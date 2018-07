Becky G – Zooted feat. French Montana & Farruko: video ufficiale, testo e traduzione

Dal 20 luglio 2018 è disponibile il nuovo singolo della cantante e autrice californiana Becky G, inciso con la collaborazione del rapper statunitense French Montana e del cantante portoricano Farruko.

Prodotta da Tainy & Supa Dups, Zooted, che sta a significare qualcosa del tipo “estremamente ubriaco”, la bella Becky si sballa, anche con droghe, ma il suo è anche uno sballo d’amore.

Il video ufficiale è disponibile dal 19 luglio ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine, dopo la qual accedete ai testi.

Zooted testo e traduzione – Becky G, French Montana, Farruko (Download)

[Intro: French Montana]

Montana

You know what it is, when you hear that, hah

Becky G

[Introduzione: French Montana]

Montana

Sai di cosa si tratta, quando lo ascolti, hah

Becky G

[Verse 1: Becky G]

I’m on it, I’m on it, yeah you know I’m on it

Popping, drinking, smoking, we gon’ be here ’till the morning

The morning, the morning

Sweatin’ ’till the morning

The way I move my body, boy you’re loving my peformance

You want it, you want it, yeah, I know you want it

Feeling on my body, baby, do I make you want me?

Higher, higher, let me take you higher

Come and let me put some gasoline on the fire

[Strofa 1: Becky G]

Ci sto lavorando, ci penso io, sì, sai che ci sto lavorando

Scoppiando, bevendo, fumando, staremo qui fino a domattina

Domattina, domattina

Sudando fino a domattina

Il modo in cui muovo il mio corpo, tesoro, adori la mia performance

Lo vuoi, lo vuoi, sì, lo so che lo vuoi

Sensazioni sul mio corpo, piccola, ti faccio venire il desiderio?

Più in alto, più in alto, lascia che ti porti più in alto

Vieni e lasciami mettere un po’ di benzina sul fuoco

[Chorus: Becky G]

Zooted, I’m zooted

The room is spinning ’round and ’round

And tonight goin’ stupid

I wanna wake up in the clouds

Tell my friends I’m pullin’ up

Put some liquor in my cup

Because I’m zooted, so zooted

I’m gettin’ higher of your love

[Ritornello: Becky G]

Ubriaca, sono ubriaca

La stanza sta girando di continuo

E stasera sarò stupida

Voglio svegliarmi tra le nuvole

Dì ai miei amici che sto arrivando

Metti un po’ di liquore nel bicchiere

Perché sono fuori di testa, così ubriaca

Sto diventando più sballata del tuo amore

[Post-Chorus: French Montana]

Zooted, zooted, zooted

Zooted, zooted, zooted

Zooted, zooted, zooted

Zooted, zooted, zooted

[Post-Ritornello: French Montana]

Ubriaca, ubriaca, fuori di testa

Ubriaca, ubriaca, fuori di testa

Ubriaca, ubriaca, fuori di testa

Ubriaca, ubriaca, fuori di testa





[Verse 2: French Montana]

Montana (yeah)

Hop in get ghost in a Phantom

With a topic in the tropicanas

100 chains on me, do the dancing

Let me take you back to the mansion

Shawty, every night we getting madder

Looking at the haters, make ’em mad

1 shot, 2 shots, turn it up

Two stepping to the name of love

Raybans, getting low from the ground, I know

Designer all black and white, panda

Diamond flashing like the paparazzi cameras

Zooting in Maldives catching tans

Fly, pelican, fly

Scarface

Lambo’s on the doorway

We high baby, for life

French Vanilla all day

I’m in love with you small waist

Back it up, dirty wine it

Baby, everyday we gon’ shine, shine, shine

[Strofa 2: French Montana]

Montana (sì)

Salta su, fai la fanstasma nella Phantom

Affrontando un argomento nelle tropicanas

100 catene su di me, fai il balletto

Lascia che ti riporti alla villa

Piccola, ogni sera ci arrabbiamo

Guardando gli invidiosi, facciamoli arrabbiare

Uno shot, 2 shot, alza il volume

Due passi al nome dell’amore

Raybans, abbassandosi da terra, lo so

Stilista tutto in bianco e nero, panda

Diamante lampeggiante come le macchine fotografiche dei paparazzi

Sballati alle Maldive prendendo il sole

Vola, pellicano, vola

Scarface

Lamborghini davanti alla porta

Siamo fatti baby, a vita

Vaniglia francese tutto il giorno

Sono innamorato di te piccolo girovita

Passo indietro, balla in maniera sporcacciona

Baby, ogni giorno brilleremo, brilleremo, brilleremo

[Chorus: Becky G]

Zooted, I’m zooted

The room is spinning ’round and ’round

And tonight goin’ stupid

I wanna wake up in the clouds

Tell my friends I’m pullin’ up

Put some liquor in my cup

‘Cause I’m zooted, so zooted

I’m gettin’ higher off your love

[Ritornello: Becky G]

Ubriaca, sono ubriaca

La stanza sta girando di continuo

E stasera sarò stupida

Voglio svegliarmi tra le nuvole

Dì ai miei amici che sto arrivando

Metti un po’ di liquore nel bicchiere

Perché sono fuori di testa, così ubriaca

Sto diventando più sballata del tuo amore

[Post-Chorus: French Montana]

Zooted, zooted, zooted

Zooted, zooted, zooted

Zooted, zooted, zooted

Zooted, zooted, zooted





[Post-Ritornello: French Montana]

Ubriaca, ubriaca, fuori di testa

Ubriaca, ubriaca, fuori di testa

Ubriaca, ubriaca, fuori di testa

Ubriaca, ubriaca, fuori di testa

[Verse 3: Farruko]

Ya, ya, ya, ya, Farruko

Se abren la puerta pa’ arriba del lambo

Abran paso que por ahi va a entrar rambo

Ready con todas las tropas vamo’ al mambo

Hoy se rompe, este ritmo lo baila hasta el zambo

Empezo la movie Puerso cule

Que muevan esas chapotas pa’ uno ye

Ahora es que es, traigan mambo eh

Ella me trajo la mesa y yo tengo los de 100

Fuego que prendan la movie

Fuego no le baje y le sube

Fuego todo’ el mundo baja el lobby

Por que el fuego se prende con los de…

Fire

Fuego que prendan la movie

Fuego no le baje y le sube

Fuego todo’ el mundo baja el lobby

Por que el fuego se prende con los

[Strofa 3: Farruko]

Ya, ya, ya, Farruko

La porta della Lamborghini si apre verso l’alto

Fate largo che sta per entrare rambo

Pronto con tutte le truppe andiamo al mambo

Oggi si rompe, questo ritmo lo balla l’equino

E’ iniziato il film Puerso cule

Che spostano quella chapotas per uno e

Ora è quello che è, porta il mambo eh

Lei mi ha portato al tavolo e io ho quello da 100

Fuoco che accende il film

Il fuoco non le scende e le sale

Fuoco tutti mettono giù la sala

Perché il fuoco si accende con quelli di …

Fuoco

Fuoco che accende il film

Il fuoco non le scende e le sale

Fuoco tutti mettono giù la sala

Perché il fuoco si accende con quelli di …

[Chorus: Becky G]

Zooted, I’m zooted

The room is spinning ’round and ’round

And tonight goin’ stupid

I wanna wake up in the clouds

Tell my friends I’m pullin’ up

Put some liquor in my cup

‘Cause I’m zooted, so zooted

I’m gettin’ higher off your love

[Ritornello: Becky G]

Ubriaca, sono ubriaca

La stanza sta girando di continuo

E stasera sarò stupida

Voglio svegliarmi tra le nuvole

Dì ai miei amici che sto arrivando

Metti un po’ di liquore nel bicchiere

Perché sono fuori di testa, così ubriaca

Sto diventando più sballata del tuo amore

[Post-Chorus: French Montana]

Zooted, zooted, zooted

Zooted, zooted, zooted

Zooted, zooted, zooted

Zooted, zooted, zooted

[Post-Ritornello: French Montana]

Ubriaca, ubriaca, fuori di testa

Ubriaca, ubriaca, fuori di testa

Ubriaca, ubriaca, fuori di testa

Ubriaca, ubriaca, fuori di testa