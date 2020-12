Ascolta Vita Veloce Freestyle di Guè Pequeno (con testo)

Rilasciato mercoledì 16 dicembre 2020 su Island Records, Vita Veloce Freestyle è un singolo del rapper milanese Guè Pequeno, così intitolato per festeggiare la reunion con DJ Harsh, con il quale lavorò nei tre mixtape Fastlife, che significa appunto vita veloce.

Leggi il testo della gradevole canzone, scritta con la collaborazione di Filippo Gallo e Daniele Negri, alias DJ Harsh, che ha anche curato la produzione. Il brano arriva a poco più di due settimane di distanza da 25 Ore RMX ft. Ernia.

Testo Vita Veloce Freestyle di Guè Pequeno

Ah-ah

G-g-g-g-g-g-g-g-g-u-è

Vita veloce, baby

Eh, senti, senti, ah

[Rit.]

Sono a Milano con gli zanza, yeah

Con dieci bitches nella stanza, yeah

Con una borsa di sostanza, yeah

Vivendo fastlife, ehi





[Strofa]

Ti sento, non capisco un ca**o, come Tenet [Nota: Tenet è un film molto particolare del 2020 scritto e diretto da Christopher Nolan, che mischia scene normali con scene al contrario, il che rende difficoltoso comprendere costa accade]

Bocca sa di Super Tennent’s, resto ghetto come il Bennet

L’arcobaleno ce l’ho al polso, non in testa

Non mi fot*i, fra’, ti chiudo, bruci vivo come in Tesla

Guardo Gipsy King che picchia mentre lei versa una Singha [Nota: la Singha è una birra bionda thailandese.]

Più che Balmain tu sei balminchia (ahah)

Scrivo in un ottobre rosso, glocktober

Sai brother: più che un rapper sei una top model

Mi ami, sì, ma come Amy io non vado in rehab

Questa tipa gira attorno al ca**o come fosse un kebab

Quando le bacio il clit, è arte, sì, come il bacio di Klimt [Nota: il bacio di Klimt e un’opera d’arte del pittore Gustav Klimt]

Occhi di ghiaccio come Clint

Vita veloce frate, dammi il trademark

Segno della croce, frate, questo è il victory lap

Io sono Scorsese, tu Vanzina

Questo flow è una ramanzina

Io sono Milano tipo madonnina

[Rit.]

Sono a Milano con gli zanza, yeah

Con dieci bitches nella stanza, yeah

Con una borsa di sostanza, ah, ah

Vivendo fast life

Sono a Milano con gli zanza, ehi

Con dieci bitches nella stanza

Fastlife, baby

G-u-è

Milano finest, wow