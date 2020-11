347aidan – Dancing in My Room: audio, testo e traduzione della coinvolgente canzone

Prodotta da Fantom, Dancing in My Room è un singolo scritto e interpretato dal giovanissimo canadese 347aidan, rilasciato il 25 ottobre 2020 in maniera indipendente. Il testo e la traduzione in italiano.

Grazie ai vari lockdown e soprattutto alla piattaforma TikTok, dove il giovane l’ha condivisa, la canzone è divenuta molto popolare e molto condivisa su Youtube e sul social network di brevi video, cosa tutt’altro che rara al giorno d’oggi. Al momento in cui scrivo, su TikTok, 347aidan vanta oltre 420 mila followers.

Chi è 347AIDAN?

Artisticamente conosciuto come 347AIDAN, Aidan Fuller è un artista di 17 anni di Cambridge, Ontario. Ha iniziato a fare musica nel 2017, rilasciando molti singoli ed EP su SoundCloud e YouTube dal 2017 al 2019, iniziando a farsi un nome grazie al web. Nel 2020, la sua musica entrerà in uno stato più mainstream come un TikTok, dove ha condiviso la sua canzone “Demons and Monsters” guadagnando milioni di visualizzazioni sulla piattaforma ma anche su YouTube. La canzone vedrà un’uscita ufficiale nel settembre del 2020 e raggiungerà un milione di stream nella prima settimana di pubblicazione. Quest’anno, esattamente il 18 aprile, ha anche rilasciato l’EP Good Vs Evil.

Fantom, conosciuto anche come Fantom XXX, è invece un produttore musicale di Los Angeles molto duttile, in quanto in grado di mettere su basi tutti ogni genere, come rap, trap, RnB e Lo-Fi.

Dancing in My Room Testo

Ah, yeah, na-na, na-na, yeah

Na, na-na, na-na-na-na, na-na (Ahh)

Damn, Aidan, what you up to, bro?

What you been up to, Aidan? Well, yeah, I been

[Rit.]

Dancing in my room, swaying my feet

Tryna give you love and a kiss on the cheek

Cotton candy skies like I’m stuck in a dream

And I’ve been feeling blue, you’re the one that I need

Dancing in my room, swaying my feet

Tryna give you love and a kiss on the cheek

Cotton candy skies like I’m stuck in a dream

And I’ve been feeling blue, you’re the one that I need (Yeah)

[1a Strofa]

And baby, yeah, you give me reasons

Just to fight all of my demons

Yeah, I love it when you’re speaking

‘Cause you silence all my feelings

That feeling that I’m not okay

And everyone gon’ run away

And leave me in my room (Room)

Alone for just another day

I’m sippin’ on some lemonade

I wonder if you’ll ever change

Fuck it, I don’t even care

Baby, just go and ride my wave





[Rit.]

Dancing in my room, swaying my feet

Tryna give you love and a kiss on the cheek

Cotton candy skies like I’m stuck in a dream

And I’ve been feeling blue, you’re the one that I need (I been)

Dancing in my room, swaying my feet

Tryna give you love and a kiss on the cheek

Cotton candy skies like I’m stuck in a dream

And I’ve been feeling blue, you’re the one that I need

Dancing in my room, swaying my feet

Tryna give you love and a kiss on the cheek

Cotton candy skies like I’m stuck in a dream

And I’ve been feeling blue, you’re the one that I need (Yeah)

[2a Strofa]

She’s a very pretty girl

In a very shitty world

She got records on the wall

And a necklace made of pearls

She’s an angel to my nightmares

Text her through my night scares

Whenever you are down (Down, down)

Just know that I’ll be right there

[Rit.]

Dancing in my room, swaying my feet

Tryna give you love and a kiss on the cheek

Cotton candy skies like I’m stuck in a dream

And I’ve been feeling blue, you’re the one that I need

Dancing in my room, swaying my feet

Tryna give you love and a kiss on the cheek

Cotton candy skies like I’m stuck in a dream

And I’ve been feeling blue, you’re the one that I need





La traduzione di Dancing in My Room di 347aidan

[Introduzione]

Ah, sì, na-na, na-na, sì

Na, na-na, na-na-na-na, na-na (Ahh)

Accidenti, Aidan, che combini, fra’?

Che combini, Aidan? Beh, sì, ci sono stato





[Rit.]

Ballo nella mia cameretta, sbattendo i piedi

Cercando di darti amore e un bacio sulla guancia

Cieli di zucchero filato come se fossi bloccato in un sogno

E sono stato giù, tu sei ciò di cui ho bisogno

Ballo nella mia cameretta, sbattendo i piedi

Cercando di darti amore e un bacio sulla guancia

Cieli di zucchero filato come se fossi bloccato in un sogno

E sono stato giù, tu sei ciò di cui ho bisogno (Sì)

[1a Strofa]

E piccola, sì, mi dai dei buoni motivi

Per combattere tutti i miei demoni

Sì, adoro quando parli

Perché metti a tacere tutte le mie sensazioni

Quella sensazione di non stare bene

E tutti hanno intenzione di scappare

E lasciami nella mia stanza (stanza)

Da solo per un altro giorno

Sto sorseggiando un po’ di limonata

Mi chiedo se cambierai mai

Fanc**o, nemmeno mi importa

Baby, vai e cavalca la mia onda

[Rit.]

Ballo nella mia cameretta, sbattendo i piedi

Cercando di darti amore e un bacio sulla guancia

Cieli di zucchero filato come se fossi bloccato in un sogno

E sono stato giù, tu sei ciò di cui ho bisogno (lo sono stato)

Ballo nella mia cameretta, sbattendo i piedi

Cercando di darti amore e un bacio sulla guancia

Cieli di zucchero filato come se fossi bloccato in un sogno

E sono stato giù, tu sei ciò di cui ho bisogno

Ballo nella mia cameretta, sbattendo i piedi

Cercando di darti amore e un bacio sulla guancia

Cieli di zucchero filato come se fossi bloccato in un sogno

E sono stato giù, tu sei ciò di cui ho bisogno (Sì)

[2a Strofa]

È una ragazza molto carina

In un mondo di mer*a

Ha dei dischi appesi al muro

E una collana di perle

È un angelo dei miei incubi

Le mando un messaggio attraverso le mie paure notturne

Ogni volta che sei giù (giù, giù)

Sappi soltanto che io sarò lì

[Rit.]

Ballo nella mia cameretta, sbattendo i piedi

Cercando di darti amore e un bacio sulla guancia

Cieli di zucchero filato come se fossi bloccato in un sogno

E sono stato giù, tu sei ciò di cui ho bisogno

Ballo nella mia cameretta, sbattendo i piedi

Cercando di darti amore e un bacio sulla guancia

Cieli di zucchero filato come se fossi bloccato in un sogno

E sono stato giù, tu sei ciò di cui ho bisogno