Ascolta Siccome Sei, meraviglioso singolo di Giordana Angi (Testo)

Siccome Sei, singolo di Giordana Angi rilasciato venerdì 20 novembre 2020, veramente una bellissima canzone, scritta a quattro mani con Antonio Iammarino e prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

L’audio e il testo di questo brano, che arriva a sei mesi di distanza dall’ultima fortunata release Amami Adesso e dopo i successi dei singoli “Stringimi Più Forte”, “Casa”, certificati Oro.

La cantautrice italo-francese, fattasi un nome grazie al talent show Amici, torna con questo incantevole brano, nel cui testo, scritto in una piovosa sera di aprile, durante il lockdown, ha giocato al gioco dei contrari, come da lei affermato. La canzone “è un ritorno alle origini, a come ho iniziato a scrivere brani e “Siccome Sei” è la mia dedica alla musica“.

Siccome Sei Testo Giordana Angi

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music





[1a Strofa]

Se tu fossi mare io sarei…

acqua, fiume, sale io sarei…

se tu fossi luna io sarei…

marea

se tu fossi Dio

io sarei peccato

perdonami

se tu fossi vizio

io sarei…

vergogna

[Ritornello]

Ma siccome sei corpo io sono la pelle

siccome sei bocca io sono innocente

e lacrime e paure disegnate tra le linee delle mani

ma siccome sei voce io sono silenzio

siccome sei pace io sono l’inferno

e tutta la pazienza ad imparare come è fatta una carezza

e siccome sei tutto io sono soltanto una parte di te

[2a Strofa]

Se tu fossi sbaglio io sarei…

rimedio e comprensione io sarei…

se tu fossi spazio io sarei…

ordine

se tu fossi padre

io sarei principio

perdonami

se tu fossi voglia io sarei…

piacere

[Ritornello]

Ma siccome sei corpo io sono la pelle

siccome sei bocca io sono innocente

e lacrime e paure disegnate tra le linee delle mani

ma siccome sei voce io sono silenzio

siccome sei pace io sono l’inferno

e tutta la pazienza ad imparare come è fatta una carezza

e siccome sei tutto io sono soltanto una parte di te





[Ponte]

E se tu fossi pane io sarei la fame

e se tu fossi tempo io sarei l’attesa

l’impegno e la costanza di imparare a costruire una promessa

[Outro]

Ma siccome sei adesso

io voglio soltanto

restare con te