Alesso – Midnight feat. Liam Payne: audio, video, testo e traduzione del bel singolo

Rilasciato l’8 aprile 2020, Midnight è una produzione dello svedese Alesso con voce del cantautore britannico Liam Payne: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video girato in tempi di quarantena e quindi con il producer che si trova negli studi di Los Angeles e il cantante in quelli di Londra, anche se in alcune scene lo vediamo all’aria aperta.

E’ a parer mio veramente niente male la nuova canzone, scritta da Carl Lehmann, Emanuel Abrahamsson, Neil Ormandy, SHY Nodi e lo stesso Alessandro Renato Rodolfo Lindblad, aka Alesso, grande deejay, produttore discografico e remixer di origine italiana, che non a caso nel titolo del filmato ha scritto Mezzanotte, omaggiando una Italia che risulta tra i paesi più colpiti dalla pandemia.

In questo brano, prodotto insieme a Hoskins, Payne canta di aver trovato l’amore, la persona che lo ha fatto rinascere, ma il testo potrebbe anche essere inteso come lettera d’affetto e di incoraggiamento ai fan, visto il difficile periodo che un po’ tutti stiamo vivendo.

Alesso – Midnight Testo

[Verse 1]

Always thought I was losin’ the race

Lookin’ for love in all the wrong places

Really don’t know how we made it here

Never thought I was worth what you give

Never felt quite alive, now I’m livin’

Yeah, you kill my doubts, they disappeared

[Pre-Chorus]

When I feel like nothing’s gonna hold me down, hold me down, you do

Used to be scared of fallin’, ’til you came around, came around

[Chorus]

Now I just wanna stay here and fall into midnight

Want nobody else now, only you, feel right

Time enjoyed wasted’s not wasted time

So stay ’till the morning, stay for a while

I just wanna lay here and fall into midnight

And fall right into you

And fall right into you

[Verse 2]

Like a rock, I was set in my ways

Always thought I was too far from grace, yeah

I was numb before, but now I feel

Any problem we’ll figure it out

Any love lost, we’ll bring back around

Any broken heart, we’ll make it heal

[Pre-Chorus]

When I feel like nothing’s gonna hold me down, hold me down, you do

Used to be scared of fallin’, ’til you came around, came around

[Chorus]

Now I just wanna stay here and fall into midnight

Want nobody else now, only you, feel right

Time enjoyed wasted’s not wasted time

So stay ’till the morning, stay for a while

I just wanna lay here and fall into midnight

And fall right into you

And fall right into you

And fall right into you

[Pre-Chorus]

Yeah, when I feel like nothing’s gonna hold me down, hold me down, you do

Used to be scared of fallin’, ’til you came around, came around





[Chorus]

Now I just wanna stay here and fall into midnight

Want nobody else now, only you, feel right

Time enjoyed wasted’s not wasted time

So stay ’till the morning, stay for a while

I just wanna lay here and fall into midnight

And fall right into you





Midnight Alesso Traduzione

[Strofa 1]

Ho sempre pensato di perdere la gara

Cercando l’amore nei posti sbagliati

Non so davvero come siamo arrivati fino a qui

Non credevo che io valessi quello che dai

Non mi sono mai sentito abbastanza vivo, ora sto vivendo

Sì, hai ammazzato i miei dubbi, sono scomparsi

[Pre-Rit.]

Quando sento che nulla mi fermerà, mi butterà giù, lo fai

Prima avevo paura di cadere, finché non sei arrivata tu, arrivata tu

[Rit.]

Ora voglio solo restare qui e immergermi nella mezzanotte

Non voglio nessun altro adesso, solo tu, vai bene

Il tempo goduto sprecato non è tempo sprecato

Quindi rimani fino a domattina, resta un po’

Voglio stendermi qui e immergermi nella mezzanotte

E immergermi in te

E immergermi in te





[Strofa 2]

Come una roccia, ero ancorato ai miei principi (o “ero fermo nelle mie posizioni”)

Ho sempre pensato di essere troppo lontano dalla grazia, sì

Prima ero insensibile, ma adesso no

A ogni problema troveremo una soluzione

Qualsiasi amore perduto, lo riporteremo indietro

Ogni cuore spezzato, lo faremo guarire

[Pre-Rit.]

Quando sento che nulla mi fermerà, mi butterà giù, lo fai

Prima avevo paura di cadere, finché non sei arrivata tu, arrivata tu

[Rit.]

Ora voglio solo restare qui e immergermi nella mezzanotte

Non voglio nessun altro adesso, solo tu, vai bene

Il tempo goduto sprecato non è tempo sprecato

Quindi rimani fino a domattina, resta un po’

Voglio stendermi qui e immergermi nella mezzanotte

E immergermi in te

E immergermi in te

E immergermi in te

[Pre-Rit.]

Sì, sento che nulla mi fermerà, mi butterà giù, lo fai

Prima avevo paura di cadere, finché non sei arrivata tu, arrivata tu

[Rit.]

Ora voglio solo restare qui e immergermi nella mezzanotte

Non voglio nessun altro adesso, solo tu, vai bene

Il tempo goduto sprecato non è tempo sprecato

Quindi rimani fino a domattina, resta un po’

Voglio stendermi qui e immergermi nella mezzanotte

E immergermi in te

