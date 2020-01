LikyBo – Kraazy: audio, testo e traduzione del singolo

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di Kraazy, canzone dell’emergente rapper LikyBo tratta dal secondo album Million Dollar Mindset, rilasciato il 14 luglio 2017 per Mozzy Records.

Scritto di suo pugno e prodotto da HerbMadeThisBeat, in questo esplicito pezzo divenuto virale, si parla di una relazione fatta quasi ed esclusivamente di sesso, con lei che sembra insaziabile. E’ questo che accomuna la coppia protagonista, il vero perché di questa relazione, ma per capire meglio il significato, vi rimando alla traduzione.

LikyBo – Kraazy testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

New school

Turn me up a little bit

Yeah, uh, uh

Uh-huh

It’s LikyBo in this thing, man, huh

See your face

Shit, I mean

I, I guess I

I guess I kinda, I kinda am a rapper, so

I wrote this song

It’s about you, I mean

You can listen to it if you want to, here it go, look

[Verse 1]

You actin’ naughty in this party, the way you movin’ your body

Tryna get you to the room and beat that pussy like I’m Ali

Pretty sure you heard about me, so you know I’m makin’ statements

When I’m done with you, girl, don’t try to cuff me like the stations

I don’t really do relations, but we rockin’ like a ship

Ride for me, baby, like this 40 on my hip

And I don’t fuck with these hoes, you ain’t never gotta trip

Tryna make you the first lady and make other bitches sick

‘Cause I’m tossin’ and turnin’, I can’t sleep when you ain’t next to me

Gotta thank the Lord, he gave me you, he really blessin’ me

My last bitch really wasn’t shit, she kept on stressin’ me

You the best to me, baby, just let me know your recipe

[Chorus]

Ima give it how you like it

I know you in my future, girl, I’m psychic

Hit it from the back, and after that, I let you ride it

I’m deep inside it, and even in public, I want you private

‘Cause you look so sexy, you really turn me on

Blow my mind every time I see your face, girl

[Verse 2]

It’s been a minute since I gave you some dick, baby

That’s why you trippin’ and you throwin’ all these fits lately

I know you like it like that, then like this, baby

I’ma make you feel it in your stomach like you sick, baby, don’t forget

How you believed in me when I wasn’t shit

I probably did you wrong before, I wouldn’t do it again

You probably said you done before, but we ain’t come to an end

I just wanna give you something more like I did to begin

I know it’s wrong when I come home late, that’s what you hate

I hit your phone to say I’m on my way, bae, can you wait?

‘Cause I’ma eat it like it’s on my plate to fix your face

These bitches mad ’cause they want your place, but they can’t get it





[Chorus]

You look so, you really turn me on

Blow my every time I see your face, girl

You look so sexy, you really turn me on

Blow my mind every time I see your face, girl





Nuova scuola

Eccitami un po’

Si, ehm

Uh Huh

Sono LikyBo in questa roba, amico, eh

Vedere la tua faccia

Ca**o, volevo dire

Io, credo di

Credo di essere in un certo senso un rapper, quindi

Ho scritto questa canzone che

Riguarda te, intendo

Puoi ascoltarla se vuoi, si parte, senti

Ti comporti da birichina in questa festa, dal modo in cui muovi il tuo corpo

Sto cercando di portarti in camera e picchiare quella va*ina come se fossi Ali [Nota: ovviamente si riferisce alla leggenda del pugilato Muhammad Ali]

Sono abbastanza sicuro che hai sentito parlare di me, quindi sai che sono famoso

Quando avrò finito con te, ragazza, non cercare di ammanettarmi come alle stazioni

Non sono un tipo da relazioni, ma possiamo ondeggiare come una nave

Cavalca per me, piccola, come questa 40 al mio fianco

E non mi ci immischio con queste tro*e, non devi mai perdere la testa per loro

Sto cercando di renderti la first lady e fare star male le altre pu**ane

Perché mi giro e mi rigiro, non riesco a dormire quando non sei accanto a me

Devo ringraziare Dio, mi ha dato te, mi ha dato davvero una benedizione

La mia ultima pu**anella non era proprio una merda, continuava a stressarmi

Sei la migliore per me, piccola, fammi conoscere la tua ricetta





Te lo darò come piace a te

Ti vedo nel mio futuro, ragazza, sono un sensitivo

Colpiscilo da dietro e dopo ti farò fare un giro

Ci sono dentro, e anche in pubblico, ti vorrei in privato

Perché sei così sexy, mi ecciti veramente

Mi fai impazzire ogni volta che vedo il tuo viso, ragazza

È passato un minuto da quando ti ho dato un po’ di ca**o, piccola

Ecco perché ultimamente sei fuori e arrabbiata

So che ti piace così, quindi così, piccola

Te lo farò sentire nello stomaco come se fossi malata, piccola, non dimenticare

Come hai creduto in me quando non ero una mer*a

Probabilmente ti ho fatto male prima (o “ti fatto un torto in passato”), non lo rifarei

Probabilmente hai detto di averlo fatto prima, ma non siamo arrivati alla fine

Voglio solo darti qualcosa in più di quello che ho fatto per iniziare

So che è sbagliato quando torno a casa tardi, è ciò che odi

Ti ho telefonato dicendo che sto arrivando, tesoro, puoi aspettare?

Perché per sistemare le cose me la divorerò come se fosse nel mio piatto

Queste pu**ane sono pazze perché vogliono il tuo posto, ma non riescono a trovarlo

Sei così, mi ecciti davvero

Impazzisco ogni volta che vedo il tuo viso, ragazza

Sei così sexy, mi ecciti davvero

Mi fai impazzire ogni volta che vedo il tuo viso, ragazza

Ascolta su: