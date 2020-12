Ascolta e leggi il testo di Splash, contagioso brano di MV Killa & Yung Snapp feat. Enzo Dong

Splash, è una simpaticissima e contagiosa canzone di MV Killa & Yung Snapp, con la collaborazione di Enzo Dong, inserita come decima traccia nell’album Hours, pubblicato l’11 dicembre 2020. Ascolta e leggi il testo del brano.

E’ veramente molto carino questo brano tutto made in Napoli, naturalmente prodotto da Yung Snapp, come quasi tutte le tracce di questo interessante progetto discografico collaborativo, anticipato da “Sex Appeal”, Stars e Intro, Comm E Semp. Del resto Antonio Lago, aka Yung Snapp, è noto soprattutto come producer, ma in questo lavoro, il primo con Killa, fa anche rap.

Non è tuttavia la prima volta che i due fanno rap: Audemars (traccia racchiusa nell’album d’esordio di Killa, “Giovane Killer”, pubblicato nel giugno 2019) e “Bye Bye” (singolo pubblicato il 21 maggio 2020), li vedevano entrambi al microfono.

In Splash, canzone scherzosa che una volta ascoltata strappa di certo un sorriso, i due artisti raccontano tutte quelle situazioni strane e divertenti che possono capitare in discoteca. A parer mio questo brano potrebbe divenire una hit. Del resto la coppia non è nuova a tormentoni.

Testo Splash – MV Killa

[Intro]

Yung Snapp made another hit

[Rit.: MV K.]

Tu parle tropp, je nun me fido (Nun me fido)

Giro cu na bitch ‘e Melito (Melito)

Casanova, nun me vide (Puff)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Squi-Squirtle)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Squi-Squirtle)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Squi-Squirtle)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Squi-Squirtle)

Quanno a chiamm je subbito arriva (Splash)

[1a Strofa: MV K.]

Cchiù sorde, cchiù probleme, De Niro (De Niro)

Stammatina je nun me soso, nun me firo (Nun me firo)

Chesta move nu chilo (Chilo), je me fummo nu silos (Ah)

Passame o drink, passame ‘a canna, piglio e scumpare, puff (Puff)

Vide se flash, vide se ‘ngripp, piglio e te chiavo ‘e buffe (Pa!)

Vide che fuje, ‘mmiezzo Milito, passo c”o russo, bus

T’atteggia, se fruscia, po’ ‘ncuollo se struscia, ah

[Pre-Rit.: Yung Snapp]

Te vengo a piglià int o ‘Rari

Staser nun tengo orarie (nun tengo orarie)

Na semmana a Bali (Na semmana a Bali)

Lo sai che te quiero, mami

[Rit.: Yung Snapp & (MV Killa)]

Tu parle tropp, je nun me fido (Nun me fido)

Giro cu na bitch ‘e Melito (Melito)

Casanova, nun me vide (Puff)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Squi-Squirtle)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Squi-Squirtle)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Squi-Squirtle)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Squi-Squirtle)

Quanno a chiamm je subbeto arriva (Drip, splash)

[2a Strofa: Yung Snapp]

Stasera t’hê spis tutt”a mesata (Spis)

T’ha dato o palo pure chella ‘mbriaca (Palo)

‘O buttafuore t ten puntato (Pah, pah, pah)

Tuorne a casa, ma che hai cumbinato?

Guarda a Noemi, cu ‘sti lend rind o local, pare Miami

Vid comme ball, m’ha ‘mparat Kledi

Arrop stasera m’hanna dà nu Grammy

Bitch, I’m Fendi





[Pre-Rit.: MV Killa]

Te vengo a piglià ‘int”o ‘Rari

Stasera nun tengo orarie (No, no)

Na semmana a Bali (Bali)

‘O ssaje che te quiero, mami (Mami)

[Rit.: MV Killa & Enzo Dong]

Tu parle tropp, je nun me fido (Nun me fido)

Giro cu na bitch ‘e Melito (Melito)

Casanova, nun me vide (Puff)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Don-Donghito)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Don-Donghito)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Don-Donghito)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Don-Donghito)

Quanno a chiamm je subbito arriva (Splash)

[3a Strofa: Enzo Dong]

‘O vide ca sî rimbambito, te vatt nu bambino

Fra’, pe’ te fa’ nu giro te serve o patentino

Il tuo flow l’ho già sentito, copi Enzo Don-Donghito

Sul beat ci cammino, sono Gesù bambino

Sî na figura ‘e mmerda, fra’, perciò ti chiamano a Le Iene

Rest in peace, bitch, questa roba mi appartiene

Dong e SLF gang dint o Smartino

Chista quanno ce ver, se fa nu ditali— (Ahahah)

Uoh, a levo o follow, a levo o follow

Vò fa a santa, però se chiav pure o nonno

‘A levo o follow, a levo o follow

Vo fa ammore, ma int e storie sta co cul a fore

[Rit.: MV Killa & Yung Snapp]

Tu parle tropp, je nun me fido (Nun me fido)

Giro cu na bitch ‘e Melito (Melito)

Casanova, nun me vide (Puff)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Squi-Squirtle)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Squi-Squirtle)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Squi-Squirtle)

Chesta po’ se ‘nfonna comme Squirtle (Squi-Squirtle)

Quanno a chiamm je subbito arriva (Drip, splash)

Splash MV Killa – Traduzione in italiano

[Rit.]

Tu parli troppo, io non mi fido

Giro con una bitch di Melito

Casanova, non mi vede

Questa poi si bagna come Squirtle [Nota: Squirtle è un Pokémon base della prima generazione di tipo Acqua]

Questa poi si bagna come Squirtle

Questa poi si bagna come Squirtle

Questa poi si bagna come Squirtle

Quando la chiamo arriva subito

[1a Strofa]

Più soldi, più problemi, De Niro

Stamattina non mi [?] e non mi fido

Questa muove un chilo, io mi fumo un silos

Passami il drink, passami la canna, prendo e scompare, puff (Puff)

Vedi se ha i flash, vedi se va in trip, prendo e ti ficco il [?]

Vedi che scappa, in mezzo a Milito, passo col rosso, bus

Si atteggia, si strofina, poi si sfrega addosso

[Pre-Rit.]

Ti vengo a prendere con la Ferrari

Stasera non ho orari

Una settimana a Bali

Stasera ti voglio, bella

[Rit.]

Tu parli troppo, io non mi fido

Giro con una bitch di Melito

Casanova, non mi vede

Questa poi si bagna come Squirtle

Questa poi si bagna come Squirtle

Questa poi si bagna come Squirtle

Questa poi si bagna come Squirtle

Quando la chiamo arriva subito





[2a Strofa]

Stasera ti ho speso tutto lo stipendio

Ti ha rifiutato pure quella ubriaca

Il buttafuori ti ha puntato

Torni a casa, ma che hai combinato?

Guarda a Noemi, con queste lenti nel locale, sembra Miami

Vedi come ballo, me l’ha insegnato Kledi [Nota: Kledi Kadiu, noto semplicemente come Kledi, è un ballerino, insegnante e attore albanese naturalizzato italiano, famoso per essere stato primo ballerino in programmi noti al grande pubblico quali Buona Domenica, C’è posta per te ed Amici di Maria De Filippi]

Dopo stasera devono darmi il Grammy

Bitch, io sono Fendi

[Pre-Rit.]

Ti vengo a prendere con la Ferrari

Stasera non ho orari

Una settimana a Bali

Stasera ti voglio, bella

[Rit.]

Tu parli troppo, io non mi fido

Giro con una bitch di Melito

Casanova, non mi vede

Questa poi si bagna come Squirtle

Questa poi si bagna come Squirtle

Questa poi si bagna come Squirtle

Questa poi si bagna come Squirtle

Quando la chiamo arriva subito

[3a Strofa]

Lo vedi che sei rimbambito, ti batte un bambino

Fratello, per farti un giro ti serve il patentino

Il tuo flow l’ho già sentito, copi Enzo Don-Donghito

Sul beat ci cammino, sono Gesù bambino

Sei una fiugura di mer*a, fra’, quindi ti chiamano alle Iene

Riposa in pace, bitch, questa roba mi appartiene

Dong e SLF gand dentro il Smartino

Questa quando ci vede si fa un ditali-

Togli il follow, togli il follow

Vuole fare la santa ma si chiava pure il nonno

Togli il follow, togli il follow

Vuole fare l’amore ma nelle storie sta col co*o di fuori

[Rit.]

Tu parli troppo, io non mi fido

Giro con una bitch di Melito

Casanova, non mi vede

Questa poi si bagna come Squirtle

Questa poi si bagna come Squirtle

Questa poi si bagna come Squirtle

Questa poi si bagna come Squirtle

Quando la chiamo arriva subito

