno scarso di distanza da Una Vita in Capslock è in arrivo il secondo album in studio di M¥SS KETA battezzato PAPRIKA, atteso progetto in vendita nel classico CD e in download digitale. I titoli delle canzoni.

Anticipato da Main Bitch e Pazzeska, il piccante disco della regina della notte include 12 inediti più i remix di “Botox” e di “Le Ragazze di Porta Venezia”.

Myss Keta ha scritto questo nuovo capitolo della sua carriera discografica: situazioni sexy e atmosfere che ricordano il cinema erotico d’autore, il tutto con l’apporto di importanti ospiti.





Mahmood, il vincitore di Sanremo 2019, Guè Pequeno, Wayne Santana della Dark Polo Gang, Luchè, Gemitaiz, Quentin40, Elodie, Joan Thiele e Priestess: sono q1uesti gli ospiti dell’album, la cui tredicesima traccia “La Casa Degli Specchi” è stata prodotta da Gabry Ponte.

A supporto del disco, il cui titolo omaggia il maestro dell’eros Tinto Brass e il cui artwork è un chiaro tributo a Bambola, film del 1996 che ha visto protagonista Valeria Marini, vi saranno una serie di concerti. Date e biglietti su TicketOne.

M¥SS KETA – Paprika tracklist

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Download – Download su iTunes – Pre Salva su Spotify

ALSO SPRACH ELENOIRE FEAT. ELENOIRE FERRUZZI BATTERE IL FERRO FINCHÉ È CALDO UNA DONNA CHE CONTA (REMIX) FEAT. WAYNE SANTANA MAIN BITCH [AUDIO] BOTOX REMIX FEAT. GEMITAIZ PAZZESKA FEAT. GUÉ PEQUENO TOP FEAT. LUCHÈ 100 ROSE PER TE FEAT. QUENTIN40 MORTACCI TUA (PRODOTTA DA CACAO MENTAL) CLIQUE (PRODOTTA DA POPULOUS) LE RAGAZZE DI PORTA VENEZIA REMIX FEAT. ELODIE, PRIESTESS, JOAN THIELE B.O.N.O. LA CASA DEGLI SPECCHI (PRODOTTA DA GABRY PONTE) FA PAURA PERCHÉ È VERO FEAT. MAHMOOD