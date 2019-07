Slipknot – Solway Firth: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Dal 22 luglio 2019 è disponibile il nuovo singolo degli Slipknot estratto dal sesto album in studio We Are Not Your Kind, out il successivo 9 agosto. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da M. Shawn Crahan.

Dopo “Unsainted”, il gruppo heavy metal statunitense ha reso disponibile il secondo assaggio dell’atteso disco, successore di .5: The Gray Chapter (2014).

Scritta da Sid Wilson, Jim Root, Craig Jones, Shawn Crahan, Mick Thomson, Corey Taylor, Alessandro Venturella & Jay Weinberg e prodotta dal gruppo con la collaborazione di Greg Fidelman, il titolo della canzone fa probabilmente riferimento a “Solway Firth Spaceman“, la famosa foto che ritrae una bambina sorridente, circondata dal verde e con in mano un mazzolino di fiori, con alle spalle un astronauta in piedi, che secondo molti sarebbe un extraterrestre. Il fotografo, che in realtà era il padre della piccola che all’epoca, il 23 maggio 1964, aveva 5 anni, ha giurato che quell’astronauta non era presente al momento dello scatto. Il brano parla quindi manipolazione è forse semplicemente dell’idea di un qualcosa che sembra in un posto, quando in realtà non lo è. Solway Firth potrebbe anche fare riferimento all’Estuario di Solway, tra l’Inghilterra e la Scozia.

Il filmato che accompagna questo pezzo, alterna scene live ad altre splatter, molto violente e inquietanti, tratte da una nuova serie in arrivo su Amazon Prime Video che si chiama The Boys, nella quale i supereroi diventano supercattivi. TheBoys si basa sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis & Darick Robertson.

[Intro]

Today, up on this hill, I’m counting all the killers

They sway as they swarm, a look of gluttons in their eyes

They mutter as the body loses warmth

They pick your bones like locks inside a tomb

And take great care to not take care of you

Here’s an unexplainable one

Here’s an unexplainable one

Oggi, su questa collina, sto contando tutti gli assassini

Oscillano mentre sciamano, uno sguardo da ingordi nei loro occhi

Mormorano mentre il corpo perde calore

Ti staccano le ossa come lucchetti in una tomba

E stanno molto attenti a non prendersi cura di te

Qui ce n’è uno inspiegabile

Qui ce n’è uno inspiegabile

[Verse 1]

While I was learning to live, we all were living a lie

I guess you got what you wanted

So I will settle for a slaughterhouse soaked in blood and betrayal

It’s always somebody else, somebody else was me

You want the real smile?

Or the one I used to practice not to feel like a failure?

Mentre imparavo a vivere, vivevamo tutti in una menzogna

A quanto pare hai avuto quello che volevi

Quindi mi accontenterò di un macello inzuppato di sangue e tradimento

E’ sempre qualcun altro, qualcun altro era me

Vuoi un sorriso reale?

O quello che provavo a fare per non sentirmi un fallito?

[Chorus]

I don’t need you to do it for me

I don’t need you to understand

I don’t need you to hide it from me

I just want to feel like any other man

I won’t show you the whole story

I won’t show you the aftermath

I won’t show you my allegory

Don’t look away

Non mi serve che tu lo faccia al posto mio

Non mi serve che tu capisca

Non mi serve che tu me lo nasconda

Voglio solo sentirmi come ogni altro uomo

Non ti farò vedere l’intera storia

Non ti farò vedere il seguito

Non ti farò vedere la mia allegoria

Non guardare altrove





[Post-Chorus]

Here’s an unexplainable one

Here’s an unexplainable one

Here’s an unexplainable one

Qui ce n’è uno inspiegabile

[Verse 2]

I’m not ahead of my time, I just drew the first breath

If I’m alive tomorrow

I will alleviate the pressure by cutting you out of me

I found my bottom line dead on the front lines

I know I’ll never go home

So set fire to your ships and past regrets and be free

Non sono avanti coi tempi, ho appena emanato il primo respiro

Se domani sarò vivo

Allevierò la pressione tagliandoti fuori dalla mia vita

Ho trovato la mia conclusione morta in prima linea

So che non tornerò mai a casa

Quindi dai fuoco alle tue navi e ai rimpianti del passato e sii libero

[Chorus]

I don’t need you to do it for me

I don’t need you to understand

I don’t need you to hide it from me

I just want to feel like any other man

I won’t show you my whole story

I won’t show you the aftermath

I won’t show you my allegory

Don’t look away

Non mi serve che tu lo faccia al posto mio

Non mi serve che tu capisca

Non mi serve che tu me lo nasconda

Voglio solo sentirmi come ogni altro uomo

Non ti farò vedere tutta la mia storia

Non ti farò vedere il seguito

Non ti farò vedere la mia allegoria

Non distogliere lo sguardo





[Post-Chorus]

Here’s an unexplainable one

What have you done?

What have you done?

Yeah

Eccone uno inspiegabile

Che hai fatto?

Che hai fatto?

Si

[Outro]

Oh, while I was learning to live, you taught me how to die

I guess I got what I wanted

Another needle in the back through purified scarification

It wasn’t somebody else, you fucking did it to me

You want a real smile?

I haven’t smiled in years

Oh, mentre imparavo a vivere, mi hai insegnato a morire

A quanto sembra ho ottenuto ciò che volevo

Un altro ago nella schiena attraversa la scarificazione purificata

Non era qualcun altro, l’hai fatto a me

Vuoi un sorriso sincero?

Non sorrido da anni





