Skunk Anansie – What You Do For Love: audio, testo e traduzione del comeback

Gli Skunk Anansie sono tornati con il nuovo singolo What You Do For Love, disponibile ovunque dal 5 luglio 2019 via Carosello Records. Il testo e la traduzione in italiano e l’audio del comeback del gruppo capitanato da Skin, il primo inedito del gruppo britannico dopo l’ultima fatica discografica “Anarchytecture” (2016). La canzone arriva inoltre sette giorni dopo l’inizio della tournée europea, concepita per festeggiare il 25esimo anniversario della band, ma anche il live album “25LIVE@25” rilasciato a gennaio.

Si tratta di un brano pop rock di carattere politico, che riflette su fino a che punto si è disposti a spingersi per amore e su tutte le cose discutibili che i politici fanno, con l’intento di ottenere il potere.

Sulla traccia la cantante ha detto “Sembra sempre che l’amore sia la ragione per cui le persone compiono atti d’odio ed è una cosa che non ho mai compreso. Le canzoni più difficili da scrivere sono quelle politiche, per questo cerchiamo sempre di evitarle, ma se le scriviamo, è giusto cercare di essere più sinceri possibili“.

Skunk Anansie – What You Do For Love testo e traduzione

Try and step into my life

Step into a life where you hold

Nothing but your fire

Try to sooth a face, my face

Unfazed by wicked shame

No shoulders ache from blame

Just incandescent rage

Prova ad entrare nella mia vita

Entra in una vita nella quale non tieni

Altro che il tuo fuoco

Prova a calmare una faccia, la mia faccia

Senza badare alla vergogna

Niente spalle dolenti dalla colpa

Solo incandescente rabbia

I’m looking for the fight

Desperation bites

Suckered by no fantasy

Sto cercando la sfida

Morsi di disperazione

Attirata da nessuna fantasia

It’s what you do for love

No, I don’t understand

What you do for love

No, I can’t understand

What you do for love

È quello che fai per amore

No, non capisco

Quello che fai per amore

No, non capisco

Quello che fai per amore





Try and see another side

See yourself in her

In him, in them

You’d scream for rights

In your hands you hold the tools

To crush this vicious tide

With callouses like hide

Resistance detonates inside

Prova a vedere un altro aspetto

Vedi te stesso in lei

In lui, in loro

Ti metteresti a urlare per i diritti

Nelle tue mani hai gli strumenti

Per stroncare questa marea viziosa

Con i calli a cui piace nascondere

La riluttanza che esplode dentro

We’re looking for the fight

Waking up dead minds

Suckered by reality

Stiamo cercando la sfida

Svegliando le menti morte

Attirate dalla realtà

It’s what you do for love

No, I don’t understand

What you do for love

No, I can’t understand

What you do for love

No, I can’t understand

What you do for love

È quello che fai per amore

No, non capisco

Quello che fai per amore

No, non capisco

Quello che fai per amore

No, non capisco

Quello che fai per amore

Love

Comically abused

Cliches overused

Do anything to prove

It’s what you do for love





L’amore

Comicamente abusato

Stereotipi abusati

Fare qualsiasi cosa per dimostrare

È quello che fai per amore

It’s what you do for love

And I can’t understand

What you do for love

No, I can’t understand

What you do for love

No, I don’t understand

What you do for love

No, I can’t understand

What you do for love

È quello che fai per amore

E non riesco a capire

Quello che fai per amore

No, non capisco

Quello che fai per amore

No, non capisco

Quello che fai per amore

No, non capisco

Quello che fai per amore





