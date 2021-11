Damiano dei Maneskin e Belen Rodrighez, spunta la verità

Chi non conosce Damiano dei Maneskin, cantante del noto gruppo rock italiano? In questo momento la band è sull’onda dal successo mondiale. La loro notorietà inizia dal programma TV X-Factor nel 2017, e quest’anno si sono aggiudicati il primo posto al Festival di Sanremo, e senza farsi mancare nulla, anche il primo posto all‘Eurovision Song Contest. Negli ultimi giorni sta rimbalzando la notizia da una testata giornalista all’altra, che Damiano abbia una relazione con la famosa showgirl Belen Rodrighez.

Damiano David sin da bambino è appassionato alla musica, da grande abbandona gli studi per dedicarsi totalmente alla carriera musicale, e già 15enne inizia a cantare con il gruppo dei Maneskin. In un’intervista da lui rilasciata ha dichiarato di non essere in grado di suonare uno strumento musicale, e scherzandoci su ha detto: “Sono in grado di suonare il citofono”.

Quando il gruppo partecipò ad X-Factor non vinsero il programma di talent, ma con il loro singolo “Chosen“, la loro notorietà non tarda ad arrivare, con l’apprezzamento da parte degli amanti della musica rock e non solo. Poi da lì, la scalata verso il successo.

La relazione tra il cantante e Belen Rodriguez

Il cantante del gruppo dei Maneskin, Damiano, dopo essersi goduto la vittoria al Festival di Sanremo, un paio di mesi dopo, sul suo profilo Instagram annuncia di avere una relazione amorosa da quattro anni con la modella Gorgia Soleri. I due non amano molto stare al centro delle attenzioni, infatti, non si vedono mai insieme o sul web ci sono rarissime foto dei due come coppia.

Da svariati giorni in giro per il web, circola la notizia che Damiano abbia una relazione con la showgirl Belen Rodrighez. Fino ad oggi non c’è stata alcuna smentita da parte di entrambi, ed un’altra voce che circola è l’allontanamento di Belen con Spinalbese. C’è un collegamento tra le due cose?

Ecco la verità di Damiano sulla relazione tra lui e Belen

Damiano dei Maneskin ultimamente è stato visto in giro con la sua fidanzata, modella Giorgia Soleri, la quale soffre di una rara malattia che in pochi conoscono, i due sono stati visti insieme ad un convegno, dove trattavano questa infiammazione chiamata “Vulvudonia” che colpisce le donne.

E non sembra affatto che tra i due innamorati ci sia crisi, come ipotizzato da qualcuno, visto le voci che circolano in rete tra Damiano e Belen.

Ed a proposito di quest’ultima, il cantante dal proprio profilo social ha voluto dire la sua, ed è stato abbastanza chiaro, scrivendo ed accusando un po’ tutti che questa notizia è falsa, e che tutto quello che si sta dicendo in giro, sono solo delle “stronzate“.

Anche se non c’è stata smentita dall’altra parte, ma anche perché nel post del cantante, non viene fatto nessun nome in particolare.