Right Where I’m Supposed To Be (Assala & Tamer Hosny, Hussain Al Jassmi, Ryan Tedder, Luis Fonsi & Avril Lavigne) inno dei Giochi olimpici speciali Abu Dhabi 2019

Right Where I’m Supposed To Be è l’inno ufficiale dei Giochi olimpici speciali “Abu Dhabi 2019“, di Ryan Tedder, Avril Lavigne, Luis Fonsi, Hussain Al Jassmi, Assala & Tamer Hosny.

Prodotta dal canadese Greg Wells e disponibile ovunque dallo scorso 21 marzo, la canzone è a parer mio molto carina e orecchiabile. Per vedere il video ufficiale cliccate sull’immagine.

Right Where I’m Supposed To Be testo – Inno Giochi olimpici speciali 2019

Tell me that it’s impossible

Tell me I need a miracle

Tell me I’ll never go that far

Tell me I never stood a chance

Tell me I need a helping hand

Tell me and I’ll just go twice as hard

No one can tell me now

This ain’t where I belong

I fell a thousand times and I remember every one

I Dare you to knock me down, I dare you to come for me

I’ve gone a million miles to find a place for me

And I’m right where I’m supposed to be

Right where I’m supposed to be

Yeah I’m Right where I’m supposed to be

When I think of all the countless nights

All my prayers they glow like northern lights

And I’ll fight for every single one

I’m not gonna beg you for tomorrow

Some are born to lead and never follow

عندي أمل في دنيتي

أوصل حدود المستحيل

إرادتي هي قوتي

لو مال وقتي ما أميل

أحلامي ارسمها بعزم

وبعيني اشوف الغمم

رافع بيدي العلم

نحن اصحاب الهمم

And I’m Right Where I’m Supposed To Be

انت تقدر ما دام قبلك قدر

انت تعرف ما دام قبلك عرف

يعني ما فش ظروف تمنعني

صدق نفسك صدق حلمك

اوعا تخاف x2

والمشوار طويل لو مئة الف ميل

انا قد التحدي (قد التحدي) x2





Se lo que puedo dar, Se que puedo llegar

Aunque voy a caer, yo siempre me levantare

Nadie me lo enseño, yo solo lo descubri

Tuve que tropezar hasta que lo entendi

Yo naci para estar aqui…

Yeah, I’m Right Where I’m Supposed To Be

I’m Right Where I’m Supposed To Be

I’m Right Where I’m Supposed To Be

Right Where I’m Supposed To Be

Yeah, I’m Right Where I’m Supposed To Be

Right Where I’m Supposed To Be Traduzione – Ryan Tedder, Luis Fonsi, Avril Lavigne, Assala & Tamer Hosny, Hussain

Dimmi che è impossibile

Dimmi che mi serve un miracolo

Dimmi che non andrò mai così lontano

Dimmi che non ho mai avuto una possibilita

Dimmi che ho bisogno che qualcuno mi aiuti

Dimmelo e andrò solo due volte più forte

Nessuno può dirmi adesso

Che questo posto non fa per me

Sono caduto migliaia di volte e le ricordo tutte quante

Ti sfido ad abbattermi, ti sfido a venire a prendermi

Ho fatto un milione di chilometri per trovare un posto per me

E mi trovo esattamente dove dovrei essere

Sono proprio dove dovrei essere

Sì, sono proprio dove dovrei essere

Quando penso a tutte le innumerevoli notti in cui

Tutte le mie preghiere brillavano come l’aurora boreale

E lotterò per ognuna di esse

Non sarò te per domani

Alcuni sono nati per condurre e non per seguire

Ho speranza nella mia religione

Raggiungo i limiti impossibili

La mia volontà è la mia forza

Se i miei sacrifici ripagano le mie speranze

I miei sogni li disegno con determinazione

E nei miei occhi vedrò le nuvole

Alzerò la mano con la bandiera

Siamo i proprietari dell’ispirazione

Sono proprio dove dovrei essere





Apprezzi tanto quanto prima di te

Lo sai finchè lo sai prima

Intendo quali condizioni possono impedirmelo

Credi in te stesso, credi nei tuoi sogni

Oh paura x2

E il viaggio è lunghissimo

Ho una sfida x2

So cosa posso dare, so quali traguardi posso raggiungere

Anche se cadrò, mi rialzerò sempre

Non me l’ha insegnato nessuno, ci sono arrivato da solo

Sono dovuto inciampare finché non ho capito che

Sono nato per essere qui…..

Si, sono proprio dove dovrei essere

Sono proprio dove dovrei essere

Sono proprio dove dovrei essere

Proprio dove dovrei essere

Si, sono proprio dove dovrei essere





