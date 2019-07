Superden – Sono Un Alieno: testo e video del divertente brano

Lo youtuber Superden ha reso disponibile il video che accompagna la nuova divertente canzone Sono Un Alieno, un brano piuttosto nosense che sta diventando virale. Leggi il testo e guarda il video direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

Superden – Sono Un Alieno testo

Sono sul gabinetto e sto pensando alla mia vita

a quando ero un bambino e alla mia dipartita

e più ci penso e più capisco

che sono un po’ strano

e se lo sei anche tu all’ora tira su la mano e grida

SONO UN ALIENO

SONO UN ALIENO

SONO UN ALIENO

e ballo da scemo

SONO UN ALIENO

SONO UN ALIENO

SONO UN ALIENO

e ballo da scemo

e ballo da scemo.





Non mi ubriaco

io non mi drogo

però di pizza

io sì mi sfogo

non seguo il calcio

non faccio brutto

ma per le tipe

faccio di tutto

(ADORO… MI PORTI A FARE SHOPPING?)

Quasi tutto…





Sono sul mio letto e sto pensando alla mia vita

odio tutto e tutti e voglio fare l’eremita

e più ci penso e più capisco

che sono singolare

w se lo sei anche tu allora inizia ha saltare e grida

SONO UN ALIENO

SONO UN ALIENO

SONO UN ALIENO

e ballo da scemo

SONO UN ALIENO

SONO UN ALIENO

SONO UN ALIENO

e ballo da scemo

e ballo da scemo.

Sono diverso

io non seguo la massa

ne vado fiero

questa song mi rilassa

sono un po’ matto

un po’ distratto

SONO UN ALIENO

e ballo da scemo

e ballo da scemo

e ballo da scemo.