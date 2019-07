J. Balvin & Bad Bunny – Mojaita: audio, testo e traduzione

Mojaita è la traccia d’apertura di Oasis, album collaborativo di Bad Bunny e J. Balvin, uscito il 28 giugno 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Sky Rompiendo El Bajo.

Qui i due cantanti si trovano in spiaggia e fanno la corte a una bella ragazza, che si trova lì in compagnia di un’amica…

Mojaita testo e traduzione – J Balvin e Bad Bunny

[Intro: J Balvin]

(Vamo’ a afincar la cosa)

Ey, bienvenido’ al oasis (Al oasis, al oasis)

Aprovecha que estoy fácil (Fácil, fácil)

Pasarla bien no es difícil, eh

La nota explota, kamikaze (Kamikaze)

Mira a dónde va la nena (Huh; la nena), hah

No le baja, no le frena (No, no, no)

Bajo el sol brilla como mi cadena (¡Uh!)

Saliendo del agua y acostándose en la arena

(Facciamo chiarezza)

Ehi, benvenuti all’oasi (All’oasi, all’oasi)

Approfitta del fatto che sono disponibile (disponibile, disponibile)

Divertirsi non è difficile, eh

La nota scoppia, kamikaze (Kamikaze)

Guarda dove va la piccola (Huh, il piccola), hah

Non vuole andarsene, non la si ferma (No, no, no)

Sotto il sole brilla come la mia catenina (Uh!)

Esce dall’acqua e si sdraia nella sabbia

[Coro: J Balvin]

Mojaíta’, mojaíta’

Qué bien se ve mojaíta’

Mojaíta’ (Sí), mojaíta’

Qué bien se ve mojaíta’

Bagnata, bagnata

Sta bene bagnata

Bagnata (Sì), bagnata

Quant’è carina bagnata

[Verso 1: Bad Bunny]

Ey, ey, ey

Los domingo’ pa’ la playa (Ey, ey)

Ese bikini no e’ de tu talla, ey

Dale a la Corona y la Medalla (Ey)

Bebecita, contigo ninguna guaya (No, no, no)

Y pa’ meterle a eso se necesita

“¿Dónde ‘tán las solteras?”, ella siempre grita

Copa B, 5’3″, nalga’ para’ita

Tú ere’ mala, se te nota en la carita (¡Ah!)

Ehi, ehi, ehi

La domenica in spiaggia (Hey, hey)

Quel bikini non è della tua misura, hey

Vai con la corona e la medaglia (Ey)

Piccola, nessuna è alla tua altezza (No, no, no)

E per stare con lei bisogna avere certi requisiti

“Dove sono le donne single?”, lei urla sempre

Lato B, 5’3 “, lato b bello sodo

Tu sei cattiva, ce l’hai scritto in faccia (Ah!)

[Puente 1: Bunny & Balvin]

Ese booty e’ un paraíso como Bora Bora

Anda con una amiguita que le colabora

Le sacó el de’o al amor (Ey), no se enamora

Diablo, qué abusadora

Ese booty e’ un paraíso como Bora Bora

Anda con una amiguita que le colabora

Le sacó el de’o al amor (Ey), no se enamora

Diablo, qué abusadora

Quel sedere è un paradiso come Bora Bora

Gira con un’amichetta che l’accompagna ovunque

Lei non crede più nell’amore (Ey), non si innamora

Diavolo, che bulla

Quel sedere è un paradiso come Bora Bora

Gira con un’amichetta con cui collabora

Lei non crede più nell’amore (Ey), non si innamora

Diavolo, che bulla





[Coro: Bad Bunny]

Mojaíta’, mojaíta’ (Ey), ey

Qué bien se ve mojaíta’

Mojaíta’, mojaíta’

Qué bien se ve mojaíta’

Mojaíta’, mojaíta’, ey

Qué bien se ve mojaíta’

Mojaíta’, mojaíta’

Qué bien se ve mojaíta’

Bagnata, bagnata (Ehi), ehi

Sta bene bagnata

Bagnata, bagnata

Quant’è carina bagnata

Bagnata, bagnata, hey

Sta bene bagnata

Bagnata, bagnata

Quant’è carina bagnata

[Verso 2: Balvin]

J Balvin, men

Siempre papi (Uy), tú siempre mami (Ah)

Está caliente, ya la firmó Miami (¡Uh-wih!)

Diablita, hace que yo peque

Yo quiero ser la toalla que te seque

Luce pasarela pa’ que me mode-le (Modele, modele)

Ey, ese papi qué rico hue-le (Uh)

Voy pa’ dentro como Pelé (Gol)

Una hora y media en lo’ mote-le’ (Ey)

J Balvin, ragazzi

Io sempre bello (Uh), tu sempre bella (Ah)

E’ calda, firmerà Miami (Uh-wih!)

Diavoletta, mi tenta

Voglio essere l’asciugamano con cui ti asciughi

Mi sembra una modella in passerella (modella, modella)

Ehi, hai un bel profumo (Uh)

La metto dentro come Pelé (obiettivo)

Un’ora e mezza ai motel (Ey)

[Puente 2: Bad Bunny]

Humo y alcohol-cohol, debajo ‘el sol-sol

Dentro del agua pa’ que te moje’

Humo y alcohol-cohol, debajo ‘el sol-sol

Dentro del agua pa’ que te moje’

Y el bikini le queda chiquito, mami, se te ve bonito

Si me dejas, te lo quito

Dale, dejame loquito

Fumo e alcool-coool, sotto il sole-sole

Nell’acqua per farti bagnare

Fumo e alcool-coool, sotto il sole-sole

Nell’acqua per farti bagnare

E il bikini resta troppo piccolo, bella, ti sta molto bene

Se me lo permetti, te lo tolgo

Dai, fammi impazzire





[Coro: Bad Bunny]

Mojaíta’, mojaíta’ (Ey)

Qué bien te ve’ mojaíta’

Mojaíta’, mojaíta’

Qué bien se ve mojaíta’

Bagnata, bagnata (Ey)

Sta bene bagnata

Bagnata, bagnata

Quant’è carina bagnata

[Outro]

Yeh-yeh-yeh

Ey, J Balvin, men (Huh)

Bad Bunny, baby, be-bé, be-bé, ey

Bienvenido al Oasi’, bienvení’o

Bienvenido al Oasi’, bienvení’o

Wiki-wiki-wiki-ah

Bienvenido al Oasi’, bienvenido, yeh

Oasis, Oasis

Sky Rompiendo, Oasis

Rompiendo El Bajo

(Vamo’ a afincar la cosa)

Yeh-yeh yeh

Ehi, J Balvin, ragazzi (Huh)

Bad Bunny, baby, be-bé, be-bé, ey

Benvenuti nell’Oasi, benvenuti

Benvenuti nell’Oasi’, benvenuti

Wiki-wiki-wiki-ah

Benvenuti nell’Oasi, benvenuti, eh

Oasis, Oasis

Sky Rompiendo, Oasis

Rompiendo El Bajo

(Facciamo chiarezza)





