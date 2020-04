Solar – Spit It Out: audio, video, testo e traduzione della canzone

Spit It Out è un singolo di Kim Yong-sun, in arte Solar, cantante e attrice sud coreana, membro delle Mamamoo: Il testo in coreano, quello romanizzato, la traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna il brano, rilasciato il 23 aprile 2020, anche nella versione strumentale e nel formato CD via Rainbow Bridge Works.

Si tratta del singolo solista di debutto della cantante classe 1991, scritto a quattro mani con Kim Do-hoon, che l’ha anche prodotto insieme al rapper Sleepy. “Spit It Out” è una canzone che trasmette la passione e la personalità di Solar, la vera Solar, che ama sempre provare cose nuove.

하고 싶은 대로 다 하고 살아 지금껏 난

재밌는 걸 또 찾아 매일 새로워 난

Because I’m ready

Baby driving me crazy

거기 어서 call my ne ne name

50/50 난 도마 위에 늘 올라타

여자니까 왜 상관없어 my way

Because I love me 굳이 욕할 건 없지

그냥 call my ne ne name

Set a fire fire fire

뜨거운 입술로 뱉어

빨간 내 입술로 내뱉어

Up down down 몸을 맡겨

내 목소리를 들어

아침부터 잠들 때까지

뜨거운 입술로 뱉어

차가운 그 입술은 닫아

clap clap 그냥 즐겨

내 이름을 불러

아침부터 잠들 때까지

고갤 끄덕여

나를 따라오는 팔로워

Sin prisa pero sin pausa

참고 기다리다 뱉어

노력한 대로 난

얻을 수 있다는 말

어릴 때부터 매일 엄마에게 늘 들었던 말이야

나는 나대로 여기 나의 뜻대로

이젠 call my ne ne name

Set a fire fire fire

뜨거운 입술로 뱉어

빨간 내 입술로 내뱉어

Up down down 몸을 맡겨

내 목소리를 들어

아침부터 잠들 때까지

뜨거운 입술로 뱉어

차가운 그 입술은 닫아

clap clap 그냥 즐겨

내 이름을 불러

아침부터 잠들 때까지

뜨거운 입술로 뱉어

뜨거운 입술로 뱉어

뜨거운 입술로 뱉어

뱉어 (뱉어) 뱉어 (뱉어)

뜨거운 입술로 뱉어

뜨거운 입술로 뱉어

뜨거운 입술로

Set a fire fire fire

뜨거운 입술로 뱉어

빨간 내 입술로 내뱉어

Up down down 몸을 맡겨

내 목소리를 들어

아침부터 잠들 때까지

뜨거운 입술로 뱉어

차가운 그 입술은 닫아

clap clap 그냥 즐겨

내 이름을 불러

아침부터 잠들 때까지

뜨거운 입술로 뱉어





hago sipeun daero da hago sara jigeumkkeot nan

jaemitneun geol tto chaja maeil saerowo nan

Because I’m ready

Baby driving me crazy

geogi eoseo call my ne ne name





50/50 nan doma wie neul ollata

yeojanikka wae sanggwaneopseo my way

Because I love me gudi yokhal geon eopji

geunyang call my ne ne name

Set a fire fire fire

tteugeoun ipsullo baeteo

ppalgan nae ipsullo naebaeteo

Up down down momeul matgyeo

nae moksorireul deureo

achimbuteo jamdeul ttaekkaji

tteugeoun ipsullo baeteo

chagaun geu ipsureun dada

clap clap geunyang jeulgyeo

nae ireumeul bulleo

achimbuteo jamdeul ttaekkaji

gogael kkeudeogyeo

nareul ttaraoneun pallowo

Sin prisa pero sin pausa

chamgo gidarida baeteo

noryeokhan daero nan

eodeul su itdaneun mal

eoril ttaebuteo maeil eommaege neul deureotdeon mariya

naneun nadaero yeogi naeui tteutdaero

ijen call my ne ne name

Set a fire fire fire

tteugeoun ipsullo baeteo

ppalgan nae ipsullo naebaeteo

Up down down momeul matgyeo

nae moksorireul deureo

achimbuteo jamdeul ttaekkaji

tteugeoun ipsullo baeteo

chagaun geu ipsureun dada

clap clap geunyang jeulgyeo

nae ireumeul bulleo

achimbuteo jamdeul ttaekkaji

tteugeoun ipsullo baeteo

tteugeoun ipsullo baeteo

tteugeoun ipsullo baeteo

baeteo (baeteo) baeteo (baeteo)

tteugeoun ipsullo baeteo

tteugeoun ipsullo baeteo

tteugeoun ipsullo

Set a fire fire fire

tteugeoun ipsullo baeteo

ppalgan nae ipsullo naebaeteo

Up down down momeul matgyeo

nae moksorireul deureo

achimbuteo jamdeul ttaekkaji

tteugeoun ipsullo baeteo

chagaun geu ipsureun dada

clap clap geunyang jeulgyeo

nae ireumeul bulleo

achimbuteo jamdeul ttaekkaji

tteugeoun ipsullo baeteo

Ho vissuto facendo tutto ciò che voglio fino ad ora

Cerco di nuovo cose divertenti, ogni giorno è nuovo per me

Perché sono pronta

Tesoro, mi stai facendo impazzire

Ecco, sbrigati e chiama il mio nome

50/50 salgo sempre sul patibolo

Perché sono una ragazza, perché non importa il mio modo di fare

Perché mi amo Non c’è un motivo particolare per imprecare

Basta chiamare il mio nome

Appicca il fuoco, fuoco, fuoco

Sputalo con le mie labbra bollenti

Lo sputo con le mie labbra rosse

Su, giù, giù, lascia il tuo corpo

Ascolta la mia voce

Dal mattino finché non vai a dormire

Sputalo con le mie labbra bollenti

Chiudi quelle labbra fredde

Clap, clap, goditelo

Chiama il mio nome

Dal mattino finché non vai a dormire

Annuisci con la testa

Seguace che mi segue

Lentamente ma senza sosta

Resisti e aspetta, poi sputalo

Le parole che posso ottenere per quanto cerchi di ottenerle

Le ho sempre sentite dire

Da mia madre da quando ero giovane

Sono qui, secondo la mia volontà

Ora chiama il mio nome

Appicca il fuoco, fuoco, fuoco

Sputalo con le mie labbra bollenti

Lo sputo con le mie labbra rosse

Su, giù, giù, lascia il tuo corpo

Ascolta la mia voce

Dal mattino finché non vai a dormire

Sputalo con le mie labbra bollenti

Chiudi quelle labbra fredde

Clap, clap, goditelo

Chiama il mio nome

Dal mattino finché non vai a dormire

Sputalo con le mie labbra bollenti

Sputalo con le mie labbra bollenti

Sputalo con le mie labbra bollenti

Sputalo con le mie labbra bollenti

Sputalo (Sputalo) Sputalo (Sputalo)

Sputalo con le mie labbra bollenti

Sputalo con le mie labbra bollenti

Con labbra calde

Appicca il fuoco, fuoco, fuoco

Sputalo con le mie labbra bollenti

Lo sputo con le mie labbra rosse

Su, giù, giù, lascia il tuo corpo

Ascolta la mia voce

Dal mattino finché non vai a dormire

Sputalo con le mie labbra bollenti

Chiudi quelle labbra fredde

Clap, clap, goditelo

Chiama il mio nome

Dal mattino finché non vai a dormire

Sputalo con le mie labbra bollenti

