MV Killa & Yung Snapp – BYE BYE: ascolta il brano (testo)

BYE BYE è un singolo collaborativo dei rapper napoletani MV Killa e Yung Snapp, uscito il 21 maggio 2020 per Island Records: il testo e l’audio.

Il duo ha sfornato questa coinvolgente canzone, scritta da Marcello Valerio, aka MV Killa, e prodotta da Antonio Lago, meglio conosciuto come Yung Snapp, che in questo interessante pezzo è anche interprete.

Il testo di BYE BYE MV Killa & Yung Snapp

La traduzione in italiano

Yung Snapp made another hit

Ringrazij a dij che sto buon chist’ann, menumal

Chist nun jocn, over fann eh, criminal

Magnamm semp rint e ristorant eh, comm scial

Si ce va bon po tu a pigl a mal eh, n’è normal

N’c può vrè-eh-uh-eh-eh-eh-eh-eh

N’sacc pcché-eh-uh-eh-eh-eh-eh-eh

Parln e me-eh-uh-eh-eh-eh-eh-eh

Ma ch’anna sapè-eh-uh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh

Staser teng a un pe man

E nun sacc manc comm s chiamm (chiamm)

M press ngopp a Instagram

Guard po ch fot m mann

Margellin, nu gir a Margellin

Rint o CLA cu Giacumin-min-min-min

Guard a chest comm parl comm’è stran

M’aggia movr rint a savan

M n iess na smman a l’Havan

M n stess semp ngopp o divan

Tt’ a sistem (tem), ‘nmiezz a vij o sistem

E tu n’fa o scem, sacc e serij e pur a crem

Ah criminal, vuò fa o criminal

Ma si po scinn ca abbasc tu nun dur na jurnat (na jurnat)

Menumal (Menumal), pens “menumal”

Ca nun c’amm mai vuttat ‘nmiezz a vij comm e can

Ringrazij a dij che sto buon chist’ann, menumal

Chist nun jocn, over fann eh, criminal

Magnamm semp rint e ristorant eh, comm scial

Si ce va bon po tu a pigl a mal eh, n’è normal

N’c può vrè-eh-uh-eh-eh-eh-eh-eh

N’sacc pcché-eh-uh-eh-eh-eh-eh-eh

Parln e me-eh-uh-eh-eh-eh-eh-eh

Ma ch’anna sapè-eh-uh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh

(Yung Snapp)

Uh-eh-eh, parl semp mal e me-eh-eh

Nun teng nient a vre-eh

Menumal ij sacc a me-eh

M’aggia fa na granda ? (?)

Tu n’arriv manc a mill

Stu bonific mannammill

C’aggia accattà e tacc a spill

Chest nun sta manc a rot

Ma comm c’è jut a sott (uh-oh)

Cu nu pack statt accort (uh)

Nu frat ro mij c’è rimast a sott (bang bang)

Ngopp a Insta tien a bott

Rint a vit tien a bott (eh)

E pigliat o tern a lott

T’è magnat tutt cos

Mo t spieg comm s fa

A fa e sord già a 20 ann

Senza mai fa wuaj, mai mai

Quand t n vaj, bye bye

Ringrazij a dij che sto buon chist’ann, menumal

Chist nun jocn, over fann eh, criminal

Magnamm semp rint e ristorant eh, comm scial

Si ce va bon po tu a pigl a mal eh, n’è normal





N’c può vrè-eh-uh-eh-eh-eh-eh-eh

N’sacc pcché-eh-uh-eh-eh-eh-eh-eh

Parln e me-eh-uh-eh-eh-eh-eh-eh

Ma ch’anna sapè-eh-uh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh





La traduzione

Vai al testo

Ringrazia Dio che sto bene quest’anno

Questi non scherzano, fanno sul serio, criminali

Mangiamo sempre nei ristoranti eh, come scialo [Nota: scialo significa uso largo o sovrabbondante di denari o di beni di consumo, di solito con l’idea di spreco o di sperpero.]

Se ci va bene poi tu la prendi a male eh, non è normale

Non ci sopporti

Non so perché

Parlano di me

Ma che devono sapere

Stasera ho una per le mani

E non so neanche come si chiama

Mi bracca su Instagram

Guarda poi che foto mi manda

Mergellina, un giro a Mergellina

Nel CLA con Giacomino

Guarda a questo come parla com’è strano

Devo muovermi nella savana

Me ne andrei una settimana a l’Havana

Me ne starei sempre sul divano

Tutti a sistema, in mezzo alla strada il sistema

E tu non fare lo scemo, conosco i seri e anche la crema

Ah criminale, vuoi fare il criminale

Ma se poi scendi quaggiù non duri un giorno

Menomale, penso “menomale”

Che non ci siamo mai buttati in mezzo alla strada come i cani

Ringrazia Dio che sto bene quest’anno

Questi non scherzano, fanno sul serio, criminali

Mangiamo sempre nei ristoranti eh, come scialo

Se ci va bene poi tu la prendi a male eh, non è normale

Non ci sopporti

Non so perché

Parlano di me

Ma che devono sapere

Parli sempre male di me

Non c’ho niente da vedere

Menomale che so quanto valgo

Mi devo fare una grande ?

Tu non arrivi nemmeno a mille

Questo bonifico mandamelo

Devo comprarle i tacchi a spillo

Questa non sta nemmeno a ruota

Ma come ha fatto ad andarci sotto

Con un pacco stai attento

Un fratello mio ci ha rimesso le penne

Tengo alla vita e tengo al botto

Su Instagram hai la botta

Nella vita c’hai la botta

Hai fatto il terno al lotto

Ti sei mangiato tutte cose

Ora ti spiego come si fa

A fare i soldi già a 20 anni

Senza fare mai guai, mai mai

Quando te ne vai, bye bye

Ringrazia Dio che sto bene quest’anno

Questi non scherzano, fanno sul serio, criminali

Mangiamo sempre nei ristoranti eh, come scialo

Se ci va bene poi tu la prendi a male eh, non è normale

Non ci sopporti

Non so perché

Parlano di me

Ma che devono sapere

