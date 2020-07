Achille Lauro – 1990 è il nuovo album di dance cover anni ’90: i titoli delle canzoni

1990 è il sesto album del rapper e cantante veronese Achille Lauro, il primo con Elektra Records/Warner Music Italy, rilasciato il 24 luglio 2020. I titoli delle canzoni, i featuring, i produttori e le versioni in commercio del disco, il primo firmato dall’artista in veste di direttore artistico della Elektra Records

A oltre un anno di distanza da 1969, è in arrivo questo atteso disco composto da sette canzoni, ognuna delle quali campiona uno storico brano dance e synth pop dei meravigliosi anni ’90. Il progetto coinvolge alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale italiana e star internazionali del mondo della musica dance, rifacendosi al concept del brano omonimo, ispirato a “Be My Lover” dei La Bouche.

I titoli delle canzoni rivisitate nell’album 1990

Il cantautore romano d’adozione, omaggia sette tra le hit della sua infanzia, rivisitandole, stravolgendole in chiave personale e rendendole ricche di sfumature e contaminazioni che non hanno regole. Nello specifico, vi saranno i rifacimenti di Blue (Da ba dee) degli Eiffel 65 (già utilizzato recentemente con successo da Shiva in Auto Blu), Scatman’s World di Scatman John, Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics, You and Me di Alexia, The Summer Is Magic di Playahitty e Illusion di Benny Benassi. Francamente, ad eccezione dell’ultima che, a quanto sembra, sia una unreleased track che comunque su Youtube trovate, sono tutti meravigliosi pezzi che personalmente adoravo.

I featuring e i produttori dell’album 1990

Massimo Pericolo, Annalisa, Ghali, Gemitaiz, Capo Plaza, mentre i produttori sono l’emergente l’emergente DIVA, l’italo-kenyota Gow Tribe, Dardust (Dario Faini), Marnik (duo composto da Alessandro Martello e Emanuele Longo) & Ricardo Marchi.

Versioni in vendita

Il disco è disponibile anche nel formato CD a edizione limitata e autografata, in vinile (anche colorato) e in download digitale nella versione standard contenente sette tracce e in quella deluxe che ne racchiude 14, ma non sono al momento in grado di dirvi altro su questa edizione, se non riportarvi i titoli che è possibile leggere appena dopo la copertina, che ritrae Achille sotto forma di action-figure, seduto su una decapottabile rosa.





1990 tracklist (Achille Lauro album 2020)

Standard Edition CD

1990 (Back to Dance) [Prodotta da: DIVA & Gow Tribe] Scat Men feat. Ghali & Gemitaiz [Prodotta da: Dardust, DIVA, Gow Tribe & Marnik] Sweet Dreams ft. Annalisa [Prodotta da: DIVA & Gow Tribe] You and Me feat. Alexia & Capo Plaza [Prodotta da: DIVA & Gow Tribe] Summer’s Imagine ft. Massimo Pericolo [Prodotta da: DIVA, Gow Tribe & Marnik] Blu – Achille Lauro & Eiffel 65 [Prodotta da: DIVA & Gow Tribe] I Wanna Be an Illusion – Achille Lauro & Benny Benassi [Prodotta da: DIVA, Gow Tribe, Marnik & Ricardo Marchi]

Standard Edition Vinile

Lato A

1990 (Back to Dance) Scat Men feat. Ghali & Gemitaiz Sweet Dreams ft. Annalisa You and Me feat. Alexia & Capo Plaza

Lato B

Summer’s Imagine ft. Massimo Pericolo Blu – Achille Lauro & Eiffel 65 I Wanna Be an Illusion – Achille Lauro & Benny Benassi

Edizione Deluxe

FM 19.90 – Amore in Pillole 1990 (Back to Dance) FM 90.91 – 3 Ore a Notte Scat Men feat. Ghali & Gemitaiz FM 92.93 – Dissonanza Emotiva Sweet Dreams feat. Annalisa FM 94.95 – Re della Misère You and Me ft. Alexia & Capo Plaza FM 96.97 – Ave O Maria Summer’s Imagine feat. Massimo Pericolo FM 98.99 – Il Banco degli Imputati Blu – Achille Lauro & Eiffel 65 FM 20.00 – Non è Shakespeare I Wanna Be an Illusion Achille Lauro & Benny Benassi