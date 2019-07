Edo Fendy – Señorita: video ufficiale, testo e traduzione

Rilasciato il 5 novembre 2018, Señorita è un singolo di Edo Fendy, che ha anticipato l’uscita dell’EP d’esordio Multicolor, disponibile dal 21 giugno 2019 via Universal Music Italia. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Stefano Boen & Andrea Rebuscini.

Il brano è stato scritto dal rapper classe 1996 originario di Breganze e prodotto da Crookers & Nic Sarno, al secolo Nicola Demaria.

Edo Fendy – Senorita testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Seño-seño-señori-taaa

‘Ritaaa (Braaa)

Hola señorita, pregunto de bailar contigo

Te quiero muchacha, te mando un besito (yah)

Mucho calor, rasgadura esto vestido

Soy sexy Fendy e soy tu nuevo favoritos

Y sabes, y sabes el que te pasa

Te gusta mi cuerpo como te gusta la playa

Vamos a bailar, escuchame mi alma

Señorita hasta luego, hasta luego a mi casa

Ciao signorina, chiedo di ballare con te

Ti amo fanciulla, ti mando un bacetto (yah)

Fa molto caldo, strappa questo vestito

Sono sexy Fendy e sono il tuo nuovo preferito

E lo sai, e sai quello cosa ti succede

Ti piace il mio corpo quanto la spiaggia

Andiamo a ballare, ascoltami mia anima

Signorina ci vediamo dopo, ci vediamo dopo a casa mia

Diamanti, diamanti

Io ne voglio tanti

La plata o la plata

Contanti, contanti

Prova la mia vita

Vita da cantanti

Prendo un aereo

Via da tutti quanti





Hola señorita, pregunto de bailar contigo

Te quiero muchacha, te mando un besito (yah)

Mucho calor, rasgadura esto vestido

Soy sexy Fendy e soy tu nuevo favoritos

Ciao signorina, chiedo di ballare con te

Ti amo ragazza, ti mando un bacetto (yah)

Fa molto caldo, strappa questo vestito

Sono sexy Fendy e sono il tuo nuovo preferito

Ehy, yah

Seño-seño-seño (braaaa)

Seño-seño-seño

21 pu**ane

22 non fa male

23 s’ha da fare

Lei mi potrebbe odiare

Lei mi vorrebbe amare

Io voglio casa al mare

Io voglio un’astronave

Io non mi so accontentare





Hola señorita, pregunto de bailar contigo

Te quiero muchacha, te mando un besito (yah)

Mucho calor, rasgadura esto vestido

Soy sexy Fendy e soy tu nuevo favoritos

Y sabes, y sabes el que te pasa

Te gusta mi cuerpo como te gusta la playa

Vamos a bailar, escuchame mi alma

Señorita hasta luego, hasta luego a mi casa

Ehy, yah

Seño-seño-seño (braaaa)

Seño-seño-seño (braaaa)

Seño-seño-señori-taaa

Seño-seño-seño

Ehy, yah (splash)

Seño-seño-seño

Ehy, yah

Seño-seño-seño

Ehy, yah

Seño-seño-señori-taaa

Seño-seño-seño





Ascolta su: