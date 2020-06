Ascolta e leggi il testo di M’ Manc, singolo di Shablo con Geolier & Sfera Ebbasta

Il dj e produttore argentino naturalizzato italiano Shablo, il rapper campano Geolier e il collega milanese Sfera Ebbasta hanno unito le forze in M’ Manc, nuovo contagioso singolo rilasciato il 12 giugno 2020 per Island Records.

Pablo Miguel Lombroni Capalbo, aka Shablo, torna con questa coinvolgente canzone (il testo , la traduzione in italiano e l’audio) che sta letteralmente facendo impazzire i fan dei tre artisti.

Come si evince dal titolo, nel brano, scritto a quattro mani da Emanuele Palumbo, in arte Geolier, e Gionata Boschetti, meglio conosciuto come Sfera Ebbasta, i due rapper si rivolgono alla persona di cui sono follemente innamorati, una persona speciale e a dir poco essenziale per la loro esistenza. Che romanticoni!

M Manc testo — Shablo • Geolier • Sfera Ebbasta

[Geolier]

Nun me stanco ‘e dicere ca me manche

E quanno te pens’ ‘a notte m’affogo si sto sunnann (Ye, ye)

Basta ca nun me ric: “Basta”

E ca quand’ po’ te chiamm’

Nun stacche, rispunne e me parl’

[Geolier]

Mità de femmene ‘ngopp”o munno nun so’ pe’ me

Nun m’annammoro cchiù ‘e nisciuna, ammò, ma nun saccio ‘o pecché

Si ce rifliette, ‘e cose giuste ca po’ nu fanno pe’ me

Popo pecché sî troppo giusto quindi nu’ puo’ sta cu’mme

No no, pure je ‘nu juorno aggia murì, ma no’ mo

Già da criaturo ‘e cose giuste nun erano giuste

Quand’ m’abbracce metto ‘o tiempo a slo-mo (‘O tiempo a slo-mo)

L’ammore buono è pe’ perzone assaje bone all’interno

No’ pe’ perzone che buono nun tennono niente e a into tennono l’inferno

Si tu a m’aizà si cado ‘nterra

Pur senza trucco sî ‘a cchiù bella

Basta ca m’abbracce e si m’abbracce

Sento friddo pure si non è vierno

[Geolier]

Nun me stanco ‘e dicere ca me manche

E quanno te pens’ ‘a notte m’affogo si sto sunnann (Ye, ye)

Basta ca nun me ric: “Basta”

E ca quand’ po’ te chiamm’

Nun stacche, rispunne e me parl’

[Sfera Ebbasta]

Non mi stanco mai a dirti che mi manchi

Anche quando è tarda notte io mi sveglio per pensarti, yeh, yeh

Basta, che non mi dici: “Basta”

E che quando ti chiamo, non stacchi, rispondi (Brr)

[Sfera Ebbasta]

Fai una canna, che così ci passa

Questa incaxxatura non ci fa parlare (No, no)

Tu mi guardi senza dire nulla

Ce l’hai scritto in faccia che sei presa male

Ma io per te morirei (Uh, per te morirei)

Senza pensarci due volte, tu lo sai che lo farei

E non so stare tranquillo, quando non so dove sei (No, no, no)

Baby giuro che non era la stessa cosa con lei (No, no, no)

Anche se ti dico: “Vai via”

Per la mancanza lascia un messaggio in segreteria (Brr, brr)

Dimmi che sono un bastardo e che no, non sei più mia

Siccome tutte le volte io esco e sbatto le porte

Dopo ti sbatto più forte perché

[Geolier]

Nun me stanco ‘e dicere ca me manche

E quanno te pens’ ‘a notte m’affogo si sto sunnann (Ye, ye)

Basta ca nun me ric: “Basta”

E ca quand’ po’ te chiamm’

Nun stacche, rispunne e me parl’

[Sfera Ebbasta]

Non mi stanco mai a dirti che mi manchi

Anche quando è tarda notte io mi sveglio per pensarti, yeh, yeh

Basta, che non mi dici: “Basta”

E che quando ti chiamo, non stacchi, rispondi (Brr, brr, bree)





[Outro]

Vabbè, comunque lascia stare

Dice sempe ‘e stesse cose, ca te manc e po’ nun è overo

Ca nun c”a faje a sta’ senza ‘e me, ma credo ca senza ‘e me staje meglio

Forse je e tte simmo fatte pe’ sta luntano, no ‘nzieme

Pure s’ammo sta male, ma è meglio sta male ca murì





M Manc Traduzione

[Geolier]

Non mi stanco di dire che mi manchi

E quando ti penso la notte mi affogo se sto sognando

Basta che non mi dici: “Basta”

E che poi quando ti chiamo

Non stacchi, rispondi e mi parli

[Geolier]

Metà delle femmine nel mondo non sono fatte per me

Non mi innamoro più di nessuna, amore, ma non so il perché

Se ci rifletto, le cose giuste non fanno per me

Proprio perché sei troppo giusta quindi non puoi stare con me

No no, pure io un giorno devo morie, ma non ora

Già da bambino le cose giuste non erano giuste

Quando mi abbracci fai andare il tempo a rallentatore (Il tempo a rallentatore)

L’amore buono è per le persone buone dentro

Non per le persone che di buono non hanno niente e dentro hanno l’inferno

Sei tu ad alzarmi se cado a terra

Anche senza trucco sei la più bella

Basta che mi abbracci e se mi abbracci

Sento freddo pure se non è inverno

[Geolier]

Non mi stanco di dire che mi manchi

E quando ti penso la notte mi affogo se sto sognando

Basta che non mi dici: “Basta”

E che poi quando ti chiamo

Non stacchi, rispondi e mi parli

[Sfera Ebbasta]

Non mi stanco mai a dirti che mi manchi

Anche quando è tarda notte io mi sveglio per pensarti, yeh, yeh

Basta, che non mi dici: “Basta”

E che quando ti chiamo, non stacchi, rispondi (Brr)





[Sfera Ebbasta]

Fai una canna, che così ci passa

Questa incaxxatura non ci fa parlare (No, no)

Tu mi guardi senza dire nulla

Ce l’hai scritto in faccia che sei presa male

Ma io per te morirei (Uh, per te morirei)

Senza pensarci due volte, tu lo sai che lo farei

E non so stare tranquillo, quando non so dove sei (No, no, no)

Baby giuro che non era la stessa cosa con lei (No, no, no)

Anche se ti dico: “Vai via”

Per la mancanza lascia un messaggio in segreteria (Brr, brr)

Dimmi che sono un bastardo e che no, non sei più mia

Siccome tutte le volte io esco e sbatto le porte

Dopo ti sbatto più forte perché

[Geolier]

Non mi stanco di dire che mi manchi

E quando ti penso la notte mi affogo se sto sognando

Basta che non mi dici: “Basta”

E che poi quando ti chiamo

Non stacchi, rispondi e mi parli

[Sfera Ebbasta]

Non mi stanco mai a dirti che mi manchi

Anche quando è tarda notte io mi sveglio per pensarti, yeh, yeh

Basta, che non mi dici: “Basta”

E che quando ti chiamo, non stacchi, rispondi (Brr)

[Outro]

Vabbè, comunque lascia stare

Dici sempre le stesse cose, che ti manco e poi non è vero

Che non ce la fai a stare senza di me, ma credo che senza di me stai meglio

Forse io e te siamo fatti per stare lontani, non insieme

Anche se dobbiamo stare male, ma è meglio stare male che morire

