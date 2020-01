Sofi Tukker – Good Time Girl feat. Charlie Barker: audio, video, testo e traduzione

Good Time Girl è la quinta traccia di Treehouse, primo album dei Sofi Tukker, ma è anche stata scelta come sigla di The New Pope, nuova serie tv Sky, trasmessa in Italia dal 10 gennaio 2020.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale di questa coinvolgente canzone, scritta dal duo composto da Tucker Halpern & Sophie Hawley-Weld, con la collaborazione di Charlie Barker, cantante e attrice britannica, che in questo pezzo rappa anche una strofa, la seconda, e che è inoltre presente nel filmato.

Come già accennato nell’articolo relativo alla colonna sonora di The New Pope, la sigla ha suscitato non poche polemiche, in quanto mostra delle giovani suore togliersi la tonaca e ballare in maniera lenta e sensuale il brano in oggetto, all’interno di una chiesa.

Testo e Traduzione di Good Time Girl di Sofi Tukker feat. Charlie Barker

[Verse 1]

When I said it out loud, it wasn’t as strong as it was in my head

I tried not to think about it, so it came back louder

I think it’s been about a year since I became a snob

Decided not to play along, so it grew bigger

[Chorus]

Me and my head have become very, very, very close

We decided not to tell you, to tell you about it

We’re just gonna play it safe

Do what we know

Play it cool, lay low

Not tell you about it

And here I am playing by myself

Me and my superiority complex

And here I am playing by myself

Me and my inferiority contest

I’m not winning, but I’m having a very good time

[Post-Chorus]

You can call me, you can call me

You can call me, the good time girl

[Verse 2: Charlie Barker]

When I said it out loud, it didn’t sound as good

I couldn’t be as proud of my original thought

I’m not tryna whisper what should be barked

But I can’t imagine being out of control

Or knocked off the top

My head and I, when I’m all alone

But I’m in my prime

Don’t want the throne

When I’m doing just fine

Just so long as I’m having a real good time





[Chorus]

Me and my head have become very, very, very close

We decided not to tell you, to tell you about it

We’re just gonna play it safe

Do what we know

Play it cool, lay low

Not tell you about it

And here I am playing by myself

Me and my superiority complex

And here I am playing by myself

Me and my inferiority contest

I’m not winning, but I’m having a very good time

[Post-Chorus]

You can call me, you can call me

You can call me, the good time girl





Quando l’ho detto ad alta voce, non era così forte come nella mia testa

Ho provato a non pensarci, quindi è tornata più forte di prima

Credo che sia passato un anno da quando sono diventata snob

Ho deciso di non stare al gioco, così è cresciuta di più

Io e la mia testa siamo diventati molto, molto, molto intimi

Abbiamo deciso di non dirtelo, di dirtelo

Andremo sul sicuro

Fai ciò che sappiamo

Mantieni la calma, tieni un profilo basso

Non ti racconterò tutto

E qui sto giocando da sola

Io e il mio complesso di superiorità

E qui sto giocando da solo

Io e la mia gara di inferiorità

Non vincerò, ma mi diverto davvero tanto





Puoi chiamarmi, puoi chiamarmi

Puoi chiamarmi, la ragazza che si diverte (o “la ragazza divertente”)

Quando l’ho detto ad alta voce, non suonava altrettanto bene

Non potrei essere così orgogliosa del mio primo pensiero

Non sto cercando di sussurrare cosa dovrebbe essere urlato

Ma non riesco a immaginarmi fuori controllo

O buttato giù dalla cima

Io e la mia testa, quando sono tutta sola

Ma sono nel fiore degli anni

Non voglio il trono

Quando sto benissimo

Almeno fin quando me la passo veramente bene

Io e la mia testa siamo diventati molto, molto, molto intimi

Abbiamo deciso di non dirtelo, di dirtelo

Andremo sul sicuro

Fai ciò che sappiamo

Mantieni la calma, tieni un profilo basso

Non ti racconterò tutto

E qui sto giocando da sola

Io e il mio complesso di superiorità

E qui sto giocando da solo

Io e la mia gara di inferiorità

Non vincerò, ma mi diverto davvero tanto

Puoi chiamarmi, puoi chiamarmi

Puoi chiamarmi, la ragazza che si diverte

