Sal Da Vinci e Vale Lambo in duetto sulle note di “So pazz’ e te” (video, audio e testo)

[Ritornello: insieme]

So pazz’e te, che facess p fa ammore cu te, cu te

Ammore, ammore mij

So pazz’e te, che facess p sta ancora cu te

Ammore, ammore mij

[Strofa 1: Sal Da Vinci, Vale Lambo]

Si me staij pensann nun me fa suffrì

Fa parlà staser’o core

Chill’senza scuorn’ossaie che dice si

È pò fa turnà sta’ammore nata vota ancor

[Pre-Ritornello: Sal Da Vinci]

Famme sta cu te, famme sta cu te, almeno pe stanotte ammore

Nun m’abbandunà, nun m’abbandunà, pecchè io te voglio ancora

E forse é megl’accussi, ti arrubbat a vita mie

É mannammor’ancora e te

[Ritornello: insieme]

So pazz’e te, che facess p fa ammore cu te, cu te

Ammore, ammore mij

So pazz’e te, che facess p sta ancora cu te

Ammore, ammore mij

[Strofa 2: Sal Da Vinci, insieme]

É si é nu suonno ammor mio nun me scetà

C’è vuless’nata vita pe t’amà

Nun me cercà veng’io addù te si vuò parlà

Si me guarde rind all’uocchie vec o mare, o mare

[Pre-Ritornello: Sal Da Vinci, Vale Lambo, insieme]

Famme sta cu te, famme sta cu te, almeno pe stanotte ammore

Nun m’abbandunà, nun m’abbandunà, pecché io te voglio ancora

E forse é megl’accussi, ti arrubbat a vita mie

É mannammor’ancora e te

[Ritornello: insieme]

So pazz’e te, che facess p fa ammore cu te

Ammore, ammore mij

So pazz’e te, che facess p sta ancora cu te

Ammore, ammore mij

[Ponte: Vale L., insieme]

Quann te rich cà me manch, scinn’, te voglie vasà

So pazz’e te, che facess p fa ammore cu te

Si guard’é rire a nu criature, me par e verè a mammà

Ammore ammore mio

[Ritornello: insieme]

So pazz’e te, che facess p fa ammore cu te

Ammore, ammore mij

So pazz’e te, che facess p sta ancora cu te

Ammore, ammore mij





La traduzione di So pazz e te

[Ritornello]

Sono pazzo di te, che farei per far l’amore con te, con te

Amore, amore mio

Sono pazzo di te, che farei per stare ancora con te, con te

Amore, amore mio





[Strofa 1]

Se mi stai pensando non farmi soffrire

Fai parlare il cuore stasera

Quella senza vergogna sai che dice si

E può far tornare quest’amore un’altra volta ancora

[Pre-Ritornello]

Fammi stare con te, fammi stare con te almeno per stanotte, amore

Non mi abbandonare, non mi abbandonare, perché io ti voglio ancora

E forse è meglio così, hai rubato la vita mia

E m’innamora ancora di te

[Ritornello]

Sono pazzo di te, che farei per far l’amore con te, con te

Amore, amore mio

Sono pazzo di te, che farei per stare ancora con te, con te

Amore, amore mio

[Strofa 2]

E se è un sogno, amore mio non mi svegliare

Ci vorrebbe un’altra vita per amarti

Non cercarmi, vengo io da te se vuoi parlare

Se mi guardi negli occhi vedo il mare, il mare

[Pre-Ritornello]

Fammi stare con te, fammi stare con te almeno per stanotte, amore

Non mi abbandonare, non mi abbandonare, perché io ti voglio ancora

E forse è meglio così, hai rubato la vita mia

E m’innamora ancora di te

[Ritornello]

Sono pazzo di te, che farei per far l’amore con te, con te

Amore, amore mio

Sono pazzo di te, che farei per stare ancora con te, con te

Amore, amore mio

[Ponte]

Quando ti dico che mi manchi, scendi, ti voglio baciare

Sono pazzo di te, che farei per stare ancora con te, con te

Se vedo ridere un bambino mi sembra di vedere la mamma

Amore, amore mio

[Ritornello]

Sono pazzo di te, che farei per far l’amore con te, con te

Amore, amore mio

Sono pazzo di te, che farei per stare ancora con te, con te

Amore, amore mio

Informazioni su sulla canzone di Sal Da Vinci e Vale Lambo, So pazz e te





Dopo il grande successo di Viento, il cantautore Sal Da Vinci torna con questa nuova e bella canzone, che lo vede duettare con il rapper napoletano Vale Lambo, al secolo Valerio Apice.

Come la precedente release, anche questa farà parte di un futuro progetto discografico di Salvatore Michael Sorrentino, meglio conosciuto come Sal Da Vinci, che al momento in cui scrivo non ha ancora né un titolo, né una data d’uscita.

Si tratta di una contagiosa canzone, ancora una volta arrangiata da Adriano Pennino, nella quale il protagonista esprime l’amore che prova nei confronti di una persona, che come da titolo, gli ha letteralmente fatto perdere la testa.

Video

Diretto e montato da Giuseppe Marco Albnan, il video vede protagonisti i due artisti, Debora Muscoso e Valentina Di Girolamo. Il filmato è stato girato nella bellissima Matera, in Basilicata.

