Steve Aoki – Lie To Me feat. Ina Wroldsen: audio, testo e traduzione

In data odierna il dj e produttore statunitense Steve Aoki ha rilasciato il nuovo singolo Lie To Me, un bel pezzo interpretato dalla cantautrice norvegese Ina Wroldsen, che con Jax Jones è reduce dal successo internazionale di “Breathe”.

La canzone è stata presentata in anteprima mondiale qualche giorno prima del rilascio durante il Palmesus Festival, dove Aoki ha invitato Ina Wroldsen sul palco.

Firmato dall’interprete, nel testo della produzione Ina canta il rapporto affettivo con la persona che ama, una relazione che sembra perfetta. Tuttavia a un certo punto la love story sembra in dirittura d’arrivo e la cantante non si spiega le ragioni, visto che tutto sembrava andar bene. Così evince che tutto quello che l’uomo le aveva detto, erano solo bugie, ma nonostante tutto sarebbe disposta a fare di tutto pur di convincerlo a non andar via.

E’ questo il concept del brano, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete ai testi.

Lie To Me testo e traduzione – Steve Aoki feat. Ina Wroldsen (Download)

[Intro]

Lie, lie, lie

Lie, lie, lie, lie, lie

[Introduzione]

Bugie, bugie, bugie

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

[Verse 1]

You used to like me touching you

You used to feel the sparks

I used to make you love with madness

I used to have your heart

You used to keep your hand in the small of my back

I used to make you glow

We used to become one like magnets

And now you gonna go, oh

[Strofa 1]

Una volta ti piaceva farti toccare

Sentivi le scintille

Ti facevi amare con la follia

Avevo il tuo cuore

Tenevi la mano sulla mia schiena

Ti facevo brillare

Eravamo diventati un tutt’uno come calamite

E adesso te ne vuoi andare, oh

[Pre-Chorus]

And I don’t wanna know, ah

Baby can we turn back the time?

Turn the clocks to when you were mine

If you don’t wanna stay

If there’s no other way

Then baby lie to me





[Pre-Ritornello]

E non voglio sapere, ah

Baby possiamo tornare indietro nel tempo?

Tornare a quando eri mio

Se non vuoi restare

Se non c’è altro modo

Allora baby mi hai mentito

[Chorus]

Lie, lie, lie, lie, lie

Lie, lie, lie, lie, lie, lie

Lie, lie, lie, lie, lie

Lie, lie, lie, lie, lie, lie

Then baby lie to me

Lie, lie, lie, lie, lie

Lie, lie, lie, lie, lie, lie

Lie, lie, lie, lie, lie

Lie, lie, lie

[Ritornello]

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Quindi baby mi hai mentito

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Bugie, bugie, bugie

[Verse 2]

I don’t know what you want from me

But you can have it all

I promise I’ll be all you’re after

Just don’t walk out the door

So look me in the eyes, let me show you my truth

I promise not to cry

No, don’t get down to tie your laces

Don’t say what’s on your mind, oh no





[Strofa 2]

Non so cosa vuoi da me

Ma puoi avere tutto

Prometto che sarò tutto ciò che cerchi

Basta non uscire da quella porta

Quindi guardami negli occhi, ti mostro la mia sincerità

Prometto di non piangere

No, non allacciarti le scarpe

Non dire cosa hai in mente, oh no

[Pre-Chorus]

‘Cause I don’t wanna know, oh

Baby can we turn back the time?

Turn the clock so when you were mine

If you don’t wanna stay

If there’s no other way

But baby lie to me

[Pre-Ritornello]

Perché non voglio saperlo, oh

Baby possiamo tornare indietro nel tempo?

Tornare a quando eri mio

Se non vuoi restare

Se non c’è altro modo

Baby mi hai mentito

[Chorus]

Lie, lie, lie, lie, lie

Lie, lie, lie, lie, lie, lie

Lie, lie, lie, lie, lie

Lie, lie, lie, lie, lie, lie

Then baby lie to me

Lie, lie, lie, lie, lie

Lie, lie, lie, lie, lie, lie

Baby lie to me

Lie, lie, lie, lie, lie

Lie, lie, lie, lie, lie, lie

Then baby lie to me, oh no

Lie, lie, lie, lie, lie

[Ritornello]

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Allora baby mi hai mentito

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Baby mi hai mentito

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Quindi baby mi hai mentito, oh no

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

[Outro]

Lie, lie, lie, lie, lie, lie

Maybe we can just be your lie

Lie, lie, lie, lie, lie

Lie, lie, lie, lie, lie, lie

I’ll be good, I promise this time

Lie, lie, lie, lie, lie

Lie, lie, lie, lie, lie, lie

If you don’t wanna stay

Lie, lie, lie, lie, lie

If there’s no other way

Lie, lie, lie

Then baby lie to me

[Conclusione]

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Forse possiamo solo essere la tua bugia

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Farò la brava, lo prometto stavolta

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Se non vuoi restare

Bugie, bugie, bugie, bugie, bugie

Se non c’è altro modo

Bugie, bugie, bugie

Quindi baby mi hai mentito