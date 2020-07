Achille Lauro & Annalisa in duetto in Sweet Dreams: ascolta la contagiosa nuova versione (testo)

Sweet Dreams degli Eurythmics viene ora riproposta dal cantautore e rapper Achille Lauro in duetto con Annalisa Scarrone per l’album 1990, negli scaffali dei negozi da venerdì 24 luglio 2020.

La nuova versione del brano è ovviamente composta da testo originale e dello Sweet Dreams (Are Made of This) che conoscevamo, resta la parte migliore, il ritornello, egregiamente interpretato dalla cantautrice ligure.

Che dire su questa canzone: a parer mio questa rivisitazione è niente male, non a caso sta ricevendo migliaia di apprezzamenti dai numerosi fan dei due artisti, ma è anche vero e ovvio che incidere un brano sulla base di un grandissimo successo anni ’80, aiuta non poco. Del resto stiamo parlando di una hit sempre attuale, che nel 1983 dominò le classifiche mondiali. In Italia fu certificata Platino. Per questa nuova versione chi hanno messo il loro zampino i produttori il romano Matteo Ciceroni, aka Gow Tribe, e l’emergente DIVA, che ha lavorato su tutte le sette tracce del progetto.

Testo Sweet Dreams Achille Lauro

[1a Strofa: A. L.]

Sweet kiss, money dream

Fra Breaking Bed, Beverly Hills

Essere in cielo, essere qui

La via non c’è, la vita è un film

Oh, sweet dream, oh l’amour, la vie

Prega per noi, ave Marì

Ferrari white, ferrari green

Oh dolce ma’, la dolce vie (Dolce vie)





[Pre-Rit.: A. L. & Annalisa]

E chiedimi se

Non so chi sei

Questo amore cos’è?

È un addio?

È un vorrei?

Non credermi se

Se dico saprei amare te mentirei

Amo sì un’altra lei

[Rit.: Annalisa, (A. L.)]

Sweet dreams are made of this (Amo’, sì, un’altra lei)

Who am I to disagree? (Amo’, sì, un’altra lei)

I traveled the world (Amo’, sì, un’altra lei)

And the seven seas (Amo’, sì, un’altra lei)

Everybody’s looking for something (Amo’, sì, un’altra lei)

[2a Strofa: A. L.]

Petali e spine nel letto (Amo’, sì, un’altra lei)

Sono il suo migliore sbaglio, sì (Amo’, sì, un’altra lei)

Sì questo libro l’ho letto (Amo’, sì, un’altra lei)

Ma mi ritrovo sempre qui, oh

[Pre-Rit. A. L., A. L. & Annalisa]

Sweet kiss, money dream (Oh, dolce vie)

Fra Breaking Bed, Beverly Hills (Oh, dolce vie)

Essere in cielo, essere qui (Oh, dolce vie)

Oh dolce ma’, oh dolce vie (dolce vie)

[Pre-Rit.: A. L. & Annalisa, (Annalisa)]

E chiedimi se (chiedimi se)

Non so chi sei

Questo amore cos’è?

È un addio?

È un vorrei?

Non credermi se (Non credermi se)

Se dico saprei amare te mentirei

Amo sì un’altra lei

[Rit.: A. L., Annalisa]

Sweet dreams are made of this (Amo’, sì, un’altra lei)

Who am I to disagree? (Amo’, sì, un’altra lei)

I traveled the world (Amo’, sì, un’altra lei)

And the seven seas (Amo’, sì, un’altra lei)

Everybody’s looking for something (Amo’, sì, un’altra lei)

Some of them want to use you (Amo’, sì, un’altra lei)

Some of them want to get used by you (Amo’, sì, un’altra lei)

Some of them want to abuse you (Amo’, sì)

Some of them want to be abused

[Outro: Achille, Annalisa]

Oh, la dolce vie

Essere in cielo, essere qui

Oh, dolce ma’, oh, dolce vie

Oh, dolce vie