James Blake – Godspeed: guarda il video della cover del brano di Frank Ocean

In data 11 settembre 2020, il cantautore londinese James Blake ha rilasciato Godspeed, cover del grande successo di Fank Ocean, inserito nell’ultima fatica discografica Blonde, come sedicesima e penultima traccia. Nel video, vediamo (quasi a malapena) l’artista classe 1988, interpretare la canzone mentre suona un pianoforte mai inquadrato.

Il testo e la traduzione in italiano di questa lenta e dolce canzone, nella quale il protagonista si rivolge all’ormai ex fiamma, e lo fa in maniera molto rispettosa. Il titolo è un augurio di buona fortuna a questa persona. Il testo è caratterizzato da molte sfumature religiose, inclusi vari riferimenti alla Bibbia.

James Blake – Godspeed testo e traduzione

I will always love you, how I do

I let go of a prayer for you

Just a sweet word

The table is prepared for you, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh

Wishing you godspeed, glory

There will be mountains you won’t move

Still I’ll always be there for you how I do

I let go of my claim on you

It’s a free world

You look down on where you came from sometimes

But you’ll have this place to call home always

Glory, glory

Glory, glory

Ti amerò per sempre, come faccio ora

Ho lasciato andare una preghiera per te

Solo una parola dolce

La tavola è pronta per te

Ti auguro buona fortuna, gloria

Ci saranno montagne che non muoverai

Sarò comunque sempre lì per te come ora

Ho lasciato andare la mia rivendicazione su di te

È un mondo libero

A volte disprezzi il posto da cui vieni

Ma avrai sempre questo posto da chiamare casa

Gloria gloria

Gloria gloria

This love will keep us through blinding of the eyes

Silence in the ears, darkness of the mind

This love will keep us through blinding of the eyes

Silence in the ears, darkness of the mind

This love will keep us through blinding of the eyes

Silence in the ears, darkness of the mind

This love will keep us through blinding of the eyes

Silence in the ears, darkness of the mind

Questo amore ci salverà accecando gli occhi

Silenzio nelle orecchie, tenebre della mente

Questo amore ci salverà accecando gli occhi

Silenzio nelle orecchie, oscurità della mente

Questo amore ci salverà accecando gli occhi

Silenzio nelle orecchie, tenebre della mente

Questo amore ci salverà accecando gli occhi

Silenzio nelle orecchie, oscurità della mente