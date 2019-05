Marcella Bella – Ti mangerei: ascolta il nuovo singolo (testo)

La grande Marcella Bella è tornata con il nuovo singolo inedito Ti Mangerei, disponibile dappertutto da venerdì 24 maggio 2019 via Azzurra Music. Leggi il testo e ascolta la canzone scritta dai fratelli Rosario ed Antonio.

Il brano anticipa il cofanetto “50 Anni di Bella Musica”, packaging in pre-order su Amazon, che racchiude due CD live e un libro di 64 pagine con foto e testi. L’opera vedrà la luce il prossimo 31 maggio. Al suo interno 22 tracce, tra le quali certi incancellabili capolavori scritti dal fratello Gianni Bella e Mogol, registrati lo scorso 15 Aprile al Teatro Brancaccio, dove Marcella si è esibita con il supporto di un’orchestra sinfonica composta da 20 elementi.

Al fine di festeggiare i 50 anni di carriera, la cantante catanese classe ’52 torna quindi con questo atteso progetto, anticipato da questa interessante canzone, caratterizzata da un testo moderno ed accattivante.

Qui l’artista, con la sua graffiante voce racconta il suo invaghimento nei confronti di un uomo, che ai suoi occhi è praticamente perfetto…

Marcella Bella Ti mangerei Testo

Download su: Amazon – iTunes

Ha gli occhi viola e veste un rigoroso blu

ha denti bianchi come non li ho visti mai

lui guarda e ride dietro un’ombra di Ménière

io ci scommetto che lui è figlio di [?]

mi dico no, in fondo non lo so

mi guarda e sa che mi conquisterà.





Pa poi ci penso, non è peggio di uno spritz

mi farà bene specie se rilassa un po’

fa troppo caldo, qui ci vuole un gesto shock

invece sto sotto la doccia e senza te

mi dico “no, fidarsi non si può”

bugiarda e poi nientemeno snob.

Hai visto mai che cosa sei?

un dolce che io mangerei

salato o no, farcito un po’

di sensualità, di un neo di chocolat.

Amore ti mangerei

ma non guardarmi perché

io mangio pollo e bignè

amore ti scioglierei

nel vino e poi ti berrei

fino a sapere chi sei.

Ha gli occhi viola che si velano di blu

se si nasconde scappa via come uno gnu

lui compra moda ma non vuole essere sex

lo guardo e penso che io mi divertirò

poi dico “no, se fosse un gigolò?”

bugiarda e poi nientemeno snob.





Hai visto mai che cosa sei?

un dolce che io mangerei

salato o no, farcito un po’

di sensualità, di un neo di chocolat.

Amore ti mangerei

ma non guardarmi perché

io mangio pollo e bignè

amore ti scioglierei

nel vino e poi ti berrei

fino a sapere chi sei

amore ti mangerei

ma non guardarmi perché

io mangio pollo e bignè

amore ti scioglierei

nel vino e poi ti berrei

fino a sapere chi sei

amore ti mangerei

ma non guardarmi perché

io mangio pollo e bignè

amore ti scioglierei

nel vino e poi ti berrei

fino a sapere chi sei





Ascolta su: