Greta Van Fleet – Always There per il film A Million Little Pieces: audio, testo e traduzione

Originariamente scritta per l’album d’esordio Anthem of the Peaceful Army del 2018, Always There è un singolo rilasciato il 6 settembre 2019 per la colonna sonora del film A Million Little Pieces.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa gradevole canzone, scartata dal disco in quanto non si adattava al tono generale del progetto. Quando Sam Taylor-Johnson, regista del film, chiese al gruppo la volontà di utilizzare la traccia per la pellicola, i Greta Van Fleet sono stati felici di accettare la proposta.

Il brano porta la firma dei componenti della rock band, vale a dire Daniel Robert Wagner, Samuel Francis Kiszka, Jacob Thomas Kiszka & Joshua Michael Kiszka, mentre la produzione è di Marlon Young, Al Sutton & Herschel Boone. E’ probabile la sua presenza nel futuro secondo progetto discografico, definito diverso, l’evoluzione del primo album, con nuovi stili e sonorità.

Greta Van Fleet – Always There testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

You’ve been waiting for your lover

When you’ll discover

She’s always there

Walk a while in her summer

She is the drummer

Of your beating heart

Ooh-ooh-ooh-ooh

Woo-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Hai aspettato il tuo amore

Quando scoprirai

Che lei è sempre stata lì

Passeggia un po’ nella sua estate

Lei è la batterista

Del tuo battito cardiaco

[Verse 2]

Won’t you tell her that you love her

And you’ll hug her

Most every day

Don’t you try to push or shove her

Find another

Or she’ll walk away

Non le dirai che la ami

E la abbraccerai

Quasi ogni giorno

Non provare a spingerla o a cacciarla

Fallo con un altro

O andrà via

[Refrain 1]

She’ll walk away

She’ll walk away

Lei andrà via

Lei andrà via





[Chorus]

She’s a woman in a dream

One that makes you fall in love

Though her face is never seen

She is what this love is of

Lei è una donna in un sogno

Quella che ti fa innamorare

Anche se il suo viso non si vede mai

Lei è ciò di cui è fatto questo amore

[Verse 3]

Stay a while in your slumber

Tumble under

And never wake

Dream forever in your wonder

She’ll never sunder

Into the day

Resta un po’ a dormire

Profondamente

E non svegliarti mai

Sogna per sempre nella tua meraviglia

Lei non si separerà mai

Nel giorno

[Refrain 2]

Into the day

Into the day

[Chorus]

She’s a woman in a dream

One that makes you fall in love

Though her face is never seen

She is what this love is of

She’s a woman in a dream

One that makes you feel in love

Though her face is never seen, yeah

She is what this love is of





Lei è una donna in un sogno

Quella che ti fa innamorare

Anche se il suo viso non si vede mai

Lei è ciò di cui è fatto questo amore

È una donna in un sogno

Quella che ti fa sentire innamorato

Anche se il suo viso non si vede mai, sì

Lei è ciò di cui è fatto questo amore

[Outro]

Like a woman in a dream

One that makes you fall in love

Though her face is never seen

She is what our love is made of

Come una donna in un sogno

Quella che ti fa innamorare

Anche se il suo viso non si vede mai

Lei è ciò di cui è fatto questo amore





