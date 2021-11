Strangers by nature, Adele – testo, traduzione e significato

L’artista è tornata a far sentire la sua voce nel panorama musicale internazionale. L’amatissima Adele ha proposto ai suoi fan una serie di canzoni dai toni riflessivi e romantici.

Una nuova Adele quella che ritroviamo nell’album uscito in anteprima. La cantante è ritornata dopo anni dal suo ultimi successo. E’ maturata, ha sperimentato la maternità in tutta la sua bellezza e ha avuto modo di riflettere sulla realtà del mondo – come parecchi artisti – durante uno dei periodi storici più brutti che l’umanità abbia mai vissuto.

LEGGI ANCHE –> Adele, scordatevi la vecchia cantante: completamente trasformata grazie alla palestra

Adele, il suo nuovo album è un successo internazionale

La voce di Adele è sempre la stessa, profonda, intensa e capace di far emozionare in poche note. La cantante ha preparato per i suoi fan tantissimi inediti.

L’artista ha pubblicato di recente Strangers by nature, uno dei brani più belli dal suo nuovo disco che ha voluto intitolare 30.

In tutto si tratta di 12 tracce più 3 bonus track che solo chi compra la versione deluxe del disco può gustare. Quest’ultima è disponibile al momento in esclusiva nei negozi Target.

LEGGI ANCHE –> Adele: avete mai visto il figlio Angelo? La somiglianza è incredibile

Strangers by nature: video, testo e traduzione

Inutile dire che, ascoltando, questo nuovo successo di Adele viene subito voglia di leggere il testo. Una vera e propria poesia che parla di morte, di senso di non appartenenza ad un mondo in cui purtroppo ci si sente molto spesso stranieri, diversi da tutti e da tutto.



Strangers by nature

I’ll be taking flowers to the cemetery of my heart

For all of my lovers, in the present and in the dark

Every anniversary I’ll pay respects and say I’m sorry

For they never stood, chances if they could

But no one knows what it’s like to be us

I’ve never seen the sky this color before

It’s like I’m noticing everything a little bit more

Now that all the dust has settled

I rebut all my rebuttals

No one knows what it’s like to bе us

Strangers by nature

Strangers by naturе

Will I ever get it?

Oh, I hope that someday I’ll learn to nurture what I’ve done

Uh, huh, hm

Uh, huh, hm, hm, hm

Uh, huh, hm, hm, hm

Hm, hm, hm, hm

Alright then, I’m ready

Ecco la traduzione fornita dal web.

Stranieri per natura

Porterò fiori al cimitero del mio cuore

Per tutti i miei amanti, nel presente e nell’oscurità

Ogni anniversario porrò rispetto e dirò che mi dispiace

Perché non hanno mai resistito, possibilità che mai avrebbero potuto

Ma nessuno sa cosa vuol dire essere noi

Non ho mai visto il cielo di questo colore prima

È come se stessi notando tutto un po’ di più

Ora che tutta la polvere si è depositata

Respingo tutte le mie confutazioni

Nessuno sa cosa vuol dire essere noi

Stranieri per natura

Sconosciuti per natura

Lo prenderò mai?

Oh, spero che un giorno imparerò a coltivare ciò che ho fatto

Uh, eh, hm

Uh, eh, hm, hm, hm

Uh, eh, hm, hm, hm

Hm, hm, hm, hm

Va bene allora, sono pronto