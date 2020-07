Danna Paola & Sebastián Yatra duettano nella romantica No Bailes Sola: ascolta la canzone (con testo e traduzione)

Nella romantica canzone No Bailes Sola, l’attrice e cantante messicana Danna Paola e il cantautore colombiano Sebastián Yatra, danno vita a un emozionante duetto, che sta facendo impazzire i fan dei due artisti.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il lyric video che accompagna questo gradevolissimo pezzo, nel quale si parla del cosiddetto colpo di fulmine tra un uomo e una donna.

I due si trovano in un locale, scatta immediatamente un interesse reciproco e non è un problema che lei sia impegnata con una persona che sembra snobbarla. Anche se dal punto di vista etico, il brano, disponibile ovunque dal 17 luglio 2020 per Universal Music Mexico, lascia forse un po’ a desiderare, resta comunque una track molto catchy e interessante.

Testo No Bailes Sola di Danna Paola & Sebastián Yatra

Autori: Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Valeria Martínez, Joel Figueroa, Danna Paola, Marala, Roberto Andrade e Sebastián Yatra.

[Pre-Coro: Danna Paola]

Volver al pasado no tiene mucho sentido

No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido

Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él

Siento mil cosas en la piel, yo sé que nunca has sido infiel

[Coro: Sebastián Yatra & Danna Paola]

No bailes sola, no te arriesgues sola

Déjate amar, que nos llegó la hora

No bailo sola, yo nunca bailo sola

Te quiero besar, intentémoslo ahora

[Verso 1: Sebastián Yatra & Danna Paola]

Sigues con ese bobo al lado que no suelta el teléfono

Que se queda sentado, pero, linda, conmigo no

Conmigo tú sabes cómo son las cosas

Parece una estrella, parece famosa

No tiene idea de lo que puede perder (No-oh, no)

Que tu sonrisa ya se fue y que a tus brazos yo llegué

[Refrán: Sebastián Yatra, Ambos, Danna Paola]

¿Qué tengo que hacer pa’ que te vuelvas mi mujer?

Si tú estás con otro que no te sabe querer

¿Qué tengo que hacer pa’ que te puedo convencer?

Si tú estás con otra que no te sabe querer

[Coro: Sebastián Yatra & Danna Paola]

No bailes sola, no te arriesgues sola (Sola)

Déjate amar, que nos llegó la hora

No bailo sola, ya nunca bailo sola

Te quiero besar, intentémoslo ahora (Te quiero besar)

[Verso 2: Sebastián Yatra, Ambos, Danna Paola]

(Yatra, Yatra)

Que no me escriba, que no te llame

Si estamos solos, que nadie nos separe

Tan solo verte cambió mi suerte

Sé que no me arrepentiré de conocerte

Quiero amanecer en tu cama (No, no)

No puedo esperar a mañana

Si el mundo se va a acabar, no perdamos el tiempo ya





[Puente: Sebastián Yatra & Danna Paola]

No bailes sola, te quiero besar

Intentémoslo ahora (Eh-yeah)

No bailes sola, no te arriesgues sola (No bailes sola)

Déjate amar, que nos llegó la hora (Amar, yeah)

[Refrán: Sebastián Yatra, Ambos]

¿Qué tengo que hacer pa’ que te vuelvas mi mujer?

Si tú estás con otro que no te sabe querer

¿Qué tengo que hacer pa’ que te puedo convencer?

Si tú estás con otra que no te sabe querer





La traduzione di No Bailes Sola

[Pre-Rit.]

Tornare al passato non ha molto senso

Non so cosa sia successo, questo non l’avevo mai provato

Sei vicino a me e dimentico che sto con lui

Sento mille cose sulla pelle, so di non essere mai stata infedele

[Rit.]

Non ballare da sola, non rischiare da sola

Lasciati amare, che è giunta l’ora

Non ballo da sola, io non ballo da sola

Voglio baciarti, proviamoci ora

[1a Strofa]

Stai con quello stupido accanto a te che non mette giù il telefono

Che se ne sta seduto, ma, tesoro, non con me

Con me tu sai come vanno le cose

Sembri una stella, sembri famosa

Non ha idea di quello che potrebbe perdere (No-oh, no)

Che il tuo sorriso è sparito e che sono tra le tue braccia





[Refrán]

Che devo fare per farti diventare la mia donna?

Se stai un altro che non sa desiderarti

Che devo fare per convincerti?

Se stai un’altra che non sa desiderarti

[Rit.]

Non ballare da sola, non rischiare da sola (da sola)

Lasciati amare, che è giunta l’ora

Non ballo da sola, non ballo sola

Voglio baciarti, proviamoci ora (Ti voglio baciare)

[2a Strofa]

(Yatra, Yatra)

Che non mi scriva, che non ti chiami

Se siamo soli, che nessuno ci separi

Il solo guardarti ha cambiato il mio destino

So che non mi pentirò di averti incontrato

Voglio risvegliarmi nel tuo letto (no, no)

Non posso aspettare domani

Se il mondo finirà, non perdiamo più tempo

[Ponte]

Non ballare da sola, voglio baciarti

Proviamoci ora (Eh-yeah)

Non ballare da sola, non rischiare da sola (Non ballare da solo)

Lasciati amare, che è giunta l’ora (Amare, sì)

[Refrán]

Che devo fare per farti diventare la mia donna?

Se stai un altro che non sa desiderarti

Che devo fare per convincerti?

Se stai un’altra che non sa desiderarti

