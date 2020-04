Anna Pepe – Bando Remix con MadMan e Gemitaiz: il testo

Bando, singolo di successo di Anna, da venerdì 24 aprile 2020 è disponibile nello scoppiettante e travolgente remix con Gemitaiz e Madman. Il testo della nuova versione della fortunatissima canzone d’esordio della rapper, originariamente rilasciata il 10 dicembre 2019. Per motivi legati al copyright della base musicale, la traccia venne ripubblicata il 31 gennaio 2020, questa volta con la label Universal Music Italia, perché intanto, visto lo straordinario successo del singolo d’esordio, ad oggi certificato Oro, questa ragazza ha firmato un contratto con questa major. Nella nuova versione, è stata eliminata la seconda strofa, per far spazio a due strofe nuove di zecca scritte e interpretate dai due rapper.

Se la prima versione era a dir poco contagiosa, avendo avuto modo di ascoltare il rmx, in quanto leakato sui gruppi Telegram, due giorni prima dell’uscita ufficiale, posso tranquillamente dire che è incredibilmente molto ben fatto e potenzialmente forse anche superiore alla prima release. Se poi ci aggiungiamo la presenza di due dei più importanti esponenti della scena urban italiana, non è difficile prevedere grandi risultati, magari addirittura superiori alla prima versione che a seguire, vediamo cos’è riuscita a combinare nella penisola e nel mondo.

In pochissimo tempo, questa ragazza classe 2003 è riuscita a farsi conoscere in Italia ma anche in molti altri paesi, perché il fortunatissimo singolo d’esordio, oltre ad aver collezionato milioni di ascolti ed essere stato per oltre 2 mesi ai vertici delle classifiche (anche Apple Music e Shazam) e per la bellezza di tre settimane in prima posizione della classifica Fimi-GFK, stabilendo anche il record nazionale per una così giovane artista, si è fatto conoscere anche in varie parti del mondo, in quanto entrato nelle viral chart di Spotify, sia globale sia in Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, India, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan e Ungheria. A tutto questo si aggiunge l’inserimento in circa 300 playlist nel mondo e il fortissimo airplay radiofonico nazionale. Per quel che concerne le radio, verrà presto trasmesso anche in Danimarca, Finlandia, Francia, Svezia e Svizzera. Davvero male per un’esordiente!

Chi è Anna?

Anna Pepe, in arte “Anna”, è nata a La Spezia nel 2003. Cresciuta tra i vinili di suo padre, DJ e collezionista, si è avvicinata al mondo dell’hip hop sin da piccola. Appassionata di studio del pianoforte, nel novembre 2018 ha deciso di pubblicare il suo primo freestyle su Instagram. L’anno successivo, la sua amicizia con il rapper Anis le permise di collaborare nei singoli “24/7” e “Holidays”, che registrarono centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube. Allo stesso tempo, Anna decide di intraprendere un percorso solista che la porterà a pubblicare il suo singolo di debutto “Baby” a marzo 2019. Pochi mesi dopo è pronto un altro esperimento fortunato: a soli 16 anni ANNA pubblica “Bando”, testi graffianti rappati su un beat House, che diventano immediatamente virali ovunque. Questa giovane artista vanta già oltre 300.000 follower su Instagram e oltre 200 su Tik Tok e questo è solo l’inizio! Se il buongiorno si vede dal mattino, non è difficile prevedere una grande carriera.

Che significa Bando?

Questa parola indica una casa abbandonata dove ci si riunisce, mentre per completezza di informazione, il booster è uno scooter, per il quale ammetto di avere sempre avuto un debole.

Testo Bando RMX

Download su: Amazon – iTunes





[Anna P.]

Ehi, Anna

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ba-ba-bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Infami tornano in fila

Ho detto alla mamma che mo vado a Milan

Te non dare opinioni se vesti Fila

Giuro che sei un bambino, non sei 2000

Vorrei avessi la fame, la mia, per capire le cose

Divido le acque, Mosè

Vi vedo un po’ mosse, situazioni e cose

Dico cose e le faccio, no, non parlo e basta

Tu non hai stoffa, meglio smetti col rap

Oppure i talent, giuro, fanno per te

Per fare ‘sti bands mi divido in tre

Tre flow in un minute, caxxo ho fatto frate’?

Fate gli zanza e poi passa la sese e piangete

Meglio vi sedete che ho il pallone in rete

Non rappi di nulla, zia, proprio di niente

Se chiedo in giro dicon che sei demente

Bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ba-ba-bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

[MadMan]

Ehi (Emme)

Ci beccavamo nel bando (Uoh), ora spendo (Uoh)

Frate’, mi pagano per giocare a Rainbow (Uoh)

Emme fattura più veloce di Usain Bolt

E non la sento la tua voce, lo siento (Nah)

Ero un bimbo, ora spingo

Sono King Kong, picchio, tipo kick boxe

Voglio solo essere ricco, così ricco (Seh)

Che mi deprimo e m’impicco su Tik Tok (ahahah)

Sono Emme, in francese “Em”

Giro con Gem, ho le gemme per questa gente

Tipo i Re Magi di Betlemme, facci le feste

Che abbiamo flow da cineprese, le rime fresche

Fra’, pompa la cassa, la febbre si alza

Come il mio caxxo quando passa la mia ragazza

Ho appena aperto un pacco che è arrivato da Barça

Profuma la stanza, mia madre mo lo sente e s’inca**a





[Gemitaiz]

Stavo nel bando

Stiamo nel sample

Squalo e kangol

Già da quel tempo

Vedevo le buste, pensavo: “Le prendo”

Frate’, quando andavo nelle case del centro

Mi chiedevo sempre: “Cosa caxxo c’è dentro?”

Chissà com’è mangiare col cucchiaio d’argento

E adesso bevo fusti di Chablis

Con la weed, fra’, nella Jacuzzi

Baby, di noi faranno i busti come dei Russi

Frate’, spariamo come gli uzi, incrociamo i flussi

Mangio il pesce crudo, mi fa schifo il sushi (Bleah)

Tutti i mesi dell’anno, frate’, keep on pushin’

Sto in relax con la mia pussy

No, non beviamo il makatussin

[Anna]

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ba-ba-bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel





Ascolta su:

Youtube

Spotify

Deezer