Cara – Mi serve: video ufficiale e testo del singolo

Cara, al secolo Anna Cacopardo, è un’emergente cantante e autrice milanese e Mi Serve è il suo primo singolo rilasciato con un’importante etichetta discografica, la Polydor Records. Leggi il testo e ascolta e guarda il video che accompagna il brano, diretto da Priscilla Santinelli.

Rilasciata il 12 luglio 2019, la nuova interessante e gradevole canzone, è stata scritta dall’interprete con la collaborazione Andrea Pugliese, mentre la produzione è opera di Davide Simonetta.

Qui la ventenne canta un po’ di cose che “le servono” e lo fa in un modo veramente sorprendente, omaggiando anche il buon Adriano Celentano e la sua intramontabile Azzurro. Molti riferimenti sono chiaramente tecnologici, in una nuova generazione nata tra smartphone e tablet che, come affermato dalla cantante, abbiamo imparato ad usare senza che nessuno ce lo insegnasse, pronunciando “le prime parole davanti a uno smartphone, per farci sentire dalle nostre nonne“.

Cara Mi serve testo

Nananana nanananana nanana nananananana

Nananana nanananana nanana nananananana

Abbassa quel volume ho mal di festa

che ho già troppo casino nella testa

un’offerta per un volo che mi porti a casa

mi serve

Il cielo pieno d’acqua è il mio mare blu

sarà che guardo il mondo se ho la testa in giù

e mi hanno detto che domani piove

almeno esco

mi serve.

E non mi importa niente se non dico niente

se sbaglio la fermata o freno con il verde

mi alzo la mattina e chiudo le finestre

lo sai cosa mi serve.





Un cielo “azzurro” Celentano mi serve

un po’ di Africa in giardino mi serve

un parco giochi dentro la testa

mi serve, mi serve

un capodanno a ferragosto mi serve

un’altalena nel salotto mi serve

una tempesta

che mi somiglia

dalle mie ciglia

mi serve, mi serve.

Nananana nanananana nanana nananananana

Mangio sushi con una forchetta

per la magia non serve una bacchetta

comincio un’altra serie e parto dal finale

mi serve

e so come mi chiami e so la mia città

ma è solo sulla carta la mia identità

ti chiamerò per dirti di non richiamare

ma non lo spengo

mi serve

e che non fare niente non è fare niente

ho i graffi di una ballerina sulle punte

ma gli occhi mi si accendono senza corrente

lo sai cosa mi serve.

Un cielo “azzurro” Celentano mi serve

un po’ di Africa in giardino mi serve

un parco giochi dentro la testa

mi serve, mi serve

un capodanno a ferragosto mi serve

un’altalena nel salotto mi serve

una tempesta

che mi somiglia

dalle mie ciglia

mi serve, mi serve.

Nananana nanananana nanana nananananana

Mi serve, mi serve

Nananana nanananana nanana nananananana





Mi serve un cane per uscire e un pacco da aprire

un pesce d’aprile e una raccolta di rime

un dottore a cui cantare una canzone d’amore

che più felici di così

si muore.

Un cielo “azzurro” Celentano mi serve

un po’ di Africa in giardino mi serve

un parco giochi dentro la testa

mi serve, mi serve

un capodanno a ferragosto mi serve

un’altalena nel salotto mi serve

una tempesta

che mi somiglia

dalle mie ciglia

mi serve, mi serve.

Nananana nanananana nanana nananananana

Mi serve, mi serve

Nananana nanananana nanana nananananana

Mi serve, mi serve.





