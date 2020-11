Leggi il testo e la traduzione di Malo, canzone di Bebe

Malo (cattivo) èstato il singolo d’esordio della cantante spagnola Bebe, al secolo María Nieves Rebolledo Vila, estratto dal debut album Pafuera telarañas, pubblicato il agosto 2004: leggi il testo e la traduzione in italiano della canzone.

Nonostante questo pezzo e il disco che lo racchiudeva, furono pubblicati nel 2004, sbarcarono in Italia solo due anni più tardi, divenendo a dir poco virale, come del resto in tutta Europa, dove si rivelò un autentico tormentone estivo, grazie anche al gradevole ritornello.

La tematica è tuttavia meno divertente in quanto in questa canzone la protagonista parla del delicato tema della violenza domestica sulle donne, con Bebe che canta i soprusi subiti dall’uomo con il quale vive e ci ha fatto una famiglia.

Visto l’enorme successo, la canzone è in seguito stata utilizzata nella colonna sonora del film Trade, molto a tema con il brano, visto che la pellicola era incentrata sulla violenza sulle donne straniere, rese schiave a fini di prostituzione, e come tema introduttivo nella prima stagione della serie tv argentina “Mujeres asesinas” trasmessa in tutto il sud America.

Malo Malo Eres Testo

Malo

Apareciste una noche fría

Con olor a tabaco sucio y a ginebra

El miedo ya me recorría mientras cruzaba

Los deditos tras la puerta

Tu carita de niño guapo se la ha ido

Comiendo el tiempo por tus venas

Y tu inseguridad machista se refleja

Cada día en mis lagrimitas

Una vez más no, por favor

Que estoy cansada y no puedo con el corazón

Una vez más no, mi amor, por favor

No grites, que los niños duermen

Una vez más no, por favor, que estoy cansada

Y no puedo con el corazón

Una vez más no, mi amor, por favor

No grites, que los niños duermen

Voy a volverme como el fuego

Voy a quemar tu puño de acero

Y del morado de mi mejilla saldrá el valor

Para cobrarme las heridas

Malo, malo, malo eres

No se daña a quien se quiere, no;

Tonto, tonto, tonto eres

No te pienses mejor que las mujeres

Malo, malo, malo eres

No se daña a quien se quiere, no;

Tonto, tonto, tonto eres

No te pienses mejor que las mujeres

El día es gris cuando tú estás

Y el sol vuelve a salir cuando te vas

Y la penita de mi corazón

Yo me la tengo que tragar con el fogón

Mi carita de niña linda

Se ha ido envejeciendo en el silencio

Cada vez que me dices puta

Se hace tu cerebro más pequeño

Una vez más no, por favor

Que estoy cansada y no puedo con el corazón

Una vez más no, mi amor, por favor

No grites, que los niños duermen

Una vez más no, por favor, que estoy cansada

Y no puedo con el corazón

Una vez más no, mi amor, por favor

No grites, que los niños duermen

Voy a volverme como el fuego

Voy a quemar tu puño de acero

Y del morado de mi mejilla saldrá

El valor pa cobrarme las heridas

Malo, malo, malo eres

No se daña a quien se quiere, no;

Tonto, tonto, tonto eres

No te pienses mejor que las mujeres

Malo, malo, malo eres

No se daña a quien se quiere, no;

Tonto, tonto, tonto eres

No te pienses mejor que las mujeres

Voy a volverme como el fuego

Voy a quemar tu puño de acero

Y del morado de mi mejilla

Saldrá el valor pa cobrarme las heridas





Malo, malo, malo eres

No se daña a quien se quiere, no;

Tonto, tonto, tonto eres

No te pienses mejor que las mujeres

Malo, malo, malo eres

No se daña a quien se quiere, no;

Tonto, tonto, tonto eres

No te pienses mejor que las mujeres

Malo, malo, malo eres

Malo eres porque quieres;

Malo, malo, malo eres

No me chilles, que me duele

Eres débil y eres malo

Y no te pienses mejor que yo ni que nadie

Y ahora yo me fumo un cigarrito

Y te echo el humo en el corazoncito porque..

Malo, malo, malo eres, tú

Malo, malo, malo eres, sí

Malo, malo, malo eres, siempre

Malo, malo, malo eres





Malo traduzione Bebe

Cattivo

Ti sei presentato una fredda notte

Puzzando di tabacco e gin

La paura mi stava già attraversando mentre incrociava

Le dita dietro la porta

Il tuo faccino da bel bambino non c’è più

Mangiando il tempo nelle tue vene

E la tua insicurezza maschilista si riflette

Ogni giorno nelle mie lacrime

Ancora una volta no, per favore

Che sono stanca e il mio cuore mi dice che non posso

Ancora una volta no, amore mio, per favore

Non urlare, che i bambini dormono

Ancora una volta no, per favore, sono stanco

E il mio cuore mi dice che non posso

Ancora una volta no, amore mio, per favore

Non urlare, che i bambini dormono

Diventerò come il fuoco

Brucerò il tuo pugno di ferro

E dal viola della mia guancia verrà fuori il valore

Che guarirà le mie ferite

Sei cattivo, cattivo, cattivo

Non si fa del male a chi si vuole bene, no

Stupido, stupido, sei stupido

Non pensare meglio delle donne

Sei cattivo, cattivo, cattivo

Chi ami non è danneggiato, no;

Stolto, stupido, stupido sei

Non crederti migliore delle donne

La giornata è grigia quando ci sei tu

E il sole esce di nuovo quando te ne vai

E il dolore del mio cuore

Me lo devo ingoiare col fuoco

La mia bella faccia da ragazza

È invecchiato in silenzio

Ogni volta che mi dici pu**ana

Il tuo cervello si rimpicciolisce





Ancora una volta no, per favore

Che sono stanca e il mio cuore mi dice che non posso

Ancora una volta no, amore mio, per favore

Non urlare, che i bambini dormono

Ancora una volta no, per favore, sono stanco

E il mio cuore mi dice che non posso

Ancora una volta no, amore mio, per favore

Non urlare, che i bambini dormono

Diventerò come il fuoco

Brucerò il tuo pugno di ferro

E dal viola della mia guancia verrà fuori il valore

Che guarirà le mie ferite

Sei cattivo, cattivo, cattivo

Non si fa del male a chi si vuole bene, no

Stupido, stupido, sei stupido

Non pensare meglio delle donne

Sei cattivo, cattivo, cattivo

Chi ami non è danneggiato, no;

Stolto, stupido, stupido sei

Non crederti migliore delle donne

Diventerò come il fuoco

Brucerò il tuo pugno di ferro

E dal viola della mia guancia verrà fuori il valore

Che guarirà le mie ferite

Sei cattivo, cattivo, cattivo

Non si fa del male a chi si vuole bene, no

Stupido, stupido, sei stupido

Non pensare meglio delle donne

Sei cattivo, cattivo, cattivo

Chi ami non è danneggiato, no;

Stolto, stupido, stupido sei

Non crederti migliore delle donne

Cattivo, cattivo, sei cattivo

Sei cattivo perché lo vuoi;

Cattivo, cattivo, sei cattivo

Non urlare che mi ferisce

Sei un debole e sei cattivo

E non crederti migliore di me o di chiunque altro

E ora fumo una sigaretta

E soffio il fumo nel tuo cuoricino perché …

Cattivo, cattivo, sei cattivo

Cattivo, cattivo, sei cattivo, sì

Cattivo, cattivo, sei cattivo, sempre

Cattivo, cattivo, sei cattivo