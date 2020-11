MV Killa – STARS: ascolta e leggi il testo della canzone

Ascolta e leggi il testo e la traduzione in italiano di Stars, singolo del rapper napoletano MV Killa, scritto con la collaborazione di Yung Snapp, che ha anche curato la produzione.

Dal 12 novembre 2020 è disponibile su Island Records questa bella e coinvolgente canzone del rapper classe 1995, Marcello Valerio, alias MV Killa, la cui base è stata messa su dal napoletano Antonio Lago, meglio conosciuto come Yung Snapp. Nel malinconico ma gradevole brano, il protagonista ripensa alla persona che ama ma con la quale non sta più insieme.

I bei momenti trascorsi con l’ex dolce metà, della quale, pervaso dalla tristezza, il protagonista sente una forte mancanza, sono purtroppo per lui solo un ricordo, immortalato anche in delle foto che rivedere fa ormai soltanto male…

Testo STARS – MV Killa

Comm staij?

Ah

Green Park, Meifer, sooo’

Aro’ m trov nun o sacc manc ij, oh no, no

Famm vivr pecche’ so liber

Famm chiagnr (tu) famm ridr

Si t guard nda l’uocchi tu crirm

Si t ric ca nient è impossibil

Ij e te nmiezz a gent invisibil, eh

Restamm in bilic nuij, oooh

N’attim primm ra tempest (ohohoh)

Tras na luc nda finestr

E sto guardann tutt e fot insiem e mo cu me tu nun c staij

Quann t purtav a cas e ser a strad nun fernev maij

Mo nun sent chiu nient

Nun m chiamm e fors è meglij accussì

Simm povr e stell, simm a sacr ndo desert





“Comm staij”, nun mo chier mai nisciun e tu

Stai mal, nun sacc chier scus

E fors na cas ngopp o mar

M luvass tutt e pensier acap e m vniss a cerca’ tu

O fridd e l’invern

A pac e po a guerr

A nott n’serv a nient si nun vir e stell, oooh

N’attim primm ra tempest (ohohoh)

Tras na luc nda finestr

E sto guardann tutt e fot insiem e mo cu me tu nun c staij

Quann t purtav a cas e ser a strad nun fernev maij

Mo nun sent chiu nient

Nun m chiamm e fors è meglij accussì

Simm povr e stell, simm a sacr ndo desert





STARS MV Killa – Traduzione in italiano

Come stai?





Ah

Green Park, Meifer, sono

Dove mi trovo non lo so nemmeno io, oh no, no

Fammi vivere perché sono libero

Fammi piangere (tu) fammi ridere

Se ti guardo negli occhi tu credimi

Se ti dico che nulla è impossibile

Io e te invisibili in mezzo alla gente

Noi restiamo in bilico

Un attimo prima della tempesta

Entra una luce dalla finestra

E sto guardando tutte le foto fatte insieme e ora tu con me non ci stai

Quando la sera ti portavo a casa la strada non finiva mai

Adesso non provo più niente

Non mi chiami e forse è meglio così

Siamo polvere di stelle, siamo la sabbia nel deserto

“Come stai”, non può chiedermelo nessuno

Stai male, non so chiedere scusa

E forse una casa sul mare

Mi toglierebbe tutti i pensieri che ho in testa e tu mi verresti a cercare

Il freddo e l’inverno

La pace e poi la guerra

La notte non serve a niente se non vedi le stelle

Un attimo prima della tempesta

Entra una luce dalla finestra

E sto guardando tutte le foto fatte insieme e ora tu con me non ci stai

Quando la sera ti portavo a casa la strada non finiva mai

Adesso non provo più niente

Non mi chiami e forse è meglio così

Siamo polvere di stelle, siamo la sabbia nel deserto