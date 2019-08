Tainy, Anuel AA & Ozuna – Adicto: video ufficiale, testo e traduzione

E’ una collaborazione tutta portoricana quella del producer Tainy e dei cantautori Anuel AA e Ozuna sulle note di Adicto, disponibile ovunque dal 22 agosto 2019 via NEON16/Interscope Records/Universal Music Latino. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video diretto da Zac Facts.

I tre artisti collaborano per l’ennesima volta in questo gradevole brano, scritto dal trio con la collaborazione di Jhay Cortez, che sarà incluso in Los Dioses, album collaborativo dei due cantanti, che dovrebbe essere rilasciato il prossimo novembre.

In questo pezzo, si canta l’amore di due persone che vogliono stare insieme ma non sanno amarsi e nonostante l’inizio di questa relazione sembri proibitivo e malgrado questo sentimento faccia bene e allo stesso tempo male, continuano a cercarsi.

Adicto Testo e Traduzione — Anuel AA · Ozuna

Download su: Amazon – iTunes

[Pre-Coro: Ozuna]

(Uah)

Han pasado varios días y estoy enfermo de ti

Dime qué me hiciste mal

De mi memoria yo no te puedo borrar

Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar

No hay por qué seguir mintiendo

El tiempo ‘tá corriendo y no se puede parar (No se puede parar)

La soledad me sigue consumiendo

Mas, te estoy extrañando, no lo puedo negar

Sono passati diversi giorni e sono stufo di te

Dimmi cosa mi hai fatto

Non riesco a cancellarti dalla mia memoria

Dio mi punirà, avevo promesso che ti avrei dimenticata

Non serve continuare a mentire

Il tempo scorre e non può essere fermato (Non può essere fermato)

La solitudine continua a consumarmi

Ma mi manchi, non lo posso negare

[Coro: Anuel AA]

Bebé, yo soy adicto a tu piel

Siempre vuelvo a caer aunque quiera romper (Romper)

Este vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien

Dime qué vas a hace-e-er (Oah)

Yo estoy puesto para ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparece-er

Yo trato de explicarte y tú no quieres entender que (Uah)

Piccola, sono dipendente dalla tua pelle

Ci ricasco sempre anche se vorrei metterci una pietra sopra

Quel vizio di te che mi fa male e a volte mi fa bene

Dimmi cosa hai intenzione di fare

Sono pronto per te, se non vuoi stare con me, non mi farò vedere

Cerco di spiegarti e tu non vuoi capire

[Ozuna]

Bebé, yo soy adicto a tu piel

Siempre vuelvo a caer aunque quiera romper (Romper)

Este vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien

Dime qué vas a hace-e-er

Estoy puesto para ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer, eh-eh

Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh-eh (Uah, uah)

Piccola, sono dipendente dalla tua pelle

Ci ricasco sempre anche se vorrei metterci una pietra sopra

Quel vizio di te che mi fa male e a volte mi fa bene

Dimmi cosa hai intenzione di fare

Sono pronto per te, se non vuoi stare con me, non mi farò vedere

Cerco di spiegarti e tu non vuoi capire

[Verso 1: Anuel AA]

(Bebecita)

Estoy adicto, no te dejo en visto (En visto)

Mamita rica cuando te desvisto (Desvisto)

Un usuario, yo te necesito (-cesito)

Lo que yo hago contigo ya es instinto (Instinto)

(Bellezza)

Sono dipendente, non ti perdo di vista

Sarai felice quando ti spoglierò

Sono abbonato a te, ho bisogno di te

Quello che faccio con te è istintivo





[Puente: Anuel AA]

Tengo otro amanecer (Uah)

Viendo la noche desaparecer (Desaparecer)

Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer

Lo que hicimos aquella vez (Uah, uah)

Tengo otro amanecer

Viendo la noche desaparecer (Oh, oh)

Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer

Lo que hicimos aquella vez (Aquella vez; uah)

Ho un’altra alba

Guardiamo la notte scomparire

E non so se sei infedele, ma voglio fare con te

Ciò che abbiamo fatto quella volta

Ho un’altra alba

Guardiamo la notte scomparire

E non so se sei infedele, ma voglio fare con te

Ciò che abbiamo fatto quella volta

[Coro: Ozuna & (Anuel AA)]

Bebé, yo soy adicto a tu piel

Siempre vuelvo a caer aunque quiera romper (Romper)

Este vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien

Dime qué vas a hace-e-er

Estoy puesto para ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer, eh-eh

Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh-eh (Uah, uah)

Piccola, sono dipendente dalla tua pelle

Ci ricasco sempre anche se vorrei metterci una pietra sopra

Quel vizio di te che mi fa male e a volte mi fa bene

Dimmi cosa hai intenzione di fare

Sono pronto per te, se non vuoi stare con me, non mi farò vedere

Cerco di spiegarti e tu non vuoi capire

[Verso 2: Ozuna]

(¡Ozuna!)

Soy adicto a tu parte

Me siento un brujo que no puedo olvidarte (-vidarte)

Cada vez que te veo, difícil de esquivarte (¡Oh, oh!)

Y después te estoy llamando con ganas de darte

Y es que quiero comerte, bebé, tú sabes, ya son las tres

¿Qué tal si nos vamos para mi casa? Y es que es (Eh, eh)

Si es temprano, nos pegamos a la pared (A la pared)

Si tu mamá te llama, en la Lambo’, contéstale

Y diles que tú estás conmigo (-migo)

Que no hay nada, que somos amigo’ (-migo’, oh)

Que solo fueron dos copa’ de vino (Oh-oh, oh-oh)

Que los party’ dan para el vestido de Valentino, es algo divino (Uah)

Sono dipendente da te

Mi sento uno stregone che non riesce a dimenticarti

Ogni volta che ti vedo, è difficile schivarti

E dopo ti chiamo volendo sorprenderti

E’ che vorrei divorarti, piccola, lo sai, sono già le tre

Che ne dici di andare a casa mia? E’ che

Se è presto, stiamo attaccati al muro

Se tua madre ti chiama, le rispondi sulla Lamborghini

E dille che sei con me

Che non c’è niente tra noi, che siamo amici

Che sono solo due bicchieri di vino

Che l’abito di Valentino indossato alla festa è qualcosa di divino

[Coro: Anuel AA]

Bebé, yo soy adicto a tu piel

Siempre vuelvo a caer aunque quiera romper (Romper)

Este vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien

Dime qué vas a hace-e-er (Oah)

Yo estoy puesto para ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparece-er

Yo trato de explicarte y tú no quieres entender que (Uah, uah)





Piccola, sono dipendente dalla tua pelle

Ci ricasco sempre anche se vorrei metterci una pietra sopra

Quel vizio di te che mi fa male e a volte mi fa bene

Dimmi cosa hai intenzione di fare

Sono pronto per te, se non vuoi stare con me, non mi farò vedere

Cerco di spiegarti e tu non vuoi capire

[Ozuna, (Anuel AA)]]

Bebé, yo soy adicto a tu piel

Siempre vuelvo a caer aunque quiera romper (Romper)

Este vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien

Dime qué vas a hace-e-er

Estoy puesto para ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer, eh-eh

Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh-eh (Uah, uah)

Piccola, sono dipendente dalla tua pelle

Ci ricasco sempre anche se vorrei metterci una pietra sopra

Quel vizio di te che mi fa male e a volte mi fa bene

Dimmi cosa hai intenzione di fare

Sono pronto per te, se non vuoi stare con me, non mi farò vedere

Cerco di spiegarti e tu non vuoi capire

[Outro: Anuel AA & Ozuna]

Bebecita, bebe-bebecita, uah

Mera, dime, Tainy

Lo’ reye’ ‘e los Billboard ¿oíste, bebé? (Oh-oh, oh-oh)

Anuel (Woh-oh)

¡Brr!

Ozuna

Ozuna

Real hasta la muerte, baby

Uah

Real hasta la muerte, baby

(Uah, uah; bebé, yo soy adicto a tu piel; uah

Yo trato de explicarte y tú no quiere’ entender que)





Ascolta su: