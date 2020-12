Leggi il testo e la traduzione di Stay With Me by Miki Matsubara

Una ragazza soffre per amore e ricorda i bei momenti trascorsi insieme alla persona della quale è ancora follemente innamorata: è sinteticamente questo Stay With Me, singolo d’esordio di Miki Matsubara, estratto dal debut POCKET PARK, pubblicato nel lontano 1980. Il testo e la traduzione della canzone.

Miki Matsubara (松原 み き, Matsubara Miki) (28 novembre 1959 – 7 ottobre 2004) è stata una compositrice, paroliera e cantante giapponese nata nel 1959 e scomparsa nel 2004, all’età di 44 ann, a seguito di complicazioni dovute a un tumore.

E’ principalmente nota per le sue canzoni “Mayonaka no Door (真 夜 中 の ド ア) / Stay with me”, che le fecero riscuotere un successo immediato. Il brano è stato scritto da Hayashi Tetsuji & Yoshiko Miura.

Miki Matsubara, Stay With Me Testo e Traduzione

[Intro]

To you

Yes my love

To you

Yes my love

To you, you

To you

Per te

Si, il mio amore

Per te

Si, il mio amore

Per te, per te

Per te

[Strofa 1]

Watashi wa watashi anata wa anata to

Yuube iwareta sonn ki mo suru wa

Grey no jacket ni

Mioboe ga aru ko-hi- no shimi

Aikawarazu no ne

Show window ni futari utsureba

Ci sono solo io. Ci sei solo tu

L’ho detto ieri sera e lo penso ancora

Tu nella tua giacca grigia con quella familiare macchia di caffè

Proprio come sei sempre

Il nostro riflesso nella vetrina

[Ritornello]

Stay with me…

Mayonakanodoa o tataki

Kaeranaide to naita ano kisetsu ga ima me no mae

Stay with me…

Kuchiguse wo ii nagara

Futari no toki wo daite mada wasurezu

Daiji ni shiteita

Resta con me…

Busso alla porta a mezzanotte, supplicandoti di non tornare a casa

Quella stagione in cui ho pianto davanti ai tuoi occhi

Resta con me…

Dicendo le nostre parole preferite, aggrappandoci al nostro piccolo momento

Non lo dimenticherò mai finché vivrò





[Strofa 2]

Koi to ai to wa chigau monoda yo to

Yuube iwareta sonna ki mo suru wa

Nigome no fuyu ga kite

Hanarete itta anata no kokoro

Furi kaereba itsumo

Soko ni anata wo kanjite ita no

Si dice che l’amore e l’affetto siano due cose diverse

Me l’hai detto ieri sera

A volte lo penso anch’io

L’inverno torna e il tuo cuore è andato via

Ogni volta che guardo indietro

Ti sento sempre al mio fianco

[Ritornello 2]

Stay with me…

Mayonakanodoa o tataki

Kokoro ni ana ga aita ano kisetsu ga ima me no mae

Stay with me…

Sabishisa magirawashite

Oita rekodo no hari

Onaji merodi kurikaeshite ita

Resta con me…

Bussando alla porta a mezzanotte, c’è un buco nel mio cuore

Quella stagione in cui ho pianto davanti ai tuoi occhi

Resta con me…

Distratta dalla mia solitudine, la puntina sul mio giradischi

Era bloccata ripetendo la melodia

[Solo]

[Ritornello]

Stay with me…

Mayonakanodoa o tataki

Kaeranaide to naita

Ano kisetsu ga ima me no mae

Stay with me…

Kuchiguse wo ii nagara

Futari no toki wo daite

Mada wasurezu atatame teta





Resta con me…

Busso alla porta a mezzanotte, supplicandoti di non tornare a casa

Quella stagione in cui ho pianto davanti ai tuoi occhi

Resta con me…

Dicendo le nostre parole preferite, aggrappandoci al nostro piccolo momento

Non dimenticherò mai quanto era caloroso

[Ritornello]

Stay with me…

Mayonakanodoa o tataki

Kaeranaide to naita

Ano kisetsu ga ima me no mae

Stay with me…

Kuchiguse wo ii nagara

Futari no toki wo daite

Mada wasurezu atatame teta

Resta con me…

Busso alla porta a mezzanotte, supplicandoti di non tornare a casa

Quella stagione in cui ho pianto davanti ai tuoi occhi

Resta con me…

Dicendo le nostre parole preferite, aggrappandoci al nostro piccolo momento

Non dimenticherò mai quanto era caloroso

[Outro]

Stay with me…

Mayonakanodoa o tataki

Kaeranaide to naita

Ano kisetsu ga ima me no mae

Stay with me…

Resta con me…

Busso alla porta a mezzanotte, supplicandoti di non tornare a casa

Quella stagione in cui ho pianto davanti ai tuoi occhi

Resta con me…