Oggi è uno degli artisti musicali più amati, e negli ultimi anni ha venduto milioni di dischi, un suo brano famosissimo è stata primo nelle classifiche di tutto il mondo, e proprio questa canzone lo ha reso ancor più noto. Avete visto da bambino com’era? Lo riconoscereste?

Il suo stile è praticamente unico, non ha mai subito variazioni, basato maggiormente sulla musica pop, ma con degli inserimenti soul. Il suo enorme successo lo ha avuto nel Regno Unito, e successivamente anche il Europa e America del Nord.

Ed oltre ad essere un cantante, è anche un compositore e scrittore. Fino ad oggi nella sua carriera ha venduto oltre 150milioni di dischi, ed una sua tournée è stata la più redditizia nella storia della musica, con un incasso che superava i 750milioni di dollari.

Inoltre è molto attivo a dare un gran supporto alle attività benefiche, e questo lo rendo ancor più apprezzabile, dai suoi milioni di fan e non solo.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Il suo look ed il suo aspetto lo rendono unico, ha un viso fanciullesco, da bravo ragazzo, sarebbe il fidanzato ideale che le mamme vorrebbero per le loro figlie, anche perché considerato un romanticone.

Molto amato da tanti, tanto vero che una volta raccontò in un intervista, che ricevette da parte di un suo fan una torta, con all’interno un ciuffo di capelli. Il giornalista sorpreso da questa notizia, gli chiese come avesse fatto a scoprirlo, e lui sorridendo rispose: ho provato a mangiarla.

Un altra cosa che abbiamo scoperto di lui, che è amante dei gatto, e che ne possiede uno, che si chiama Graham, alla quale ha aperto addirittura un profilo social su Twitter.

Ecco chi è questo meraviglioso bambino

Siete riusciti a capire in base a quello che vi abbiamo raccontato prima di chi stiamo parlando? L’immenso artista di cui abbiamo descritto in parte la sua vita, è Ed Sheeran.

E’ tra gli artisti più famosi al mondo e le sue doti canore le conosciamo tutti, un suo grande successo è stato Perfect, dove ha duettato anche insieme ad Andrea Bocelli, ma ha avuto collaborazioni con i maggiori artisti di fama internazionale.

E nel 2011 ha una collaborazione anche con i One Direction, che gli farà da trampolino di lancio.

Una cosa di lui che in pochi conoscono è che ama molto l’Italia, da non poterne farne almeno, ed è addirittura arrivato a comprare una casa in Umbria, e le persone che hanno avuto la fortuna d’incontrarlo, hanno detto di lui, che è una persona molto educa e molto gentile.