Sick Luke & Side Baby – Ali di farfalla mezzo pipistrello: video, audio e testo del singolo

Ali di farfalla mezzo pipistrello è una interessante produzione di Sick Luke, nella quale rappa insieme s Side Baby: il testo e il video diretto da Late Milk, che sta già divenendo virale.

Non è di certo una cosa frequente sentire rappare Luca Antonio Barker Dylan, aka Sick Luke, uno dei producer più richiesti e gettonati della penisola e in questo coinvolgente pezzo lo fa e anche piuttosto bene, su una dark beat ben realizzato.

Sick Luke & Side Baby – Ali di farfalla mezzo pipistrello testo

Sick Luke, Sick Luke

X2 ha fatto il beat, (fatto il beat, ha fatto il beat)

10K per un feat, (Per un feat., per un feat.)

Ali di farfalla mezzo pipistrello

Tra il bene e il male sono il farfastrello (Yeah)

X2 ha fatto il beat, (fatto il beat, ha fatto il beat)

10K per un feat, (Per un feat., per un feat.)

Ali di farfalla mezzo pipistrello

Tra il bene e il male sono il farfastrello (Yeah)





X2 ha fatto il beat, mi brillano i denti (mi brillano i denti)

10K per un feat, chiedilo a Side Baby (Side Baby, ok)

Yeah, quanto ca**o siamo freschi? (Brr, yeah, brr)

Alzo soldi, faccio pesi (No cap)

Sleepy, sleepy, sleep, sleep (ah), yah

Sto fumando sticky, sticky, sticky, sticky (oh)

I miei diamanti fanno “blingy, blingy, bling”

Farfastrelli come figli, figli (skrrt, skrrt)

X2 ha fatto il beat, (fatto il beat, ha fatto il beat)

10K per un feat, (Per un feat., per un feat.)

Ali di farfalla mezzo pipistrello

Tra il bene e il male sono il farfastrello

X2 ha fatto il beat, (fatto il beat, ha fatto il beat)

10K per un feat, (Per un feat., per un feat.)

Ali di farfalla mezzo pipistrello (mezzo pipistrello)

Tra il bene e il male sono il farfastrello (Yeah)

[Side Baby]

X2 ha fatto il beat, Sick Luke sopra il beat

10K per un feat. (10000 per un feat.)

Non parlo con questi snitch (No, no, no)

Se parli troppo, ti colpisco con lo stick (boo-boo-boom)

Ho queste tro*e addosso, Bostick (Colla)

Vogliono incastrarmi, chiamo Luke per l’alibi (Luke per l’alibi)

Volo via come fossi un colibrì (Volo via)

I miei G con i tentacoli in strada come dei polipi

Andavo male a scuola, fan*ulo la scuola

Dopo ho fatto la storia (Ho fatto la storia)

VVS fanno “bling” quando apro la bocca (Bling)

Le dipingo la faccia come un Uniposca (Bitch)





X2 ha fatto il beat, (fatto il beat, ha fatto il beat)

10K per un feat, (Per un feat., per un feat.)

Ali di farfalla mezzo pipistrello

Tra il bene e il male sono il farfastrello (Yeah)

Sick Luke, Sick Luke