Steve Aoki – Maldad feat. Maluma: video, testo e traduzione della canzone

Rilasciata il 17 gennaio 2020, Maldad è una produzione di Steve Aoki con voce del cantautore colombiano Maluma, scritta insieme a KSHMR, Giancarlos Rivera Tapia e Jonathan Rivera Tapia.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video all’insegna del ballo diretto da Roxana Baldovin. Per quel che concerne il significato, nella canzone si parla di una ragazza che viene definita “diabla” e credo basterebbe questo per intendere di cosa si parli…

La madre crede di avere una figlia con la testa a posto, in realtà quando arriva il weekend, questa ragazza si trasforma e si scatena, quasi come avesse due identità.

Maldad Testo e Traduzione — Maluma • Steve Aoki

[Intro]

One, two, one, two

Check, check (Jajaja)

Maluma, baby

Worldwide, bebé

Worldwide, bebé (Cuu)

Ratatatatai

[Verso 1]

Su mamá cree que ella es una niña sana durante la semana (Ey; jajaja)

Pero cuando llega su fin de semana (Dice)

Rápido la mente se le daña

Pide un polvo rosa de eso’ que la ponen a bailar

Dicen que es juiciosa, pero está puesta pa’ la maldad (¡Uh-huh!)

[Coro]

Síguelo, síguelo (Sigue, síguelo)

No hay quién, no hay quién la vaya a parar (Goza)

Síguelo, síguelo (Sigue, síguelo; sigue, síguelo)

Dicen que es juiciosa, pero está puesta pa’ la maldad

[Post-Coro]

Dale, sigue, muévete bien

Dale, como tú, solo tú sabe’ hacer

[Verso 2]

Ella una diabla sin cacho

Me cogió borracho, por eso de la lista no la tacho (Prr, prr)

Dicen que le gustan las mujeres (Okay), prefiere los macho’

Si le da hasta el piso yo me agacho (Okay)

Ella se presta en to’a las posicio-cio-cione’

Si quiere’, la amiga, tiene’ mil opcione’ (¡Uh-huh!)

Sé ve mal de ella, le vale cojone’ (Huh)

No e’ quién se la quita, si no quién se lo pone





[Coro]

Síguelo, síguelo (Sigue, síguelo)

No hay quién, no hay quién la vaya a parar (Goza)

Síguelo, dímelo (Sigue, síguelo; sigue, síguelo)

Dicen que es juiciosa, pero está puesta pa’ la maldad

[Post-Coro]

Dale, sigue, muévete bien

Dale, como tú, solo tú sabe’ hacer

[Outro]

Ujujujuju





Sua madre pensa che sia una ragazza che fa una vita sana durante la settimana (Hey; hahaha)

Ma quando arriva il suo fine settimana (dice)

Qualcosa nella sua sua mente si gusta

Chiede una polverina rosa da quelli che la invogliano a ballare

Dicono che sia giudiziosa, ma è predisposta per il male (Uh-huh!)

Seguilo, seguilo (continua, seguilo)

Non c’è nessuno, non c’è nessuno che la fermerà (Gode)

Seguilo, seguilo (Continua, seguilo; continua, seguilo)

Dicono che sia giudiziosa, ma è predisposta per il male





Dai, continua, muoviti bene

Dai, come solo tu sai fare

È una diavola senza corna

Mi ha beccato ubriaco, ecco perché non la cancello dalla lista (Prr, prr)

Dicono che le piacciono le donne (ok), preferisce i maschi

Se si abbassa fino a terra, mi chino (ok)

Lei si presta a tutte le posizioni

Se vuoi, l’amica, ha mille opzioni “(Uh-huh!)

Si hablan mal de ella, le vale cojones (Huh)

No e’ quién se la quita, si no quién se lo pone

Seguilo, seguilo (continua, seguilo)

Non c’è nessuno, non c’è nessuno che la fermerà (Gode)

Seguilo, dimmelo (Continua, seguilo; continua, seguilo)

Dicono che sia giudiziosa, ma è predisposta per il male

Dai, continua, muoviti bene

Dai, come solo tu sai fare

