Lenny Kravitz – Ride: guarda il video e leggi il testo e la traduzione

Ride, undicesima gradevole traccia dell’undicesimo album in studio Raise Vibration di Raise Vibration, è anche il sesto singolo estratto (in versione più breve) dal progetto, pubblicato il 7 settembre 2018. Leggi il testo e la traduzione in italiano del brano che a parer mio, è uno dei rari casi in cui non è il ritornello ad essere il punto di forza.

Dal 29 maggio 2020, questa dolcissima canzone d’amore, scritta e prodotta dall’interprete, è accompagnata anche dal video diretto da Mark Seliger, che oltre al cantautore, polistrumentista, produttore discografico ed attore statunitense, vede protagonista la modella bermudiana Aliana King, nei panni della donna di cui il protagonista dice di essere innamorato sin dal primo istante.

Ricordo che i precedenti singoli estratti dal progetto sono stati “It’s Enough!”, “Low” “5 More Days ‘Til Summer”, “Johnny Cash” e “Here to Love”.

Testo Ride di Lenny Kravitz

[Strofa 1]

When I look into your spirit

And the spirit never lies

There’s a feeling that I can’t explain

Deep inside, deep inside

Feels like I’ve known you forever

Since the origin of time

I’ve been with you in eternity

In my mind, in my mind

[Rit.]

I have loved you since the dawn, my love

Through the storm, my love, we will ride

I have loved you since the dawn, my love

Through the storm, my love, we will ride

[Strofa 2]

You and I on Earth together

Can’t you see it’s no surprise

I know it from the first second, babe

As I looked in your eyes

I could only dream of heaven

When I gaze into the sky

But I know I found my angel here

In this life, in this life

[Rit.]

I have loved you since the dawn, my love

Through the storm, my love, we will ride

I have loved you since the dawn, my love

Through the storm, my love, we will ride

[Ponte]

Ride, ride, ride, ride, ride

[Outro]

I have loved you since the dawn, my love

Through the storm, my love, we will ride

I have loved you since the dawn, my love

Through the storm, my love, we will ride

I have loved you since the dawn, my love

Through the storm, my love, we will ride

I have loved you since the dawn, my love

Through the storm, my love, we will ride





I have loved you since the dawn, my love

Through the storm, my love, we will ride





La traduzione di Ride di Lenny Kravitz

[Strofa 1]

Quando guardo nel tuo spirito

E lo spirito non mente mai

C’è una sensazione che non riesco spiegare

Nel profondo, nel profondo

Mi sento come se ti conoscessi da sempre

Sin dalle origini del tempo

Sono stato con te in eterno

Nella mia mente, nella mia testa

[Rit.]

Ti ho amata sin dagli albori, amore mio

Sotto la tempesta, amore mio, cavalcheremo

Ti ho amata sin dagli albori, amore mio

Sotto la tempesta, amore mio, cavalcheremo

[Strofa 2]

Io e te insieme sulla Terra

Non capisci che non è sorprendente

Lo so dal primo secondo, piccola

Mentre ti guardavo negli occhi

Il Paradiso lo potevo solo sognare

Quando guardo il cielo

Ma so che qui ho trovato il mio angelo

In questa vita, in questa vita





[Rit.]

Ti ho amata sin dagli albori, amore mio

Sotto la tempesta, amore mio, cavalcheremo

Ti ho amata sin dagli albori, amore mio

Sotto la tempesta, amore mio, cavalcheremo

[Ponte]

Cavalcheremo, cavalcheremo, cavalcheremo, cavalcheremo, cavalcheremo

[Outro]

Ti ho amata sin dagli albori, amore mio

Sotto la tempesta, amore mio, cavalcheremo

Ti ho amata sin dagli albori, amore mio

Sotto la tempesta, amore mio, cavalcheremo

Ti ho amata sin dagli albori, amore mio

Sotto la tempesta, amore mio, cavalcheremo

Ti ho amata sin dagli albori, amore mio

Sotto la tempesta, amore mio, cavalcheremo

Ti ho amata sin dagli albori, amore mio

Sotto la tempesta, amore mio, cavalcheremo

Il video: